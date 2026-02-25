Evolucija u kuhinji: Ugradbeni uređaji koji rješavaju probleme prije nego nastanu

Ugradbena kuhinja koja donosi red u kaos svakodnevice ima par ključnih riječi, a uključuje SmartThings, AI značajke i još neke koje ćemo vam tek otkriti...

Završili ste radni dan. Bez obzira kako je izgledao, poznat vam je onaj osjećaj laganog zatezanja u ramenima, glava lagano pulsira i još uvijek vrtite popis obaveza, a misli su već korak ispred vas. Na putu do kuće još vas čeka probijanje kroz popodnevni prometni krkljanac i novi val nervoze. A čim otključate vrata, tempo se ponovno ubrzava.

Torbe padaju na pod, popikavate se preko nečijih tenisica, kućni ljubimac traži šetnju, netko već traži pomoć oko zadaće, dok drugi ispituje gdje mu je oprema za tjelesni za sutra. I prije nego što ste stigli presvući se, dolazi poznato pitanje: “Što je za večeru?”

Druga smjena počinje čim otključate vrata

Čak i ako volite kuhati, realnost radnog dana rijetko izgleda kao kulinarska romantika na društvenim mrežama. Nema opuštenog, polaganog sjeckanja uz glazbu u pozadini ni eksperimentiranja s novim receptima. Umjesto toga, paralelno odgovarate na poruke, perete ruke od vodenih bojica, vadite robu iz perilice i pokušavate smisliti nešto što će biti brzo, fino i barem donekle svima prihvatljivo. Jer već su krenule primjedbe, želje i komentari: “Ja neću ono od jučer.” Ili: “Ne volim ništa zeleno.” Ili: “Meni se jede nešto slatko.”

I dok stojite pred hladnjakom koji je jučer izgledao sasvim solidno popunjen, danas odjednom djeluje kao da nudi tri i pol opcije. A vi samo osjećate da vam tlak polagano raste… Upravo u tim trenucima kuhinja lako postaje još jedan izvor stresa.

Kad kuhinja postane saveznik

Zato ideja pametne, tehnološke podrške u kuhinji više ne zvuči kao luksuz, nego kao nužna, gotovo neophodna pomoć u svakodnevici. Ne da kuha umjesto vas, nego da vam olakša organizaciju, skrati vrijeme i smanji nervozu.

Primjer takvog saveznika je Samsung NV7000B 6-1 DCF pećnica s Dual Cook i Dual Cook Flex tehnologijom. Umjesto kompromisa između dva jela ili čekanja da jedno završi kako biste započeli drugo, ova pećnica omogućuje pripremu dva različita jela istovremeno.

Kako? Pa jednostavno. Svako jelo u svojoj zoni, odnosno na svojoj razini, s vlastitom temperaturom i načinom rada. Dok se, primjerice, file piletine peče na jednoj razini u pećnici, na drugoj se na pari priprema povrće. Tehnologija Dual Cook Flex omogućuje da se mirisi ne miješaju, temperature i načini pripreme ostaju precizni, a vi u međuvremenu možete mirno objasniti još jedan zadatak iz matematike ili napokon samo sjesti na pet minuta.

Tu je i Air Fry opcija, idealna za dane kada svi žele “nešto hrskavo”. Krumpirići, pileća krilca, riba ili čak povrće dobivaju zlatnu, hrskavu koricu bez viška masnoće, a pritom zadržavaju sočnost. Rezultat je čisti comfort food, ali pripremljen jednostavnije i lakše.

Samsung NV7000B 6-1 DCF pećnica s Dual Cook i Dual Cook Flex tehnologijom

A možda je, u odnosu na obične pećnice, najveća razlika u osjećaju kontrole. Putem SmartThings aplikacije pećnicu možete povezati sa svojim pametnim telefonom. Dok sjedite u dnevnom boravku, možete provjeriti koliko je vremena ostalo do kraja pečenja, prilagoditi postavke ili uključiti prethodno zagrijavanje. Čak i ako ste nakratko izašli prošetati psa ili skočili do trgovine, kuhinja vam je doslovno na dlanu jer pećnicom upravljate putem SmartThings aplikacije.

Uz SmartThings, dostupna je i AI Cooking možeš pretraživati recepte, planirati obroke te na daljinu upravljati pećnicom ili pločom za kuhanje. Uz to, aplikacija automatski predlaže optimalne, inteligentne postavke za tvoje uređaje, prilagođene odabranom receptu.

U pozadini svega radi i Samsung Knox tehnologija, koja osigurava da povezivanje pećnice s aplikacijom SmartThings ostane sigurno i zaštićeno. Podaci, postavke i daljinsko upravljanje dodatno su šifrirani, pa možete bez brige uključiti prethodno zagrijavanje ili provjeriti status pečenja, a pritom ste u svakom trenutku mirni jer znate da je vaša pametna kuhinja jednako sigurna koliko je i praktična.

Bez ribanja, bez vikend stresa

U danima kada je svaka minuta važna, takva podrška ne znači samo brže pripremljenu večeru. Znači manje utrošenog vremena, manje stresiranja, manje nervoze, manje kompromisa i više prostora za ono što zapravo želite, a to je osjećaj da vaše domaćinstvo ipak funkcionira i malo mira za stolom. Pritom ne želite razmišljati da u vikend raspored treba ubaciti i ribanje pećnice.

Jer priznajmo, najgori dio procesa kuhanja je čišćenje tvrdokornih mrlja i masnoće koja se zalijepila nakon nekoliko večera zaredom. Ideja da subotnje jutro provedete s rukavicama i agresivnim sredstvima za čišćenje teško da zvuči kao plan za opuštanje.

Tu uskače funkcija pirolitičkog čišćenja koju ima ovaj model Samsung NV7000B 6-1 DCF pećnice. Umjesto ribanja i namakanja, pećnica se zagrijava na visoku temperaturu koja ostatke masnoće i taloga pretvara u fini pepeo. Bez kemikalija, bez struganja. Na vama je tek da nakon hlađenja prebrišete unutrašnjost krpom i to je to. Pećnica ponovno izgleda uredno, a vikend ostaje vaš.

Velika pećnica za 'švedski' stol ručak ili večeru, mikrovalna za brze večere i hitne situacije

Za dane kada za brzom večerom posežete za namirnicama koje ste prethodno zamrznuli, dugoročno pametna investicija je Samsung MQ7000A mikrovalna pećnica s grill funkcijom i vrhunskim ugradbenim dizajnom.

S mnogo više funkcionalnosti nego što smo navikli, ova mikrovalna pećnica dolazi s nizom korisnih opcija, primjerice funkcijom Quick Defrost za brzo odleđivanje pet često korištenih namirnica: mesa, peradi, ribe, povrća i kruha.

A to je samo početak, jer Samsung MQ7000A mikrovalna pećnica s grill funkcijom omogućuje ne samo da jelo bude podgrijano, nego i fino zapečeno, što u suštini znači da možete zaista brzo pripremiti ukusnu večeru. Tjestenina sa sirom u svega nekoliko minuta dobije zlatnu koricu, tortilja pizza hrskave rubove, sendvič se pretvara u topli panini, a pileća prsa ili krilca u kratkom roku dobivaju boju i teksturu. Čak i povrće, koje je u mikrovalnoj omekšalo, uz nekoliko minuta grilla može dobiti onu laganu karamelizaciju koja ga čini privlačnijim i najmlađima.

Ono što ovu kombinaciju Samsung NV7000B 6-1 DCF pećnice s Dual Cook i Dual Cook Flex tehnologijom i Samsung MQ7000A mikrovalne pećnice s grill funkcijom čini praktičnom jest činjenica da imate sve što vam treba za pripremu raskošnijih, raznovrsnih jela za više osoba, a istovremeno znate da ne morate paliti veliku pećnicu za manju porciju ili kasnu večeru.

Preporučen način ugradnje s razmakom između pećnice i mikrovalne

Kada netko ogladni “sad i odmah”, kada trebate brz ručak između obaveza ili želite topli desert bez puno pripreme, mikrovalna s grill funkcijom postaje logičan izbor. Ako pak pripremate kompliciraniji obrok koji se, primjerice, sastoji od većeg komada mesa ili ribe i više vrsta priloga, tu je Samsung NV7000B 6-1 DCF pećnica s Dual Cook i Dual Cook Flex tehnologijom koja će se pobrinuti da svako jelo koje izvadite iz pećnice izgleda kao djelo vrhunskog chefa.

Dizajn susreće funkcionalnost

Osim vrhunske kvalitete i učinkovitosti, Samsung se vodio i najvišim standardima u pogledu estetike, pa se oba modela, Samsung NV7000B 6-1 DCF pećnica s Dual Cook i Dual Cook Flex tehnologijom te Samsung MQ7000A mikrovalna pećnica s grill funkcijom, savršeno uklapaju u svaku kuhinju.

Ako već razmišljate kako ih uklopiti u vlastitu kuhinju, važno je napomenuti još jedan detalj. Za vrhunske tehnološke performanse ovih uređaja izuzetno je važna pravilna ugradnja, a to konkretno znači da je prilikom ugradnje potrebno ostaviti dovoljno prostora između ugradbenih uređaja kako bi sve funkcije radile besprijekorno. Pravilan razmak poboljšava protok zraka i čuva dugotrajnost uređaja, pa njihove značajke mogu raditi optimalno, a na vama je samo da uživate u jednostavnom i ugodnom iskustvu korištenja.

Neispravna ugradnja mikrovalne pećnice bez razmaka

Uz sve to, moderna konstrukcija i optimizirani programi rada pomažu u racionalnijoj potrošnji energije. Precizna regulacija temperature i brže postizanje željene topline znače manje rasipanja, a više učinkovitosti pri svakom pečenju. Dugoročno, to se osjeti i na računima, ali i u osjećaju da birate rješenja koja su održivija i odgovornija.

Dugoročna sigurnost i ušteda energije

Ako ste do kraja teksta shvatili da je vrijeme za novu pećnicu, sigurno će vam zvučati korisno i da je u Samsungu trenutačno u tijeku promocija koja donosi produljeno 2 + 3 jamstvo.

Drugim riječima, uz sve navedene prednosti koje donose Samsung ugradbeni uređaji, Samsung dodatno nudi i produženo jamstvo na odabrane modele kućanskih uređaja. Tako za određene hladnjake, perilice rublja, sušilice, kombinirane perilice/sušilice te ugradbene kuhinjske uređaje kupljene u razdoblju od 5. siječnja do 31. prosinca 2026. možete ostvariti ukupno pet godina jamstva, odnosno dvije godine redovnog i tri godine dodatnog komercijalnog jamstva.

Kako biste aktivirali dodatno komercijalno jamstvo, potrebno je unutar 30 dana od kupnje ostaviti recenziju i registrirati uređaj na navedenoj interntskoj stranici. Jednostavan korak koji donosi dugoročnu sigurnost i još jedan razlog manje za brigu u svakodnevici.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Samsung.