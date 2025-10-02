Kako je kuća u Novskoj od 540 kvadrata postala dom iz snova? Pratite njegovu realizaciju u novoj sezoni InDizajna

Svaka prostorija dizajnirana s posebnom pažnjom, za sto se pobrinula arhitektica Paula Bernat Cvjetko iz studija Mirjane Mikulec

Nova, 28. sezona emisije InDizajn s Mirjanom Mikulec kreće u nedjelju, 5. listopada na RTL-u, a među projektima koji će se pratiti iz epizode u epizodu ističe se spektakularno uređenje obiteljske kuće u Novskoj. Riječ je o impresivnoj kući od čak 540 četvornih metara, u kojoj je svaka prostorija dizajnirana s posebnom pažnjom, za sto se pobrinula arhitektica Paula Bernat Cvjetko iz studija Mirjane Mikulec.

Već na ulazu oduševljava pogled na impozantno stepenište koje nagovještava eleganciju i raskoš ostatka doma. Prizemlje je koncipirano kao otvoreni prostor u kojem ključnu ulogu ima prirodna svjetlost – dvije velike staklene stijene omogućuju pogled na okolnu prirodu i stvaraju snažnu poveznicu interijera i eksterijera.

Kuhinja odiše suvremenim minimalizmom. Čiste, ravne linije i sofisticirani materijali dominiraju prostorom, dok se u neposrednoj blizini nalazi prostrana dnevna zona.

Glavna spavaća soba posebno je dojmljiva – crvena samostojeća kada u samom centru prostorije pravi je vizualni spektakl, dok skrivena vrata obložena tapetama vode u luksuznu kupaonicu. Odabir rasvjete u cijeloj kući pažljivo je usklađen, stvarajući savršenu atmosferu u svakoj zoni. Na katu ove kuće smještene su četiri dječje sobe, svaka s vlastitom kupaonicom. Vlasnici su Mirjani i njezinom timu dali gotovo potpuno otvorene ruke, uz tek nekoliko smjernica, što je rezultiralo domom koji spaja funkcionalnost, estetiku i osobnost obitelji.

Osim projekta u Novskoj, nova sezona InDizajna na RTL-u donosi i humanitarne akcije – uređenje dječjeg kutka za Društvo 'Hrvatska žena' iz Vinkovaca te dnevnog boravka za Udrugu 'Hrabro srce' iz Osijeka. Mirjana Mikulec ugostit će u emisiji i agenta za nekretnine iz New Yorka, Antu Jakića, koji će otkriti kako staging, uređenje nekretnine prije prodaje, utječe na vrijednost i brzinu prodaje.

Nova sezona najdugovječnije emisije o dizajnu donosi obilje inspiracije, kreativnih ideja i praktičnih savjeta, uz projekte koji potvrđuju da dom može biti funkcionalan, moderan i uistinu poseban.