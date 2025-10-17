Filmska jesen: Najuzbudljiviji naslovi koji stižu u domaća kina

Ove jeseni ponuda u domaćim kinima posebno je raznolika: očekuju nas novi naslovi renomiranih redatelja, povratak omiljenih likova te priče koje spajaju snagu stvarnosti i čaroliju fikcije

Kako se dani skraćuju i temperature padaju, kino dvorane postaju savršeno utočište za bijeg u svjetove emocija, akcije i iluzije. Domaća kina ove jeseni donose iznimno bogat i raznolik program koji obećava zadovoljiti i najzahtjevnije filmofile. Od biografskih priča o glazbenim ikonama i napetih trilera temeljenih na istinitim događajima, do animiranih avantura za cijelu obitelj i potencijalnih oskarovskih kandidata – pripremite se za sezonu ispunjenu vrhunskim filmskim doživljajima.

Drame velikih imena koje plijene pažnju

Jesen je tradicionalno vrijeme za ozbiljnije filmske priče, a ove godine na velika platna stižu neki od najiščekivanijih naslova. Već krajem rujna u kina je stigla krimi drama „Jedna bitka za drugom“, koja po prvi put spaja redatelja Paula Thomasa Andersona i oskarovca Leonarda DiCaprija. Uz impresivnu glumačku postavu koju čine i Sean Penn te Benicio del Toro, film već slovi kao jedan od glavnih kandidata za predstojeće filmske nagrade.

Početkom listopada stigao je i „Smashing Machine: Život u ringu“, biografska priča koja donosi Dwaynea "The Rocka" Johnsona u, kako mnogi tvrde, ulozi karijere. Tumačeći legendarnog MMA prvaka Marka Kerra, Johnson prikazuje ranjivu stranu borca suočenog sa slavom, ovisnošću i osobnim demonima. Uz njega glumi i Emily Blunt.

Ljubitelje glazbe oduševit će biografski film „Springsteen: Izbavi me iz ništavila“ koji u kina stiže 23. listopada, a prati stvaranje kultnog albuma Nebraska. Zvijezda serije The Bear, Jeremy Allen White, utjelovljuje Brucea Springsteena u intimnoj priči o kreativnoj prekretnici koja je zauvijek promijenila njegovu karijeru. Za kraj listopada najavljena je i emotivna drama „Oduvijek ti“, ekranizacija bestselera autorice Colleen Hoover, koja donosi dirljivu priču o odnosu majke i kćeri nakon tragedije koja im razori svijet.

Početak studenoga donosi snažnu biografsku dramu „Christy”, koja u hrvatska kina stiže 6. studenoga. U glavnoj ulozi pojavljuje se Sydney Sweeney, koja utjelovljuje boksačicu Christy Martin – pionirku ženskog boksa i prvu ženu koja je probila granice sporta rezerviranog za muškarce. Film donosi intenzivnu priču o borbi za opstanak, hrabrosti i ponovnom preuzimanju vlastitog života, prikazujući kako su snaga i ranjivost često dvije strane iste medalje.

Već 20. studenoga na velika platna vraćaju se legendarni iluzionisti u filmu „Majstori iluzije 3: Sad me vidiš, sad me ne vidiš”. U trećem nastavku uspješne sage, Četiri Jahača ponovno su na sceni – moćniji i spretniji nego ikad, uz novu generaciju iluzionista spremnih pomaknuti granice mogućega. Zvjezdanu postavu čine Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco i Isla Fisher, uz pojačanja Justicea Smitha, Dominica Sesse, Arianu Greenblatt, Rosamund Pike i Morgana Freemana. Film donosi još složenije trikove, neočekivane preokrete i čaroliju zbog koje ništa nije onako kako se čini.

Adrenalin i jeza: Trileri i horori za napete večeri

Za one željne napetosti, jesen donosi pregršt uzbudljivih naslova. „Lopov s krova“ temelji se na nevjerojatnoj istinitoj priči o Jeffreyju Manchesteru (Channing Tatum), vojnom veteranu koji pljačka restorane i mjesecima se skriva u trgovini igračaka. Njegov dvostruki život počinje se urušavati kada se zaljubi u Leigh (Kirsten Dunst), pokrećući napetu igru mačke i miša.

Ljubitelji horora s nestrpljenjem očekuju „Crni telefon 2“, u kojem se Ethan Hawke vraća svojoj najzlokobnijoj ulozi. Hvatač se vraća iz groba kako bi se osvetio svom jedinom preživjelom zatočeniku, Finnu, prijeteći ovoga puta i njegovoj mlađoj sestri. Za dodatnu dozu strave tu je i „Stranci: Drugo poglavlje“, novi nastavak kultne franšize koji obećava biti brutalniji i jeziviji no ikad. Fanove Stephena Kinga obradovat će „Dugi hod“ (u kinima od 13. studenog), ekranizacija njegova romana o smrtonosnoj utrci u kojoj stotinu tinejdžera hoda do samog ruba izdržljivosti, a samo jedan može preživjeti.

Smijeh, avantura i čarolija za sve generacije

Jesen donosi i obilje zabave za cijelu obitelj. Jedan od najočekivanijih naslova je „Zootropola 2“, nastavak Disneyjevog Oscarom nagrađenog hita. Zečica Iva i lisac Nikola vraćaju se u novu, još luđu avanturu kroz grad u kojem je sve moguće. Prikazivanje u kinima započinje 27. studenog.

Na velika platna vraćaju se i omiljeni životinjski odmetnici u animiranom hitu „Loši momci 2“. Ovoga puta, prisiljeni su na "posljednji posao" od strane ženske ekipe kriminalaca, što jamči novu dozu akcije i smijeha. Za ljubitelje komedije, tu je „Dobra karma“ s Keanuom Reevesom u ulozi nespretnog anđela koji pokušava pomoći preopterećenom honorarcu (Aziz Ansari) i bahatom milijunašu (Seth Rogen), što dovodi do urnebesnog kaosa. Film se u kinima prikazuje od 16. listopada. Najmlađe će sigurno razveseliti i „Zecko Koš i tajna velikog svisca“ te „Štrumpfovi film“.

Ova filmska jesen nudi zaista bogat i raznolik program. Bez obzira na to jeste li ljubitelj napetih priča, emotivnih drama ili bezbrižne zabave, sigurno ćete pronaći nešto za sebe.