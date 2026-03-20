Proljeće u Dvorcu Mokrice - nedjeljni ručak, partija golfa i izlet bez slovenske vinjete
Samo tridesetak minuta vožnje od Zagreba, na blagim brežuljcima slovenskog Posavja, nedaleko od hrvatsko-slovenske granice, smjestio se dvorac Mokrice, jedno od onih mjesta gdje povijest i priroda stvaraju poseban ugođaj. Ovo povijesno imanje stoljećima privlači putnike, plemiće i ljubitelje prirode, a dobra vijest za posjetitelje iz Hrvatske je da za uživanje u Mokricama nije potrebna slovenska vinjeta, jer se dvorac nalazi tik uz granicu, nedaleko od prijelaza Bregana.
Dvorac s više od pet stoljeća povijesti
Povijest Mokrica seže u 15. stoljeće, kada je na ovom mjestu izgrađena utvrda koja je imala važnu obrambenu ulogu u vrijeme prodora Osmanlija. Prvi zapisi o dvorcu datiraju iz 1444. godine, po čemu je danas ime dobio i restoran smješten unutar dvorca. Kako i priliči povijesti višestoljetne utvrde, dvorac je mijenjao vlasnike, a svaka plemićka obitelj ostavila je svoj trag u njegovoj arhitekturi i uređenju. Od srednjovjekovne utvrde Mokrice su postupno postale elegantna plemićka rezidencija, okružena velikim imanjem, šumama i uređenim parkom. Danas je dvorac pažljivo obnovljen i pretvoren u mjesto gdje se povijest i suvremeni doživljaji savršeno nadopunjuju. Stoljetni park, široke livade i šuma koja se proteže oko cijelog kompleksa stvaraju gotovo bajkovitu atmosferu. Šetnja ovim prostorom posebno je lijepa u proljeće, kada priroda oživi, a kad je na ovom mjestu moguće prespavati u malom Mokrice Forest butik hotelu, ali i svakog dana uživati u divnoj gastronomskoj priči restorana smještenog u jednoj od kula dvorca.
Restoran 1444 i proljetni meni inspiriran prirodom
U srcu dvorca nalazi se restoran 1444, mjesto gdje povijesni ambijent susreće suvremenu gastronomiju. Novi proljetni meni inspiriran je prirodom koja okružuje Mokrice i bogatstvom lokalnih namirnica. Sad je sezona medvjeđeg luka i šparoga, nakon čega počinje sezona vrganja koji će dominirati tanjurima upotpunjeni riječnom ribom iz Kostanjevice na Krki.
"Proljeće je za mene kao chefa ovog restorana jako inspirativno jer priroda se budi, a okolina koja okružuje restoran nudi pregršt plodova koji se lako mogu sljubiti s namirnicama iz lokalnog uzgoja. Medvjeđi luk i šparoge implementirao sam u naš proljetni meni u kojem su zvijezde štruklje, rižota, krem juhe, ali i kombinacije mesa krškopoljca lokalne crne svinje po kojoj je ovaj dio Slovenije posebno poznat. Uz svaki tanjur sljubljujemo i vina lokalnih proizvođača koji su mahom s oznakama bio uzgajivača vinove loze", kaže chef Zdravko Andželevski pripremajući zvijezde proljetnog menija - predjelo s buratom iz Vipavske doline okupane uljem medvjeđeg luka i humusom za one koji ne jedu meso ili wagyu govedina s majonezom od crnog češnjaka uz što se poslužuje kruh s medvjeđim lukom i rose lokalne vinarije. Nakon predjela na stolu je zamirisala gusta juha od medvjeđeg luka, nakon koje je bilo vrijeme za izabrati jedno od tri proljetna topla predjela - rižoto s medvjeđim lukom i guanciale krškopoljske svinje, ručno rađeni ravioli punjeni šparogama i skutom s umakom od zelenih šparoga, i domaći štuklji s medvjeđim lukom i kremom od domaćeg vrhnja uz što je poslužen i Sauvignon.
"Glavno jelo je u našem restoranu po želji svakog gosta - lako se prilagođavamo i zadovoljavamo sve želje. Ovaj vikend imamo hobotnicu našeg primorja pa smo je ispekli u panko mrvicama i sljubili s pireom od medvjeđeg luka i Holandez umakom uz što savršeno paše sivi pinot. Upravo ovakvim tanjurom najavljujemo i naše mjesečne posebne gastro doživljaje u dvorcu poput Thai food fusion eventa (28. 3. s početkom u 18:00 sati) u kojem će svi zaljubljenici u egzotične okuse uživati u najpopularnijim okusima Azije sljubljenih s organskim vinima. Već idućeg mjeseca u našem će se dvorcu jesti kao u neka davna vremena, kad će na našem jelovniku biti 'srednjovjekovni' menu" - kaže Andželevski stavljajući na stol još jednu zvijezdu Restorana 1444. Naime, Mokrice, osim po svom položaju koje je idealno za vikend, već nekoliko toplijih sezona poznato je i po Mokrice Pavlova tortici koja je upotpunjena svježim voćem. Tortica koja je na tanjuru pavo remek djelo, koje su svakom zalogaju budi onaj umami okus i čaša hladnog žutog muškata kombinacija je kojom brojni posjetitelji započinju ili završavaju boravak na cijelom imanju.
Proljetni meni s lokalnim zdravim vjesnicima proljeća zapravo je i dio koncepta nedjeljni ručak od četiri slijeda, kojeg smo kreirali po jedinstvenoj cijeni od 38 eura. Na svakom je da kombinira svoja četiri tanjura birajući predjelo, gustu juhu, slasticu i po želji jedno toplo jelo koje je u ponudi tog dana. Ovaj koncept je odličan za sve one koji žele provesti dan u Mokricama kombinirajući ukusni ručak ali i dodatne sadržaje koje imanje nudi.
Golf igralište Mokrice - među najljepšima u ovom dijelu Europe
Tako se na najsunčanijem dijelu imanja nalazi se golf igralište Mokrice, jedno od najposebnijih igrališta u regiji. Ono što ga čini jedinstvenim jest činjenica da je smješteno unutar stoljetnog engleskog parka i šume, pa igrači tijekom igre prolaze kroz prirodni krajolik koji izgleda gotovo netaknuto. Staze se protežu uz stara stabla, brežuljke i livade, a pogled na dvorac dodatno obogaćuje cijeli doživljaj. Zbog takvog ambijenta mnogi golf igrači smatraju Mokrice jednim od najljepših golf terena u ovom dijelu Europe. Golf ovdje mogu igrati i profesionalci i potpuni početnici kojima je dana mogućnost da za 4 eura iznajme košaricu s 50 loptica i opremu za igranje, što je idealno za opušteno upoznavanje s golfom.
Dan završite opuštanjem u Termama Čatež
Nakon šetnje, ručka i aktivnosti na otvorenom, savršen završetak dana nalazi se u Termama Čatež, udaljenima svega nekoliko minuta vožnje od Mokrica. Termalni bazeni, Wellness riviera u sklopu Zimske termalne rivijere pružaju idealnu priliku za odmor nakon dana provedenog u prirodi. Posebno tijekom vikenda kad je radno vrijeme wellnessa do ponoći.