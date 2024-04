Eukaliptus u tegli osvježit će dom, a može se saditi i u vrtu. Evo kako ga uzgojiti

Eukaliptus je rod koji obuhvaća preko 700 vrsta drveća i grmova, poznat po svojim aromatičnim listovima koji su bogati esencijalnim uljima. Eukaliptus potječe iz Australije i susjednih otoka, gdje je većina vrsta endemična, ali su mnoge vrste eukaliptusa rasprostranjene i kultivirane diljem svijeta zbog svoje brze stope rasta i korisnih svojstava.

Kako posaditi eukaliptus u tegli?

Sadnja eukaliptusa u tegli omogućava uživanje u ovoj lijepoj i aromatičnoj biljci čak i ako nema puno vanjskog prostora. Evo koraka kako uspješno posaditi eukaliptus u tegli:

Odabir prave vrste eukaliptusa

Za uzgoj eukaliptusa u tegli, poželjno je odabrati manje ili patuljaste vrste koje bolje podnose ograničen prostor korijena. Vrste poput Eucalyptus gunnii 'Azura', Eucalyptus vernicosa ili Eucalyptus coccifera su dobri izbori.

Odabir odgovarajuće tegle

Eukaliptusu je potrebna prostrana tegla s dobrom drenažom. Tegla treba imati drenažne rupe na dnu kako bi se spriječilo zadržavanje vode. Idealna veličina tegle ovisi o vrsti, ali generalno počnite s teglom koja je barem 30-50 cm u promjeru.

Priprema tla

Koristite kvalitetnu zemlju za sadnju koja dobro drenira. Može se pomiješati standardna zemlja za sadnju s nekim pijeskom ili perlitom kako bi se poboljšala drenaža. Eukaliptus preferira blago kiselo do neutralno tlo.

Sadnja eukaliptusa

Prije sadnje, potrebno je namočiti korijen biljke u vodi oko sat vremena. To će pomoći biljci da se bolje uspostavi. Potrebno je staviti sloj šljunka ili lomljene keramike na dno tegle za dodatnu drenažu. Zatim, potrebno je dodati malo zemlje i postaviti biljku tako da je vrh korijenskog balota u ravnini s rubom tegle. Nužno je dopuniti ostatak tegle zemljom, lagano pritiskajući oko korijena.

Zalijevanje eukaliptusa

Nakon sadnje, potrebno je dobro zaliti biljku. U početku je nužno redoviti zalijevati, održavajući zemlju vlažnom, ali ne pretjerano mokrom. Kako biljka raste, zalijevanje se može prilagoditi potrebama biljke – eukaliptus generalno dobro podnosi sušu jednom kad se uspostavi.

Foto: Pexels

Lokacija tegle

Teglu je poželjno postaviti na sunčano mjesto. Eukaliptus voli puno sunca i topline, stoga je potrebno osigurati najmanje 6 sati direktnog sunčevog svjetla dnevno.

Gnojidba

Potrebno je gnojiti biljku lagano jednom ili dvaput tijekom vegetacijske sezone koristeći gnojivo s kontroliranim oslobađanjem ili tekuće gnojivo razrijeđeno na pola preporučene snage.

Orezivanje

Orezivanje nije obavezno, ali eukaliptus se može orezivati kako bi se potaknuo gusti rast ili oblik prema željenom.

Održavanje eukaliptusa u tegli

Eukaliptus voli svjetlo i sunce te ga je svakako poželjno staviti na mjesto u domu koje će mu to osigurati. Tijekom proljeća i ljeta teglu se može premjestiti na otvoreno, terasu ili balkon, no također na mjesto gdje će eukaliptus tijekom dana biti što dulje izložen sunčevoj svjetlosti. Eukaliptusu godi promjena koju nudi preseljenje jer svježi zrak potiče stvaranje novog lišća. Inače, to je atipično za jednu biljku – obično one ne vole mijenjati svoju poziciju u domu.

Eukaliptus u vrtu

Eukaliptus je također popularan u vrtovima i urbanim okruženjima zbog svoje sposobnosti da privlači ptice i druge divlje životinje te zbog svog atraktivnog izgleda i mirisa.

Uzgoj eukaliptusa u vrtu može biti zadovoljavajuća aktivnost, ali zahtijeva određene uvjete i pažnju kako bi biljka uspješno rasla. Evo koraka i savjeta kako uzgojiti eukaliptus u vrtu:

Odabir prave vrste eukaliptusa

Eukaliptusi dolaze u mnogim varijantama, od kojih su neki bolje prilagođeni određenim klimatskim uvjetima ili veličinama vrtova. Za manje vrtove, poželjni su manji ili patuljaste vrste poput Eucalyptus gunnii 'Azura' ili Eucalyptus pauciflora koji su otporniji na hladnoću.

Lokacija sadnje

Eukaliptusi preferiraju puno sunca i zaštićeno mjesto od jakih vjetrova. Osigurajte dovoljno prostora za rast, s obzirom na to da eukaliptusi mogu postati vrlo visoki.

Tlo

Potrebno je posaditi eukaliptus u dobro drenirano tlo. Ako je tlo teško ili glinovito, moguće ga je poboljšati dodavanjem pijeska ili komposta kako bi se osigurala dobra drenaža. Eukaliptus ne voli "mokra stopala", što znači da korijeni ne smiju biti stalno u vodi.

Sadnja

Najbolje vrijeme za sadnju eukaliptusa je proljeće ili jesen. Nužno je iskopati rupu koja je dvostruko šira od korijenskog balota i samo nešto dublja. Eukaliptus se postavlja u rupu tako da je vrh korijenskog balota u razini s tlom, a zatim je potrebno pažljivo zatrpati rupu i dobro zaliti vodom.

Zalijevanje

Eukaliptus zahtijeva umjereno zalijevanje. Nakon sadnje, redovito se zalijeva tijekom prvih nekoliko sezona dok biljka ne uspostavi svoj korijenski sustav.

Održavanje

Eukaliptus generalno zahtijeva malo održavanja. Dobro je ukloniti suhe ili oštećene grane kako bi se potaknuo rast bujniji rast i održala biljka zdravom.

Zaštita u zimskim mjesecima

U hladnijim klimama, mlade biljke eukaliptusa mogu zahtijevati zaštitu od mraza. U tom slučaju ih je potrebno prekriti agrotekstilom ili korištenjem malča oko baze biljke kako bi se zaštitilo korijenje od smrzavanja.

Gnojidba

Gnojidba nije obično potrebna za eukaliptus. Ako se želi potaknuti rast, može se koristiti malo gnojiva bogatog kalijem u rano proljeće.

Svjež miris, mint tanki listići, velika otpornost – sve su to karakteristike zahvaljujući kojima je eukaliptus postao jedan od najpopularnijih biljaka u uređenju interijera. Bilo da se radi o eukaliptusovim granama rezanima i dekoriranima u vazi ili pak lišću svezanom u buket pod tušem, eukaliptus uvijek uspije dom učiniti malo intrigantnijim i unijeti dašak prirode u svaku prostoriju.