Domaći kreativci na InDizajn sajmu: Bazar predstavlja nova imena i njihove rukotvorine

Omiljeni sajam interijera InDizajn, koji se ove jeseni ponovno održava u zagrebačkoj Areni, donosi i novo izdanje Bazara. Popularna “dizajnerska ulica” će od 3. do 5. listopada okupiti niz kreativaca, umjetnika i dizajnera čiji proizvodi spajaju suvremeni dizajn, održivost i ručni rad. Ovogodišnje izdanje Bazara predstavit će neka nova imena, ali i vratiti neke već etablirane brendove koji iz godine u godinu oduševljavaju posjetitelje.

Među brojnim izlagačima koji će predstaviti svoje radove posebno se ističu nova imena čiji se proizvodi temelje na autentičnosti, visokoj estetici i ručnoj izradi. Hangin’ Garden jedan je od takvih brendova koji pažnju plijeni svojim elegantnim biljnim instalacijama koje interijerima daju dozu svježine i smirenosti. Riječ je o kreativnom studiju Petre Pavelić, čiji je fokus na izradi Kokdedama. Radi se o japanskoj tradicionalnoj vještini uzgoja biljaka u kuglici tla obavijenoj mahovinom.

Još jedan novitet na ovogodišnjem Bazaru je brend Baba Mara koji iza sebe ima prepoznatljiv vizualni identitet temeljen na održivoj izradi. Njihove platnene košare za kruh, jastučnice, kuhinjske krpe i razni dodaci izrađuju se ručno, tehnikom linoreza. Baš zato svaki je komad autentičan i originalan, a dizajn jedinstven. Njihovi radovi spoj su svakodnevne ljepote i bezvremenskog šarma.

Dragana Pavić i njezin boja Creative Studio također su novo ime na sajmu. Njezini radovi temelje se na minimalističkom stilu, a inspiraciju crpi iz svakodnevnog života. Danas u studiju proizvodi i različite art printove, čestitke, bookmarkove, majice i šilterice.

Veliko zanimanje zasigurno će izazvati i LaMar candles, obiteljski brend mirisnih svijeća od sojinog voska koji je s radom započeo ove godine. Njihove dekorativne svijeće odlikuje poseban i apstraktan dizajn, a svaki komad pažljivo je ručno izrađen s naglaskom na prirodne i održive materijale. Uz mirisne svijeće, u LaMaru se mogu pronaći i unikatne dekoracije od gipsa, koje dodatno naglašavaju spoj estetike i održivog pristupa.

Prvi put na Bazaru sudjeluje i brend Tvoja soba, specijaliziran za ručno rađeni dekor za dom i nakit. Njihovi proizvodi rađeni su od ekološki prihvatljivih materijala, a dodavanjem različitih pigmenta te korištenjem posebnih tehnika izlijevanja i obrade stvaraju niz neponovljivih uzoraka. U ponudi se može pronaći niz tanjura, zdjela, podložaka - svi elegantnih geometrijskih oblika, pretežno u crno-bijelim bojama.

Posjetitelji će premijerno imati priliku upoznati brend Herbarij studio, koji će predstaviti unikatne, ručno izrađene umjetničke herbarije. Biljke korištene za prešanje dolaze iz vlastitog vrta, a naglasak je na samonikle vrste bogate hrvatske flore.

Ovog puta predstavit će se i Likamee wool, brend koji kroz kreativne tehnike filcanja i raščešljavanja pretvara tradicionalnu vunu u moderne tepihe i dekoracije, uvijek poštujući prirodu i životinje. Posebno se ističu unikatni filcani tepisi u obliku puzzli koji se mogu međusobno slagati, te čupavi tepisi nalik runu, dostupni i u živim bojama.

Osim novih imena, Bazar će ponovno ugostiti i već poznate izlagače koji su se već pozicionirali kao nezaobilazan dio domaće kreativne scene. Među njima je Bug in my home, brend koji izrađuje dekorativne i funkcionalne predmete od drveta. Posjetitelji će imati priliku ponovno vidjeti i keramičke radove brenda Ifka.pifka, poput espresso šalica, tanjura, vaza i ukrasnih zdjelica te ručno heklane posudice, pletene baby dekice i pladnjeva s prigodnim natpisima domaćeg brenda MyStory, kao i jastučiće, madrace i odjeću za pse brenda Design4pets.

Biljkoljupci će i ove godine uživati u ponudi brenda Walden, poznatog po izradi biljnih terarija. Na Bazaru ponovno sudjeluje i Art Studio Glassy, koji će oduševiti posjetitelje sa svojim unikatnim proizvodima od recikliranog stakla. Brend Odeata, predstavit će svoje keramičke proizvode, poput šalica i tanjurića, inspiriranih prirodom i svakodnevnim životom, dok Gita Lampshades, sada već dobro poznato ime na domaćoj sceni, nastavlja osvajati ručno rađenim, inovativnim i šarenim sjenilima i lampama.

Na bazaru će se pridružiti i Ana Žaja Petrak, ilustratorica iz Zagreba koja će predstaviti svoje radove, koje karakteriziraju odvažna upotreba boja i razigran pristup inspiriran gastronomijom, prirodom i mediteranskim načinom života.

Svojim prepoznatljivim ugođajem i raznolikom ponudom, Bazar ostaje jedan od najposjećenijih segmenata programa InDizajn sajma, a ovogodišnje izdanje ponovno će pokazati koliko domaća kreativna scena ima za ponuditi.

Osim Bazara, posjetitelje očekuje i niz dodatnih sadržaja - od stručnih predavanja namijenjenih arhitektima i dizajnerima (petak, 3.10.) i zanimljivih panela sa stručnjacima i poznatim gostima (subota, 4.10.) do humanitarne izložbe mladih umjetnika. Najmlađi će moći uživati u razigranom Dječjem kutku, a i ove godine organizira se bogata nagradna igra.

Više informacija o programu, ulaznicama i izlagačima dostupno je na službenim stranicama sajma InDizajn.