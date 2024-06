Trikovi uz koje sobne biljke neće uvenuti kad odeš na godišnji odmor

Konačno je došlo vrijeme tvog zasluženog godišnjeg odmora. Sve je pomno isplanirano, koferi su spremljeni - ali nije ti pošlo za rukom pronaći "dadilju" svojim sobnim biljkama.

Ako si ljubiteljica biljaka i cijelu si godinu brinula o njima s puno pažnje i ljubavi, ovo ti može predstavljati itekako veliki problem. Ono što nitko od nas ne želi je vratiti se kući nakon godišnjeg odmora i pronaći uvenule biljke. Još ako imaš dvorište ili vrt, šteta će biti veća - teško da možeš računati na dovoljno kiše u ovom sušnom dijelu godine.

Naravno, najbolje je riješene ključ svog doma ostaviti osobi od povjerenja koja će redovito dolaziti i zalijevati tvoje zelene ljubimice, no ako to nije moguće, postoje trikovi kojima im možeš pomoći izdržati razdoblje dok te nema. Evo pet najboljih koje smo pronašle na TikToku:

Prije polaska

Smjesti sve svoje unutarnje i vanjske biljke na sjenovito mjesto gdje je najmanje vruće. Zalij ih netom prije odlaska, a s obzirom na to da su u hladu voda neće tako brzo ispariti. Također, dobro je znati da tegle i lončići od terakote brže isparavaju vlagu od plastičnih i keramičkih posuda. Budeš li pronašla pravo mjesto za biljke i dala im dosta vode prije no što kreneš, većina biljaka moći će ovako preživjeti do tjedan dana.