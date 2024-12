Ove šalice domaćih brendova trebaš u svojoj blagdanskoj kolekciji

Ručno rađeni božićni ukrasi s potpisom domaćih brendova - ima li išta ljepše? Naravno, najljepši su oni koji neće samo stajati i skupljati prašinu, nego ćeš ih gotovo svakodnevno koristiti. Bilo da se radi o nakitu, ukrasima za kosu ili odjeći, sigurno želiš imati neki ručni rad za blagdane, a još ako se tematski poklapa s Božićem, kud veće sreće! Naravno, treba uljepšati i trenutke koje provodiš kod kuće, a što je ljepše od ručno rađene božićne šalice. Donosimo ti 10 domaćih brendova čije ručno rađene božićne šalice moraš imati.

Terra Ceramica

Tea Radić vlasnica je brenda Terra Ceramica i njena ovogodišnja božićna kolekcija je čisti med. Šalice s jednostavnim dizajnom i porukom uz rub šalice ili na njenom dnu savršeno su minimalističke i razigrane. Uz ručno oslikane božićne motive poput borova i zvijezde repatice, iz ove šalice ćeš ispijati svoju jutarnju kavu s guštom. A sitne espresso šalice savršen su poklon za voljene.

Yera Ceramics

Kolekcija koja traje kroz cijelu godinu, ali nije ništa manje čarobna, Yera Ceramics donosi jednostavne šalice s neodoljivom glazurom. Šalice dizajnera Borne Jerića savršene su za kavu ili cappuccino, a njegova kolekcija sastoji se od šalica s ručkom i bez, minimalističkog dizajna s predivnom glazurom koja oduzima dah. Inspirirane su morem, ali nas asociraju i na zimu sa svojim ledenim izgledom.

Sun Studio Ceramics

Još jedan domaći brend, Sun Studio Ceramics izrađuje razne keramičke predmete, a svaka kolekcija nosi određenu tematiku. Iako ove šalice nisu isključivo božićne, odišu šarmom i savršeno će se uklopiti i u tvoju božićnu kolekciju. Bilo da gledaš crno bijele šalice s fora ručkama ili set koji kombinira predivno ručno rađene staklene dijelove s keramikom, ove šalice nećeš puštati iz ruku jednom kad iz njih popiješ kavu.

Planina Ceramics

A sada za komade koji su nešto potpuno drugačiji. Šalice koje izrađuje Martina Martin, vlasnica brenda Planina Ceramics, jedinstvene su poput svake žene. Samim time su i savršen poklon za sve važne žene u tvom životu. Ova kolekcija, prigodno nazvana "A Year in Mugs: All that I loved", ima i božićne verzije s nježnim motivima poput imele i borova.

Kat's Clay Studio

Još jedan slatki obrtnički studio koji se bavi keramikom je Kat's Clay Studio čija božićna kolekcija krade srca svima koji ju vide. Slatki blagdanski motivi poput šećernog štapića koji služi kao drška šalice i borova s raznim šarenim točkicama funkcionalni su ukras kojeg definitivno želiš na svom blagdanskom stolu. Tu su i slatke šalice bez ručke idealne za kratke kavice ili gutljaj-dva kuhanog vina.

Glinarija

Glinarija ima studio u Zaprešiću gdje uz božićne ukrase poput keramičkih borova ima i otvorenu policu sa raznim jedinstvenim šalicama. Svaki komad je ručno rađeni unikat idealan za poklon voljenima ili za poklon sebi. Glinarija ima i radionice za velike i male, ali i prima narudžbe za custom-made poklone u manjim ili većim količinama.

Gea Magia

Danijelin brend Gea Magia spaja ljubav prema kreativnom izražavanju, ljubav prema glini i posebnu ljubav prema šalicama koje su joj omiljena rukotvorina. Ove okrugle šalice s božićnim motivima osvajaju na prvi pogled i jednostavno privlače da ih uzmeš. Ukrašene zlatom i ljubavlju, Gea Magia u božićnoj kolekciji donosi borove, saonice i vijence koji djeluju jednostavno magično.

MyLo pottery

Može li itko odoljeti sitnim božićnim ukrasima? Mali paprenjaci u obliku čovječuljaka, borovi i čizmice krase božićnu kolekciju brenda MyLo. Uz smotane slatke ručkice, ove šalice ukrašene su izvana i iznutra i odišu blagdanskim šarmom. U kolekciji su još dva seta šalica - srčeka i kroasani, koji su nevjerojatno popularni i odlično pašu uz božićno raspoloženje.

Annika ceramics

Što je bolje od božićne šalice? Ručno rađena božićna šalica. A što je bolje od ručno rađene božićne šalice? Ručno rađena božićna šalica koju sama stvoriš. Annika ceramics nudi upravo takvo iskustvo. Uz slatke šalice dostupne u njihovom webshopu, Annika nude i gift cardove za radionce izrade i oslikavanja keramičkih proizvoda, pa tako i šalica.

La Pjat

Šalice raznih oblika boja i veličina, nalaze se u ponudi La Pjata. Šalice ukrašene reljefnim mašnama sa slatkim ručno pisanim natpisima poput "Božić dolazi" ili "coming home for Christmas" daju notu personaliziranosti, a borovi koji krase unutrašnjost šalice podsjećaju na vrijeme blagdana sa svakim gutljajem, čak i zadnjim.

