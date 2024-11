Kako je Can Yaman postao najpoželjniji zavodnik turskih serija?

Can Yaman, turski glumac koji je osvojio srca diljem svijeta, nije samo poznat po svojem nevjerojatnom talentu i besprijekornom izgledu, već i po ljubavnom životu koji ni na trenutak ne prestaje intrigirati javnost. Njegove veze prate drame dostojne pravih sapunica – brzopotezne zaruke, burni prekidi i misterij žene koju nikad nije prebolio.

Romantične sapunice iz stvarnog života: Ljubavi koje je Can Yaman skrivao od javnosti

Yaman je stekao svjetsku slavu ulogom zavodljivog i simpatičnog likova u serijama poput Sanjalica i Pun mjesec, u kojima je glumio muškarce koje obožavatelji obožavaju zbog njihove karizme i romantične topline. Na snimanju serije Pun mjesec, Can je upoznao glumicu Bestemsu Özdemir, i upravo s njom je doživio ljubav koja je bila intenzivna, ali je završila iznenadnim raskidom koji je tada punio naslovnice. Can je o toj vezi dugo šutio, ali turski mediji nagađaju da ga je Bestemsu slomila, a javnost je primijetila da je nakon tog prekida Yaman odjednom postao rezerviraniji prema budućim ljubavnim avanturama.

Foto: RTL

Nakon što je svoj privatni život pokušao držati dalje od očiju javnosti, Can se opet našao u centru medijske pozornosti kada je na setu talijanske serije Viola boje mora navodno razvio romantičnu kemiju s glumicom Francescom Chillemi. Iako su oboje negirali vezu, njihova je bliskost odmah pokrenula glasine – fanovi su uočili koliko su opušteni i prisni bili jedno s drugim, čak i kad su kamere prestale snimati. No, i ovaj je trač završio bez potvrde, dok je Can elegantno zaobilazio sva pitanja o svom statusu s Francescom.

Veza s talijanskom novinarkom: Zaruke iz bajke koje su naglo prekinute

Prava ljubavna drama dolazi na scenu početkom 2021. kada Can ulazi u vezu s talijanskom novinarkom Dilettom Leottom. Njihova je romansa izazvala oduševljenje obožavatelja – bio je to par iz snova, i mnogi su očekivali sretan završetak, osobito nakon što ju je Yaman zaprosio samo mjesec dana nakon početka veze. No, jednako brzo kao što su se zaljubili, uslijedio je nagli kraj. Veza je pukla nakon samo nekoliko mjeseci, a obožavatelji su ostali u nevjerici i šokirani brzinom i intenzitetom ovog ljubavnog brodoloma.

Glumačka karijera: Serije koje su ga proslavile i pretvorile u ikonu romantike

Glumački vrhunac doživio je u Sanjalici, gdje je njegova uloga sanjivog i neustrašivog junaka osvojila srca milijuna gledatelja. Njegova karizma prenosila se i na ekranima serija Gospodin pogrešni i Pun mjesec, koje su mu donijele međunarodnu popularnost, osobito među europskom publikom. U Italiji je svojom pojavom i talentom pridobio dodatnu naklonost publike kroz ulogu u Viola boje mora, seriji koja je dodatno učvrstila njegovu sliku romantičnog heroja.

Foto: RTL

I dok Can Yaman trenutno uživa u odmoru od društvenih mreža i javnih nastupa, jedno je sigurno – njegova privlačnost, talent i sklonost dramatičnim ljubavnim pričama i dalje fasciniraju, a fanovi su uvijek u iščekivanju njegove iduće ljubavne avanture.