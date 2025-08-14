Coffee table knjiga je dodatak u modernom domu. Kako je odabrati i uskladiti u prostoru?

Ove knjige, obično u tvrdim koricama i s kvalitetnim, privlačnim vizualnim dijelom na kvalitetnom, sjajnom papiru trebale bi dakle biti izvor opuštanja, inspiracije ali i biti poticaj na razgovor

Dnevni boravak je omiljena prostorija doma, a pored sofe, klub stolić je element koji privlači najviše pažnje. Stoga je bitan ne samo njegov dizajn, nego i ono što je na njemu. Knjiga ili više njih je svakako jedan od najpoželjnijih detalja. Više o trendu coffee table knjige pročitajte u nastavku i inspirirajte se našim idejama.

Klub stolić je definitivno onaj element u svakom dnevnom boravku na koji će svi koji uđu u prostoriju najprije usmjeriti pažnju. A na njemu je obično mnoštvo detalja – daljinskih upravljača, mobitela, zdjelica, čaša, novina… Tako se može stvoriti dojam neurednosti pa je bitno osloboditi stolić viška stvari odnosno naći im pravo mjesto.

Dio stvari može se prebaciti na pomoćni stolić, tabure ili naslonjač kutne garniture, kao i u košaru odnosno na pladanj. Klub stolić, ali i cijeli dnevni boravak će izgledati urednije. I tako će doći do izražaja dekorativni detalji koji će podići dojam cijele prostorije.

Ivan Črepić

Koji dekorativni detalj odabrati? Predlažemo knjigu, odnosno coffee table book, budući da se za ovu dekoraciju koristi najčešće engleski naziv.

Više uloga coffee table booka

Coffee table book prije svega je namijenjena izlaganju te je njezina estetsko-dekorativna uloga u prvom planu. Zatim dolazi druga uloga – pregledavanje i čitanje. Iako je naglasak na ovome prvom, budući da su za coffee table book uglavnom namijenjene knjige s puno fotografija, knjige za klub stolić mogu biti iz područja publicistike te poslužiti kao pravo štivo.

Knjige idealne za klub stolić su o umjetnicima, umjetničkim pravcima i epohama, dizajnerima, modnim kreatorima, arhitektima, fotografima, glumcima, putovanjima, prirodi, povijesti… Zajedničko im je – puno fotografija i kratki natpisi i blokovi teksta koji mogu biti informativni, zabavni i opuštajući. Mnogima će te knjige na prvu izgledati i kao vizualne enciklopedije.

Saša Lisjak

Ove knjige, obično u tvrdim koricama i s kvalitetnim, privlačnim vizualnim dijelom na kvalitetnom, sjajnom papiru trebale bi dakle biti izvor opuštanja, inspiracije, ali i biti poticaj na razgovor. Osim na klub stolić mogu se stavljati i na druge komade namještaja u prostoru – tabure, pomoćni stolić, komodu, konzolni stolić…

Povijest coffee table knjiga

Priča o ovakvom konceptu knjiga seže sve do 16. stoljeća kada ju spominje francuski književnik Michel de Montaigne u jednom svome eseju. U njemu izražava nezadovoljstvo damama koje njegove eseje koriste ne za dubinsko čitanje nego kao salonske dekoracije, budući da ih stavljaju na stoliće i slabo koriste za čitanje.

U 40-im godinama 20. stoljeća nekoliko izdavača počinju tiskati velike knjige, s tvrdim koricama i umjetničkim sadržajem kojeg su činile ilustrirane umetnute ploče u boji. To je bio korak koji je doveo do onoga što danas poznajemo kao coffee table book.

David Brower došao je na ideju tiskanja takvih knjiga koje kombiniraju fotografije prirode i popratne tekstove o njima. Prva takva knjiga, This is the American Earth, objavljena je 1960. godine, a nakon nje uslijedile su brojne knjige unutar serijala Exhibit Format.

Darko Mihalić

Darko Mihalić

Tako se Brower smatra izumiteljem coffee table booka, a ovaj izraz prvi puta se pojavljuje u časopisu Arts Magazine 1961. i u naslovu knjige The Coffee Table Book of Astrology, objavljene 1962. godine.

Coffee table book donosi i vašu osobnost

Težina ovih knjiga i tekstura daju osjećaj luksuza, a korice često nalikuju umjetničkim djelima. Dizajneri i izdavači s pomnom pažnjom stvaraju ove knjige kako bi osigurali da izgledaju jednako dobro zatvorene kao i otvorene. Ova dvostruka namjena – knjiga koja se i čita i izlaže ono je što coffee table book uzdiže iznad standardnih publikacija.

Zato coffee table book daje i luksuzni dojam prostoru i neizostavan je dio dizajnerskih interijera, kao i magazina koji se bave interijerima i arhitekturom. Također, ove knjige ne samo da informiraju, poučavaju i inspiriraju nego i odražavaju interese vlasnika i njegov osobni stil, a istovremeno djeluju kao elementi dizajna koji poboljšavaju cjelokupni dekor doma. Zbog ove funkcionalnosti knjige za klub stolić zauzimaju jedinstveno mjesto u modernim interijerima.

Darko Mihalić

Darko Mihalić

Dizajneri ih toplo preporučuju u svakom životnom prostoru i ističu kako su one potrebnije možda sada nego prije. Dom je, uslijed stresa, zasićenosti informacijama, zahtjevnim poslovima i ubrzanog ritma više nego ikada postao mjesto opuštanja i intime, sigurnosti i mira. A coffee table book je idealan lijek koji može doprinijeti da lakše otpustimo sve što nam stvara teret.

Stoga birajte knjige za svoj stolić, tabure ili konzolu koje su usklađene s vašim interesima, djeluju opuštajuće na vas i zagovaraju one vrijednosti i stvari do kojih držite bila to priroda, umjetnost, moda ili dizajn.

Darko Mihalić

Darko Mihalić

Koje knjige odabrati za stolić u dnevnom boravku

Imajte na umu da dizajn korica knjige može naglasiti postojeći stil u prostoru. Čista tipografija i jednostavnost za minimalističke interijere, a odvažne bolje i upečatljive slike za dom koji odiše toplinom i živahnošću. Rustikalni dojam pojačat će knjiga s koricama u vintage stilu.

Knjiga možete staviti i nekoliko jer tako pokazujete različite aspekte svoje osobnosti. Vodite računa i o dimenzijama coffee table booka, s obzirom na površinu na kojoj se nalaze. Pazite da knjiga ne bude previše (raspodijelite ih na više površina), te da ne budu prevelike ili premale u odnosu na namještaj na kojem su pozicionirane.

Darko Mihalić

Ivan Črepić

Ako tražite idealnu knjigu za svoj klub stolić, ili neki novi primjerak koji biste dodali postojećim knjigama predlažemo novu knjigu Mirjane Mikulec, koju je dizajnerica objavila povodom 20 godina karijere. Nedavno izašla knjiga "Priče koje motiviraju i interijeri koji pričaju" vizualno je raskošno izdanje s brojnim fotografijama iz privatnog života kao i projekata. Knjiga na 240 stranica na jednostavan i zabavan način donosi i javnosti nepoznate situacije iz dizajneričinog života.