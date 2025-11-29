Dnevnik sportaša: Kako živi, jede i uživa zgodni gym trener i nogometaš Karlo

Nama rekreativcima percepcija discipline profesionalnih sportaša često je bila nešto što nas potajno fascinira i djeluje kao nedostižan cilj u svakodnevnim obvezama, a sad smo je, uz pomoć profesionalnog sportaša i trenera, odlučili demistificirati.

Stoga smo pitali Karla Prpića Bosanca da s njim provedemo jedan dan i da za nas jedan dan vodi svoj “dnevnik sportaša”. Iskreno, bez filtera, i da nam otkrije kako uspijeva balansirati treninge, posao, studij, prijatelje i pokoji sendvič koji je, kako kaže, uvijek dio jednadžbe.

06:00 - Tuš, doručak i prva doza discipline

“Ujutro prvo tuš. To mi je najbrži način da se razbudim. A odmah nakon toga doručak. To mi je najvažniji obrok jer nakon njega više nema stajanja. Kreće teretana, nogomet, trening, faks…"

"Zato mi je bitno da bude i kvalitetan i konkretan. Najčešće napravim sendvič od integralnog kruha s puno povrća, proteinskim namazom i mojim favoritom Slim & Fit pilećim prsima. To mi je jednostavno rješenje kad žurim, a želim jesti zdravo i ostati u formi jer je riječ o namirnici s visokim udjelom proteina, niskim udjelom masti i soli te je gluten free, a ima odličan okus.”

07:00 - Jutarnje istezanje i prvi trening

“Uvijek odradim kratko istezanje i valjanje rollerom, mi to zovemo miofascijalno opuštanje. Ako imam grupni trening u sedam ujutro, dođem ranije i sve to odradim u teretani. Kad krene radni dan, odmah se prebacim u trenerski ‘mode’ i fokusiram se na ekipu.”

10:00 - Nogomet, znoj i još malo endorfina

“Nakon posla idem ravno na trening u NK Trešnjevka. Nogomet mi je oduvijek bio važan dio života, to nije samo fizička aktivnost, nego i moj način da se resetiram. Uvijek kažem, koliko god dan bio naporan, nogomet mi izbaci sav stres i vrati 'mentalni' balans.”

Na pitanje što ga, osim nogometa, još čini sretnim, Karlo kaže: "Ljudi oko mene, njihova pozitivna energija koja po mojem mišljenju treba svima jer kakvim si ljudima okružen takav i postaneš. Zato ja uvijek pozitivno razmišljam."

Na pitanje koji su mu sportski idoli, Karlo otkriva: "Najveći sportski idol mi je, možda je malo čudno to čuti od nogometaša, ali Dražen Petrović", kaže te dodaje: "A od nogometnih, naravno, Luka Modrić. Iznimno ga poštujem kao nogometaša i čovjeka jer je sinonim za fair play. Na Svjetskom prvenstvu 2018. umjesto da slavi svoju pobjedu, tješio je suparnike, onda je 2022. nakon što je Hrvatska izbacila Brazil sa SP-a, prišao Neymaru, zagrlio ga i tješio. Čitao sam i da se u Real Madridu često spominje kako Modrić na treningu ostaje duže kako bi pomogao mlađim nogometašima, pa je li to nije ljudina?"

14:00 - Faks, knjige i prijatelji

“Sredina dana je moj ‘lagani tempo’. Ako nemam obaveza na fakultetu ili u teretani, volim učiti, ali i družiti se s prijateljima. Ne živim po strogom rasporedu, ali trudim se održavati ritam. Važno mi je da u danu postoji ravnoteža i da nije sve samo trening i posao. Ponekad odem s prijateljima u menzu, ponekad si sam kuham, a ponekad, pogotovo ako idem u knjižnicu učiti, napravim salatu s puno svježeg povrća, sira i Slim & fit dimljenih purećih prsa te si ponesem kako bih imao energije za učenje.”

16:00 - Sauna, plivanje i mali rituali

“U popodnevnim satima vodim grupne programe u The Fitness teretani. Kad uhvatim vremena, ako ne vodim ja program, odradim i Les Mills Body Attack trening s kolegicom Tamarom. Ti treninzi su prava injekcija energije, ali i dobra iscrpljenost, pa smo nas dvoje razvili mali ritual: nakon treninga idemo u saunu i na kratko plivanje, a onda sendviči. Naravno, opet Slim & Fit od piletine ili puretine i boca vode s magnezijem. To je naš 'after-workout comfort zone'.”

21:00 - Vrijeme za druženje

"Oko devet navečer sam gotov i ako nisam mrtav od umora, odem s prijateljima na piće i večeru ili pogledati utakmicu. To su ti mali trenuci koji pune baterije.”

Na pitanje jesu li mu prijatelji najveća potpora u svim njegovim pothvatima, Karlo objašnjava: "Prijatelji su mi potpora, ali najveći oslonac mi je moja obitelj. Imam mlađu sestru Niku i volim reći da ja pazim na nju, ali isto tako, ona pazi na mene. Tko ima sestru, potpuno će me razumjeti. Ona mi je tu i kad padnem da me povuče za ruku i kaže da se ne glupiram, ali i kad napredujem da mi drži 'lopovske' da se popnem do svojih nekih malih i velikih uspjeha. S njom bih uvijek podijelio i pravi i metaforički sendvič, eto..."

Tu se nametnulo i neizbježno pitanje, a bi li svoj sendvič podijelio s boljom polovicom. No, Karlo pomalo sramežljivo komentira: "Trenutno nemam djevojku, ali volio bih je imati tako da mogu s nekim podijeliti sva svoja događanja, ahahah!"

23:00 - Odlazak na spavanje, bez skrolanja

“Pazim da ne ostajem dugo budan. Kvalitetan san za mene je isto dio treninga. Tijelo se oporavlja, mozak se resetira, a ujutro opet sve ispočetka. Kad se dobro naspavam, sve mi ide lakše i nogomet i posao i život.”

A koji je njegov tajni recept?

Na kraju dana, Karlo kaže da njegov recept za balans nije ništa spektakularno, samo disciplina, dobro raspoloženje i dobar sendvič u ruci.

A kad ga pitate kako sve to stigne, nasmije se i u šali, kao tipična Ribica u horoskopu, komentira:

“Iskreno? U svom životu promijenio bih možda da dan malo duže traje pa da mogu sudjelovati u još nekim stvarima koje me zanimaju, a koje trenutačno ne mogu doći na red! Ali iskreno, kad radiš ono što voliš, sve drugo se nekako samo posloži.”

*Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i Perutnine Ptuj.