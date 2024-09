Sve do 5 eura: Naš popis za kupnju u Tedi dućanu

Na početku svakog godišnjeg doba volimo obnoviti neke sitnice u domu, a posebno nakon ljeta jer ćemo više boraviti u zatvorenom. Upravo tada tražimo povoljne dućane, koji su nam važni i za stvari koje se često trebaju mijenjati. Tedi nudi širok izbor proizvoda po povoljnim cijenama - od kućanskih potrepština, ukrasa i igračaka do uredskog materijala i sezonskih artikala. No ono što posebno privlači pažnju su redovne akcije s artiklima do 5 eura, koje nude savršenu priliku za pronalaženje praktičnih i zanimljivih proizvoda bez opterećenja na kućni budžet.

U nastavku pogledaj što si trebaš staviti na listu želja prilikom sljedećeg posjeta Tedi dućanu.

Posuda za pohranu - 3 €

Čaše za crno vino - 5 €

Žlica za sladoled - 1,55 €

Rashladna torba cca 16 l - 5 €

Ukrasna kutija, Veličina: 22 x 13 x 7 cm - 4 €

Kalup za led - 1,55 €

Kopča za kosu, mala, Set od 8 - 1 €

Lepeza, različite boje - 1 €

Slamke, pakiranje od 4 kom. - 2 €

Balon od folije, na štapu - 1,55 €