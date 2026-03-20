Proljeće u Dvorcu Mokrice - nedjeljni ručak, partija golfa i izlet bez slovenske vinjete

U srcu dvorca nalazi se restoran 1444, mjesto gdje povijesni ambijent susreće suvremenu gastronomiju. Novi proljetni meni inspiriran je prirodom koja okružuje Mokrice i bogatstvom lokalnih namirnica

Samo tridesetak minuta vožnje od Zagreba, na blagim brežuljcima slovenskog Posavja, nedaleko od hrvatsko-slovenske granice, smjestio se dvorac Mokrice, jedno od onih mjesta gdje povijest i priroda stvaraju poseban ugođaj. Ovo povijesno imanje stoljećima privlači putnike, plemiće i ljubitelje prirode, a dobra vijest za posjetitelje iz Hrvatske je da za uživanje u Mokricama nije potrebna slovenska vinjeta, jer se dvorac nalazi tik uz granicu, nedaleko od prijelaza Bregana.

Dvorac s više od pet stoljeća povijesti

Povijest Mokrica seže u 15. stoljeće, kada je na ovom mjestu izgrađena utvrda koja je imala važnu obrambenu ulogu u vrijeme prodora Osmanlija. Prvi zapisi o dvorcu datiraju iz 1444. godine, po čemu je danas ime dobio i restoran smješten unutar dvorca. Kako i priliči povijesti višestoljetne utvrde, dvorac je mijenjao vlasnike, a svaka plemićka obitelj ostavila je svoj trag u njegovoj arhitekturi i uređenju. Od srednjovjekovne utvrde Mokrice su postupno postale elegantna plemićka rezidencija, okružena velikim imanjem, šumama i uređenim parkom. Danas je dvorac pažljivo obnovljen i pretvoren u mjesto gdje se povijest i suvremeni doživljaji savršeno nadopunjuju. Stoljetni park, široke livade i šuma koja se proteže oko cijelog kompleksa stvaraju gotovo bajkovitu atmosferu. Šetnja ovim prostorom posebno je lijepa u proljeće, kada priroda oživi, a kad je na ovom mjestu moguće prespavati u malom Mokrice Forest butik hotelu, ali i svakog dana uživati u divnoj gastronomskoj priči restorana smještenog u jednoj od kula dvorca.

Promo

Restoran 1444 i proljetni meni inspiriran prirodom

U srcu dvorca nalazi se restoran 1444, mjesto gdje povijesni ambijent susreće suvremenu gastronomiju. Novi proljetni meni inspiriran je prirodom koja okružuje Mokrice i bogatstvom lokalnih namirnica. Sad je sezona medvjeđeg luka i šparoga, nakon čega počinje sezona vrganja koji će dominirati tanjurima upotpunjeni riječnom ribom iz Kostanjevice na Krki.

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

"Proljeće je za mene kao chefa ovog restorana jako inspirativno jer priroda se budi, a okolina koja okružuje restoran nudi pregršt plodova koji se lako mogu sljubiti s namirnicama iz lokalnog uzgoja. Medvjeđi luk i šparoge implementirao sam u naš proljetni meni u kojem su zvijezde štruklje, rižota, krem juhe, ali i kombinacije mesa krškopoljca lokalne crne svinje po kojoj je ovaj dio Slovenije posebno poznat. Uz svaki tanjur sljubljujemo i vina lokalnih proizvođača koji su mahom s oznakama bio uzgajivača vinove loze", kaže chef Zdravko Andželevski pripremajući zvijezde proljetnog menija - predjelo s buratom iz Vipavske doline okupane uljem medvjeđeg luka i humusom za one koji ne jedu meso ili wagyu govedina s majonezom od crnog češnjaka uz što se poslužuje kruh s medvjeđim lukom i rose lokalne vinarije. Nakon predjela na stolu je zamirisala gusta juha od medvjeđeg luka, nakon koje je bilo vrijeme za izabrati jedno od tri proljetna topla predjela - rižoto s medvjeđim lukom i guanciale krškopoljske svinje, ručno rađeni ravioli punjeni šparogama i skutom s umakom od zelenih šparoga, i domaći štuklji s medvjeđim lukom i kremom od domaćeg vrhnja uz što je poslužen i Sauvignon.

Promo

Promo

"Glavno jelo je u našem restoranu po želji svakog gosta - lako se prilagođavamo i zadovoljavamo sve želje. Ovaj vikend imamo hobotnicu našeg primorja pa smo je ispekli u panko mrvicama i sljubili s pireom od medvjeđeg luka i Holandez umakom uz što savršeno paše sivi pinot. Upravo ovakvim tanjurom najavljujemo i naše mjesečne posebne gastro doživljaje u dvorcu poput Thai food fusion eventa (28. 3. s početkom u 18:00 sati) u kojem će svi zaljubljenici u egzotične okuse uživati u najpopularnijim okusima Azije sljubljenih s organskim vinima. Već idućeg mjeseca u našem će se dvorcu jesti kao u neka davna vremena, kad će na našem jelovniku biti 'srednjovjekovni' menu" - kaže Andželevski stavljajući na stol još jednu zvijezdu Restorana 1444. Naime, Mokrice, osim po svom položaju koje je idealno za vikend, već nekoliko toplijih sezona poznato je i po Mokrice Pavlova tortici koja je upotpunjena svježim voćem. Tortica koja je na tanjuru pavo remek djelo, koje su svakom zalogaju budi onaj umami okus i čaša hladnog žutog muškata kombinacija je kojom brojni posjetitelji započinju ili završavaju boravak na cijelom imanju.

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Proljetni meni s lokalnim zdravim vjesnicima proljeća zapravo je i dio koncepta nedjeljni ručak od četiri slijeda, kojeg smo kreirali po jedinstvenoj cijeni od 38 eura. Na svakom je da kombinira svoja četiri tanjura birajući predjelo, gustu juhu, slasticu i po želji jedno toplo jelo koje je u ponudi tog dana. Ovaj koncept je odličan za sve one koji žele provesti dan u Mokricama kombinirajući ukusni ručak ali i dodatne sadržaje koje imanje nudi.

Nikola Zoko

Golf igralište Mokrice - među najljepšima u ovom dijelu Europe

Tako se na najsunčanijem dijelu imanja nalazi se golf igralište Mokrice, jedno od najposebnijih igrališta u regiji. Ono što ga čini jedinstvenim jest činjenica da je smješteno unutar stoljetnog engleskog parka i šume, pa igrači tijekom igre prolaze kroz prirodni krajolik koji izgleda gotovo netaknuto. Staze se protežu uz stara stabla, brežuljke i livade, a pogled na dvorac dodatno obogaćuje cijeli doživljaj. Zbog takvog ambijenta mnogi golf igrači smatraju Mokrice jednim od najljepših golf terena u ovom dijelu Europe. Golf ovdje mogu igrati i profesionalci i potpuni početnici kojima je dana mogućnost da za 4 eura iznajme košaricu s 50 loptica i opremu za igranje, što je idealno za opušteno upoznavanje s golfom.

Promo

Dan završite opuštanjem u Termama Čatež

Nakon šetnje, ručka i aktivnosti na otvorenom, savršen završetak dana nalazi se u Termama Čatež, udaljenima svega nekoliko minuta vožnje od Mokrica. Termalni bazeni, Wellness riviera u sklopu Zimske termalne rivijere pružaju idealnu priliku za odmor nakon dana provedenog u prirodi. Posebno tijekom vikenda kad je radno vrijeme wellnessa do ponoći.