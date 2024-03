Sve što trebaš znati o mimozi – predivnom cvijetu koji najavljuje proljeće

Pokloniš li nekome buket mimoza, to simbolizira snažno prijateljstvo i ljubav. Ovaj cvijet lijepe žute boje i intenzivnog mirisa nosi poruku poštovanja, dostojanstva i obilja i zato se često poklanja na Majčin dan, ali i u nekim drugim proljetnim prilikama. Budući da mimoza cvate u veljači i ožujku, ona najavljuje proljetne dane i svojom elegancijom u donove unosi dašak dodatne svjetlosti. Mnogi je drže u vazi u dnevnoj sobi ili kuhinji – posebice povodom uskršnjih blagdana.

No koliko znaš o ovom lijepom cvijetu koji je poznat i kao srebrna akacija? Ovih dana posvuda viđamo mimoze pa evo nekoliko stvari koje je dobro znati.

Otkuda mimoza dolazi?

Mimoza potječe iz jugoistočne Australije što znači da je biljka toplih područja. Najbolje uspijeva u mediteranskim krajevima, ali i u vlažnim planinskim područjima. Voli bitina osunčanim mjestima, najbolje uz zid koji je štiti od vjetra i drugih nepogoda. Ovaj lijepi cvijet teško će podnijeti dugotrajno izlaganje niskim temperaturama. Čak je i izlaganje temperaturi oko pet stupnjeva Celzijeva šteti odnosno može propasti. Zato bi je trebalo saditi nakon mrazova ili izbjegavati područja na kojima je mraz česta pojava.

Ne voli ni vapnenačka tla. Umjesto toga, treba je saditi na pjeskovitom i silikantom tlu, dobro dreniranom premda voli i vlažne uvjete. Čak i ako se smrzne, poznato je da će ponovno niknuti iz matične biljke. Ipak, bolje ju je zaštititi.

Mimozu svi prepoznaju po žutim cvjetićima, a krošnje su posebno lijep prizor. Stablo joj može narasti do čak 30 metara visine, dok su krošne izrazito bujne. Ima preko 1200 vrsta mimoza, a dobra je stvar što ovaj cvijet djeluje kao prirodni antidepresiv. Umjesto da je kupiš u buketu, u svom vrtu možeš probati posaditi mimozu. Mogla bi uspjeti i na samom ulazu u kuću ili verandi.

Sadnja mimoze

Za sadnju još imaš vremena jer je najbolje vrijeme za sadnju kraj proljeća ili početak ljeta jer biljka ne trpi mrazeve i niske temperature. Treba iskopati dvostruku veću rupu od sadnice, staviti je u zemlju, prekriti je i zaliti. Nije ju loše posaditi u posudama, no tad vodi računa o osunčanoj lokaciji i tlu. Također, potrebna joj je veća površina i nemoj zaboraviti na gnojivo u razdoblju od ožujka do rujna. Posadiš li je u lončanici, tijekom zime ćeš ju trebati zaštititi od mraza dvostrukim velom. Ne trebaš ju previše orezivati. To čini samo kod onih grana koje lagano stršne vodoravno s tlo ili su već imale cvjetove. Orezivanje se i radi dok su biljke mlade, nakon cvatnje. Mlade sadnice, naravno treba redovito zalijevati.

A kupiš li mimozu u cvjećarnici, prije stavljanja u vodu ukloni donje listove s grančice, odreži krajeve i lagano ih rastegni. Tako će mimoza bolje upijati vodu s tim da mimoza ne voli vodu iz slavine. Idealno bi bilo kad bi je stavila u destiliranu vodu ili kišnicu. Naravno, voda treba biti sobne temperature.

U kakvom je god obliku izabrala, sigurne smo ti da će ti mimoza biti vjesnik proljeća!