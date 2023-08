Donose nesreću: 4 boje koje bi trebalo izbjegavati u spavaćoj sobi

Uređenje spavaće sobe često je najzanimljiviji dio renovacije doma. U spavaćoj sobi želimo prostor u kojem ćemo se osjećati ugodno jer to pozitivno utječe na kvalitetu sna. Sobi dajemo dašak naše osobnosti pa s veseljem biramo police i ormare, a posebno razmišljamo o položaju namještaja, odnosno kako najbolje iskoristiti prostor.

No prije odabira namještaja, trebalo bi razmisliti i o boji zidova. Dok se neki odlučuju za klasičnu bijelu pa na nju dodaju tapete, drugi su obožavatelji jarkih boja. Žele da se zidovi bojom spajaju s ostalim namještajem. Ako ubrzo planiraš ličenje sobe, stani i dobro razmisli o boji zidova koju ćeš odabrati.

Prema mišljenju duhovne trenerice Tare Bennet i stručnjakinje za kvalitetan san Vanesse Osorio, određene boje zidova nisu dobrodošle u spavaćoj sobi. One u tvoju oazu mira mogu donijeti nesreću – tvrde to stručnjakinje.

Možda ćeš se iznenaditi (kao što i mi) jer je jedna boja s ovog popisa već godinama apsolutni favorit. Evo koje boje zidova bi trebalo izbjegavati u spavaćoj sobi.

Crna

Crnu boju na zidu ne bira svatko. Svom prostoru obično želimo dati dašak svježine pa onaj tko izabere crnu boju obično to čini zbog sklada s namještajem. Uz to, crna stvara intiman i ugodan prostor profinjenog izgleda, no duhovna trenerica Tara Bennet smatra da crna u spavaćoj sobi donosi lošu sreću. ''Crna, bez obzira na podton, unosi težak osjećaj u spavaću sobu, zamagljuje duhovnost i blokira pozitivne misli'', tvrdi Bennet. Prema njoj, crna predstavlja smrt i stoga ''donosi osjećaj propasti, odnosno može blokirati sreću''.

Stručnjakinja za kvalitetu sna Vanessa Osorio slaže se da sjene u crnoj mogu potaknuti osjećaje tuge, ljutnje i straha te da crni zidovi u sobi može pogoršati simptome depresije. Obje ističu da crna nije dobar izbor za spavaću sobu.

Smeđa

Rijetko tko u spavaćoj sobi ima smeđe zidove, no možda i bolje. Bez obzira na podton – jer smeđa može biti jako estetski privlačna – potiče neugodne osjećaje depresije i čini prostor monotonim. Tako tvrdi terapeutkinja Bennet. Uz smeđe zidove nedostaje terapeutskog učinka što može pogoršati kvalitetu sna.

Ljubičasta

Ovo nam je najveće iznenađenje. Iako su mnogima privlačni topli tonovi ljubičaste, stručnjakinje tvrde da ova boja donosi nesreću, posebno ako se radi o intenzivnoj nijansi ove boje. Navodno je ne treba birati za zidove spavaćih soba. ''Unatoč tome što ljubičasta, poput crne, predstavlja kraljevstvo i raskoš, to je boja koja se povezuje sa smrću''', kaže Bennet. Dodaje da se uz ljubičaste zidove okružuješ negativnim vibracijama što privlači nesreću.

Tamno siva

Soba ne bi trebala biti ni tamno siva. Prema stručnjakinjama, trebalo bi izbjegavati boje koje izazivaju intenzivne i negativne reakcije. Tvrde da te tamno sivi zidovi mogu emocionalno iscrpiti. Zato je u spavaćoj sobi bolje izbjegavati bojenje zidova u tamne boje. Odabir boja uvelike utječe na to kako se osjećamo u prostoriji, ali i kako spavamo.