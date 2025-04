Floristica Krunoslava Ivanković otkrila je kako dekorirati najljepši uskrsni stol

Proljeće je vrijeme kada ponovno otkrivamo ljepotu cvijeća i uživamo u njegovom bogatstvu, a upravo je uskrsni stol mjesto na kojem želimo pokazati svu raskoš proljeća. Svake godine otkrivamo neke nove ideje, a pred ovaj Uskrs odlučili smo razgovarati s poznatom zagrebačkom floristicom.

Krunoslava Ivanković je žena koja je od djetinjstva voljela stvarati rukama – još kao djevojčica sadila je cvijeće sa svojim djedom, a ta ljubav prema prirodi nikad nije nestala. Iako je provela 14 godina u svijetu financija, osjećala je da to jednostavno nije to. Nedostajala joj je ispunjenost i kreativnost koju je oduvijek tražila. Uz veliku podršku obitelji, odlučila je napraviti zaokret i ostvariti svoj djevojački san – zamijenila je tipkovnicu škarama i posvetila se radu s cvijećem. Njezin studio donio je potpuno drukčije igre s cvijećem pa uz predivne bukete, radi i nakit od živog cvijeća i cvjetne tetovaže. No ovo proljeće odlučili smo s Krunoslavom razgovarati o dekoriranju uskrsnog stola, a otkrila nam je i koje je cvijeće ove godine u posebno u fokusu.



Stiglo nam je proljeće i opet smo zaljubljeni u svaki proljetni cvijet, ali koje cvijeće je ove godine u fokusu?

Ovog proljeća glavne zvijezde su ranunkule, koje su osvojile titulu "cvijeta godine". Njihova slojevita, nježna ljepota i razigrane boje oduševljavaju floriste diljem svijeta. Na velika vrata vraćaju se i omiljeni božuri, poznati po svom raskošnom izgledu i slatkom, romantičnom mirisu. Sve popularnije postaje i mirisno, održivo cvijeće poput zumbula i jorgovana, koje savršeno prati globalne eko-trendove i sve veću potrebu za povezanošću s prirodom. Osim pojedinačnih cvjetova, posebno mjesto ovog proljeća zauzimaju i cvjetne grane – poput japanske trešnje, magnolije, viburnuma, forzicije i dunje – koje unose prirodnu raskoš i nježnu dinamiku u svaki prostor. Ovog proljeća traži se više od ljepote – cvijeće mora imati miris, poruku i osobnost.



Čime se vodite kada uređujete stolove za blagdane? Bojom ili vrstom cvijeća?

Ove godine vodila sam se prvenstveno sezonskim cvijećem i povrćem. Igrala sam se strukturama i kompozicijom, stvarajući aranžmane koji su prirodni, ali vizualno zanimljivi. Naravno da su mi boje i vrste cvijeća bile važne, no najviše mi je stalo do toga da sve bude sezonski, održivo i dostupno svima - jer ljepota ne mora biti nedostižna.

Foto: Matija Vuri

Možete li nam reći nekoliko trikova za još ljepši ovogodišnji uskrsni stol?

Ove godine uskrsni stol zamišljam kao produžetak proljetnog vrta - opušten, svjež i topao. Nekoliko jednostavnih trikova može napraviti veliku razliku. Umjesto klasičnih ukrasa, posegnite za sezonskim povrćem koje unosi boju i teksturu na potpuno nov način. Grančice magnolije ili procvjetale voćke neka slobodno "izrastu" iz aranžmana, jer visina daje stolu skulpturalni dojam i eleganciju. Na tanjure možete staviti mala gnijezda od prirodnih materijala s pisanicom ili porukom pažnje za svakog gosta, jer to čini detalje koji stvaraju osjećaj topline i osobne povezanosti. I ono najvažnije - stol ne treba biti pretrpan. Prostor, svjetlo i spontanost su ono što ga čini posebnim. Jako mi se svidjela i ideja koju sam nedavno vidjela kod jedne blogerice - u vazu je stavila mrkve s lišćem, i dodala samo bijele tulipane. Jednostavno, efektno i jako šarmantno.

Foto: Matija Vuri

Kako kombinirati cvijeće ako volimo različite vrste i boje?

Ako volite više vrsta i boja cvijeća, odlična vijest je da ne morate birati. Upravo u toj raznolikosti leži čar. Ključ je u stvaranju ravnoteže kroz teksturu, ritam i paletu boja. Obično krenem s jednim glavnim cvijetom koji nosi ton aranžmana, bilo da je to boja, oblik ili karakter, a zatim ga nadopunjujem vrstama koje ga prate ili kontrastiraju na suptilan način. Kad radim s više boja, trudim se držati ih unutar jedne harmonične palete - primjerice pastelne, zemljane ili tonove jedne boje u više nijansi. Na taj način buket izgleda skladno, čak i kad je razigran. Za kraj, uvijek volim dodati pokoju granu ili nešto prozračno, da aranžman "diše".



Foto: Matija Vuri

Opis uskrsne dekoracije stola

U uskrsnoj dekoraciji stola vodila sam se sezonom i onim što priroda u ovo doba godine velikodušno nudi. Tulipani, grane magnolije, mladi luk, rotkvice, celer i šparoge - sve to postaje dio kompozicije, spoj dekora i dnevne inspiracije. Središtem stola dominira mladi luk, nježno obgrljen granama magnolije - aranžman koji je istovremeno lagan, prozračan i pun karaktera. Na svakom tanjuru nalazi se malo gnijezdo kao simbol pažnje, osobnog dodira i novog početka, baš kao što Uskrs i nosi u sebi. Dekoracija je razigrana, ali zadržava dozu minimalizma. Sve zajedno stvara atmosferu doma koji je svjež, živ i pun smisla.

Foto: Matija Vuri

Foto: Matija Vuri

Foto: Matija Vuri

Foto: Matija Vuri

Foto: Matija Vuri

Foto: Matija Vuri

Foto: Matija Vuri

Foto: Matija Vuri

Foto: Matija Vuri