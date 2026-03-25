Prekrasni običaji za Cvjetnicu: Umivanje u vodi s cvijećem i blagoslov maslinovih grančica

Cvjetnica, kao uvod u uskrsno vrijeme, nosi sa sobom bogatu tradiciju isprepletenu simbolikom proljeća, obnove i duhovnosti. Od nekadašnjeg umivanja u cvijeću koje je simboliziralo ljepotu i zdravlje, do blagoslova maslinovih i drugih grančica, brojni običaji zadržali su se sve do danas

Nedjelja prije Uskrsa, poznata kao Cvjetnica, dan je kojim započinje Veliki tjedan, vrijeme najdublje priprave za najveći kršćanski blagdan. I dok se Crkva spominje Isusova slavnog ulaska u Jeruzalem, narodna tradicija u Hrvatskoj ovaj je dan isplela jedinstvenim i slikovitim običajima koji spajaju vjeru, prirodu i nadu u novi početak. Od Dalmacije do Slavonije, Cvjetnica nije samo vjerski blagdan, već i živi spomenik nematerijalne baštine koji se brižno čuva generacijama.

Iako je službeni naziv blagdana Nedjelja Muke Gospodnje, što ukazuje na početak Kristove patnje, u narodu su zaživjeli nazivi koji slave život i prirodu: Cvjetnica, Cvitnica, Uličnica u Istri ili Palmana nedjelja u dubrovačkom kraju. Upravo ti nazivi otkrivaju duboku povezanost s buđenjem proljeća i običajima koji ga prate.

Najljepši ritual: umivanje u laticama cvijeća

Jedan od najpoetičnijih i najraširenijih običaja koji se sačuvao do danas jest jutarnje umivanje u vodi s cvijećem. Ritual bi započeo dan ranije, u subotu, kada bi djeca i djevojke u poljima i vrtovima brali prvo proljetno cvijeće – najčešće ljubičice, ali i tratinčice, jaglace i drugo bilje. Cvjetovi bi se potom potopili u lavor ili zdjelu s vodom i ostavili da prenoće.

U nedjelju ujutro, prije odlaska u crkvu, svi ukućani, a osobito djeca, umivali bi se tom cvjetnom vodicom. Vjerovalo se da ovaj čin osigurava zdravlje, svježinu i ljepotu lica tijekom cijele godine. No, simbolika je bila i dublja; baš kao što se priroda budi, tako se i čovjek na simboličan način "pere" od zime i duhovno čisti u pripremi za Uskrs. Na otoku Šolti zabilježen je i običaj da bi mladići na Cvjetnicu bacali ljubičice na djevojke koje im se sviđaju.

Blagoslov grančica kao čuvara doma i polja

Središnji događaj Cvjetnice je odlazak na misu s grančicama na blagoslov, u spomen na maslinove i palmine grane kojima je narod pozdravljao Isusa pri ulasku u Jeruzalem. Vrsta bilja koja se nosi u crkvu ovisi o podneblju, što svjedoči o snalažljivosti i povezanosti naroda s prirodom.

U primorskim krajevima, Dalmaciji i Istri, dominiraju maslinove grančice, simbol mira i Božjeg blagoslova. U okolici Dubrovnika tradicija je još posebnija; ondje djeca na blagoslov nose "pome", vješto ispletene palmine listove koji predstavljaju pravo malo umjetničko djelo. Na otocima se maslinovim grančicama ponekad dodaju i grančice ružmarina, lovora ili čak ruta.

U kontinentalnoj Hrvatskoj, gdje maslina i palmi nema, narod je odabrao biljke koje prve pupaju u proljeće. Tako se na blagoslov nose grančice drena ili drijenka, ljeske te posebno omiljene vrbine grančice s pupoljcima, takozvane "cica-mace". Uz njih se često nose i stručci prvog proljetnog cvijeća, poput narcisa.

Nakon povratka iz crkve, blagoslovljene grančice postaju moćni simboli zaštite. S velikim poštovanjem stavljaju se na posebno mjesto u kući – najčešće iza raspela ili svete slike, a ponegdje i na prozore ili ogledala. Vjerovalo se da štite dom i obitelj od nevremena, tuče, groma i svake bolesti. Dio grančica nosio se i u staje, vrtove i polja kako bi se osigurala plodnost zemlje i zdravlje stoke.

Od Cvjetnice do Pepelnice

Stara blagoslovljena grančica nikada se nije bacala u smeće. Čuvala se u kući sve do iduće Cvjetnice, kada bi se zamijenila novom. Stara bi se potom spalila, a njezin pepeo se u nekim krajevima koristio za obred pepeljenja na Čistu srijedu, čime se zatvarao jedan liturgijski i životni krug.

Cvjetnica tako na jedinstven način povezuje kršćansku vjeru s drevnim pretkršćanskim običajima slavljenja proljeća i novog života. Iako se neki detalji s vremenom mijenjaju, suština ostaje ista: ovi običaji, prenošeni s koljena na koljeno, i danas su važan dio hrvatskog identiteta, podsjećajući nas na neraskidivu vezu vjere, prirode i zajedništva.