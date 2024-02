Jednostavni trikovi za čišćenje perilice rublja i posuđa

Perilice rublja, ali i suđa danas su neizostavni kućanski aparati u gotovo svakom kućanstvu. No, važno ih je pravilno održavati i redovito čistiti želimo li da rade učinkovito i da im vijek trajanja bude što dulji.

Iako se u trgovinama mogu pronaći brojna sredstva i tablete za čišćenje perilice rublja ili suđa, postoje i super trikovi o tome kako jednostavno i na prirodan način održavati perilice rublja i posuđa čistima i sjajnima, a one najbolje donosimo u nastavku.

Čišenje perilica rublja

Perilica rublja jedan je od onih kućanskih uređaja koje upotrebljavamo gotovo svakodnevno, a ona se troši i prlja kada je koristimo. U perilici i nekim njezinim dijelovima s vremenom se mogu nakupiti ostaci deterdženata za pranje rublja i omekšivača, a jedan od najočitijih znakova da je perilici potrebno čišćenje su neugodni mirisi.

Ako rublje nakon pranja ima čudan miris ili se iz same perilice šire neugodni mirisi, to znači da je vrijeme za čišćenje. Perilica se može očistiti prema uputstvima proizvođača, ali i uz pomoć sastojaka koje već sigurno imaš kod kuće, osobito kada je riječ o čišćenju bubnja.

Čišćenje gumene brtve – gumu na perilici trebalo bi redovito čistiti jer se na njoj najčešće zadržavaju razni otpaci od pranja koje je potrebno ukloniti. Gumena brtva čisti se lako i jednostavno, a sve što će ti biti potrebno su krpa i obična topla voda.

Čišćenje bubnja – za čišćenje bubnja najbolje je koristiti prirodne sastojke, a savršen izbor su alkoholni ocat i soda bikarbona. To je najbrži i najjednostavniji način za čišćenje bubnja – u prazan bubanj sipaj oko pola šalice sode bikarbone, a u spremnik za deterdžent dodaj dvije šalice octa. Zatim stavi perilicu na program s najvišom temperaturom i to je to, soda i ocat sjajno će odraditi svoj posao. Kombinacija octa i sode ne samo da će pomoći pri uklanjanju neugodnih mirisa, već je dobra i za uklanjanje kamenca. Preporuča se čistiti bubanj svakih nekoliko mjeseci.

Čišćenje dozirne posude – dozirnu posudu u koju stavljamo deterdžent za rublje i omekšivač trebalo bi čistiti barem jednom mjesečno, a pri tome ti također mogu pomoći obični alkoholni ocat i soda bikarbona te mala spužvica ili stara četkica za zube.

Modernije perilice rublja imaju i program samočišćenja, a takvo čišćenje preporuča se napraviti barem nekoliko puta godišnje. Uz to, važno je znati i da bi vrata perilice nakon svakog pranja trebala ostati otvorena kako bi se spriječilo stvaranje plijesni i neugodnih mirisa. Dobra alternativa za korištenje omekšivača je obični ocat koji također omekšava rublje, a ujedno je dobar i za perilicu jer sprečava stvaranje kamenca i uklanja neugodne mirise.

Čišćenje perilice posuđa

Perilica suđa još je jedan kućanski uređaj koji upotrebljavamo na dnevnoj bazi, no da bi perilica radila dobro i da bi suđe bilo blistavo i bez tragova, perilicu povremeno treba dubinski očistiti. Sastojke koji će ti biti potrebni za čišćenje sigurno već imaš u svom kućanstvu.

Najprije dodaj jednu čašu alkoholnog octa na gornju policu u perilici i zatim stavi na program vrućeg pranja. Ostatak perilice trebao bi biti prazan. Nakon toga, na dno dodaj malo sode bikarbone i ponovno pokreni program vrućeg pranja.

Povremeno je dobro izvaditi filter iz perilice suđa (ako ga ima) i oprati ga u toploj vodi s malo sode uz pomoć četke ili stare četkice za zube. I to je to to, nakon toga perilica suđa radit će kao nova, a suđe će opet biti blistavo i sjajno.

