Dominik je pobjednik devete sezone 'Života na vagi' - izgubio 57,3 kilograma, Mare odnijela drugu nagradu

Uz voditeljicu Antoniju Blaće te trenere Mirnu Čužić i Edu Mehmedovića, sinoć je proglašen pobjednik devete sezone showa 'Život na vagi' - 32-godišnji Dominik Šarić iz Dugog Sela!

Dominik radi kao fizioterapeut na odjelu robotike u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama Goljak, a u show je došao sa 169,3 kilograma. Vaga mu je danas pokazala 112 kilograma, razlika je to od 57,3 kilograma, što je 33,8% izgubljene tjelesne mase! Zahvalio je supruzi na najvećoj podršci i ponovio da bez nje ovo ne bi bilo moguće. „Naučio sam koliko riječi mogu rušiti“, rekao je Dominik na pitanje što je naučio u showu.

I simpatična Marija (25) iz Blaca imala je razloga za slavlje zato što je kao nefinalistica s najvećim izgubljenim postotkom osvojila nagradu od sedam tisuća eura na opće oduševljenje publike. Mare je u 'Život na vagi' stigla sa 142,5 kilograma, danas ima 97 kilograma - razlika je to od 45,5 kilograma, što je 31,9% izgubljene tjelesne mase.

Gledatelji su u 14 ciklusa pratili transformacije kandidata u slikovitom etno selu Zaboky kod Zaboka, a treneri su otkrili kako im je ova sezona bila intenzivnija zbog izrazito kompetitivnih kandidata, pogotovo kad je riječ o Edinu timu, ali da su svi napravili odličan posao i dobro se zabavili.

Na početku velike studijske emisije uživo Antonija Blaće najavila je dvoboj Marije i Ante, koji su dobili priliku izboriti se za svoje mjesto u finalu. Publika ih je nagradila gromoglasnim pljeskom i Mare je odmah zahvalila svima na velikoj podršci koju dobiva, a Ante otkrio da je njegov išijas - bolje.

Prije početka dvoboja u studio su prvi došli Tamara, Ivica i GallaSandalla, a potom su treneri objasnili finalni izazov duelista. U improviziranom gymu nalazile su se tri postaje - na prvoj su bili spinneri, na drugoj trake i na kraju veslači. Bila je to svojevrsna verzija triatlona, a zadatak je bio skupiti što više kilometara. Na spinneru su trebali biti dok se ne izvaže prva trojka. Duelisti su počeli s izazovom, treneri su ih bodrili, a počelo je i prvo vaganje - borba za drugu nagradu!

Tamara (31) dolazi iz Solina, a u 'Život na vagi' došla je sa 116,5 kilograma i otkriva kako sada trenira s čak tri trenerice! Danas ima 89,8 kilograma, što je razlika od 26,7 kilograma - a to je u postotku 22,9% izgubljene tjelesne mase.

Ivica (42) dolazi z Gornjeg Desinca, ovo mu je drugo sudjelovanje u 'Životu na vagi', a u Zaboky je stigao sa 184,4 kilograma. Danas ima 171,5 kilograma, što je razlika od 12,9 kilograma. Izgubio je 7% tjelesne mase. Kaže da ga i dalje jako bole leđa pa trenutačno ne smije u teretanu, ali nada se da će brzo nastaviti s treninzima. Sada je uzor djeci, primjerice, njegova kći izgubila je devet kilograma! „Cijela obitelj je tu i svi napredujemo“, rekao je.

Ivan aka GallaSandalla (25) dolazi iz Zagreba, a na prvom vaganju devete sezone showa imao je 162 kilograma. „Uveo sam zdravu prehranu i treniranje dvaput dnevno“, rekao je večeras i otkrio da sve jako dobro usklađuje iako ima brojne poslovne obveze te dodao kako mu je jako simpatično što mu u trgovini gledaju što ima u košaricu. Vaga mu je pokazala 117,7 kilograma, što je razlika 44,3 kilograma, odnosno, 27,3% izgubljene tjelesne mase.

Sljedeći su stigli Zoran, Antonija i Ema, a potom su treneri otišli do duelista. „Razlika je samo jedan kilometar“, komentirali su, zabilježili rezultate, zaustavili pedaliranje i poslali ih na drugu postaju - traku! „Gdje ću trčati sa šminkom, hodat ću!“ u svom stilu komentirala je Mare, a Ante također dodao da više voli šetati.

Zoran (43) iz Varaždina priznao je da mu nedostaje Zaboky selo te da se sa svojim trenerom otišao prošetati ondje. „Baš je bilo sjetno“, rekao je. U show je došao sa 149,3 kilograma, danas ima 113,3 kilograma, razlika je to od 36 kilograma, što je 24,1% izgubljene tjelesne mase.

Antonija (29) iz Stobreča drugi je put u 'Životu na vagi', a kad je stigla u Zaboky selo, imala je 165,6 kilograma. Priznala je da je imala psihički pad kad je drugi put napustila show, ali da je sada dobro. „Glava je najvažnija“, rekla je i stala na vagu koja joj je pokazala 158,1 kilogram, razlika je to od 7,5 kilograma, što je 4,5% izgubljene tjelesne mase.

Najmlađa kandidatkinja ove sezone je 19-godišnja Ema, podrijetlom iz Virovitice, no živi u Grazu, a u show je došla sa 131,5 kilograma. Sretna je što joj ljudi govore jako lijepe stvari kad je vide, a sad joj je vaga pokazala 93,7 kilograma - izgubila je 37,8 kilograma, što je 28,7% izgubljene tjelesne mase.

Stigle su i Ana, Josipa i Ivana. Nakon razgovora s Antonijom otišle su se preodjenuti, a duelisti su hodali i pjevali i brzo bili gotovi s drugom postajom te krenuli na posljednju - veslanje! „Razlika je samo nekoliko stotina metara“, komentirao je Edo, a Mare je odmah krenula jako.

Ana (34) iz Mostara u 'Život na vagi' došla je sa 151,8 kilograma, sada ima 122,1 kilograma - izgubila je 29,7 kilograma, što je 19,6% izgubljene tjelesne mase. Kaže kako je sada sebe stavila na prvo mjesto i da je zbog toga jako zadovoljna.

Slavonka Josipa (49) živi u Kostreni, a kad je stigla u show, imala je 153,5 kilograma. Danas ima 105,1 kilogram, razlika je to od 48,4 kilograma, što je 31,5% izgubljene tjelesne mase. „Lijepo sam se posložila vani“, otkrila je i zahvalila svima koji su joj pomogli i podržavaju je.

Ivana (38) iz Bjelovara u show je došla sa 137,7 kilograma - sada joj je vaga pokazala 104,4 kilograma, izgubila je 33,3 kilograma, što je 24,2% tjelesne mase. „Meni je pomoglo samo da me netko malo pogurne“, rekla je Ivana i dodala da je danas jako aktivna.

Došla je nova trojka: Dubravko, Katarina i Zvonimir! A dok su se oni preodijevali, Marija i Ante završili su svoj triatlon i došlo je vrijeme za proglašenje pobjednika. Razlika je bila samo 2,1 kilometar, Ante je bio bolji i postao finalist devete sezone 'Života na vagi'! „Da mi je netko rekao…“, zafrkavala ga je Mirna. Na redu je bilo njihovo vaganje, a Mare je ušla u borbu za drugu nagradu!

Dubravko (59) je bio najstariji kandidat devete sezone, koji je u show stigao sa 162,6 kilograma. Danas ima 123,4 kilograma, izgubio je 39,2 kilograma, što je 24,1% izgubljene tjelesne mase.

Splićanka Katarina (46) u show je došla s 213,6 kilograma, a sad joj je vaga pokazala 167,7 kilograma. Kate je izgubila 45,9 kilograma, što je 21,5% izgubljene tjelesne mase. „Ne palim auto po pet, šest dana… Moja je Luce sretna i imam volju i želju još više, ali idem nekim svojim tempom. Mogu se sagnuti“, ponosno je rekla i dodala da kćerkica i ona zajedno šetaju, voze bicikl.

Iz Kloštar Ivanića u Zaboky selo došao je Zvonimir (33) kojem je vaga tada pokazala 162,9 kilograma. „Svi mršavimo zajedno“, ponosno je rekao Zvone za svoju obitelj i potom stao na vagu. Sada ima 116,2 kilograma, razlika je to od 46,7 kilograma, što je 28,7% tjelesne mase. Tada je bilo jasno da je Marija pobjednica među nefinalistima!

Ante (43) dolazi iz Kaštel Sućurca, a na prvom vaganju imao je 164,6 kilograma i sada priznao da se nije nadao da će ući u finale. „Nećemo si lagati“, iskreno je rekao i dodao da je njegov cilj i dalje isti - zdrav život. U finalu mu je vaga pokazala 124,9 kilograma, izgubio je 39,7 kilograma, što je 24,1% izgubljene tjelesne mase.

Domagoj (41) iz Zagreba na prvom vaganju u showu imao je 225 kilograma, danas ima 151,6 kilograma - izgubio je 73,4 kilograma, što je 32,6% izgubljene tjelesne mase. „I ja sam ponosan, moram biti iskren“, rekao je. Priznao je da je sve uspio uskladiti u životu - i posao i treninge te da je sudjelovao u turniru stokilaša! „Obitelj me podupire u svemu, supruga i ja idemo u šetnje, bili smo čak i na Sljemenu“, rekao je i otkrio da je s njegovim koljenom sada sve u redu.

Nena (27) dolazi iz Dicma, a kad je stigla u 'Život na vagi', imala je pokazala 103,8 kilograma. Vaga joj je danas pokazala 69,2 kilograma, razlika je to od 34,6 kilograma, što je 33,3% izgubljene tjelesne mase. „Naučila sam da odustajanje nije opcija“, još jednom je poručila Nena.

„Stvorili smo obiteljsko okruženje i mene su naučili što to znači biti dio tima“, rekao je Edo za kraj.

