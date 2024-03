Što gledati? 13 inspirativnih filmova o ženama koje svatko treba pogledati

Dugo su se žene borile za ravnopravnost, pravo da jednostavno budu svoje. Još su u 19. stoljeću ovisile o muškarcu, nisu imale pravo glasa te im se uloga kućanice i majke nametala kao jedina moguća i ispravna. Zahvaljujući stoljeću borbe, štrajkovima i prosvjedima, danas je situacija drukčija i žene se mogu ostvariti u nizu uloga - premda ravnopravnost nije potpuno postignuta, posebice u slabije razvijenim zemljama.

Dan žena koji slavimo 8. ožujka prilika je da se prisjetimo za što su se generacije žena prije nas borile, ali i koliko toga možemo. Uoči Dana žena izdvojile smo inspirativne filmove o hrabrim ženama koje su bile spreme iskoračiti. Tematski se razlikuju, no zajedničko im je to što slave žensku snagu, napore i postignuća čak i onda kad se to čini nemogućim. Teško da ćeš ostati ravnodušna na ove filmove koje uvijek volimo iznova pogledati o posebice ususret osmom ožujku.