Znaš li kako pravilno očistiti drvene daske za rezanje?

Drvene daske su neizostavan kućanski dodatak i jedan od najčešće korištenih predmeta u kućanstvu, osobito u kuhinji. Na njima sjeckamo povrće, meso i razne namirnice i stoga ih je potrebno redovito čistiti. Međutim, da bi daske izrađene od drveta trajale što dulje i zadržale svoj izgled, treba ih znati pravilno održavati.

Za razliku od plastičnih daski, one od drveta puno su bolji izbor jer je riječ o prirodnom materijalu, a uz to i ljepše izgledaju u kuhinji. Osim za rezanje, mogu se koristiti i za posluživanje hrane. No, s obzirom na to da su napravljene od drveta, one se drugačije čiste i održavaju od ostalog kuhinjskog pribora.

Prirodni trikovi za čišćenje drvenih daski za rezanje

Daske za rezanje od drveta trebalo bi čistiti nakon svake upotrebe. Preporuča ih se prati samo ručno, i to blagim deterdžentom za pranje suđa i mekanom spužvicom, u mlakoj vodi. Odmah nakon pranja dasku je potrebno dobro obrisati suhom krpom.

Ako daska i nakon pranja ima mrlje ili neugodan miris, možeš isprobati ovaj vrlo jednostavan trik za čišćenje daske na prirodan način. Trebaju ti samo obična kuhinjska sol i malo limuna. Postupak je sljedeći: po drvenoj daski posi malo soli i zatim kriškom limuna dobro istrljaj dasku. Kiselina od limuna neutralizirat će neugodne mirise, ali i ukloniti bakterije i nakupljenu prljavštinu u pukotinama daske. Nakon toga ostavi dasku još nekoliko minuta, a zatim je isperi u mlakoj vodi i ostavi da se dobro osuši.

Umjesto soli, za čišćenje daske može se koristiti i soda bikarbona, a dobar izbor je i mješavina bijelog octa i praška za pecivo. S obzirom na to da je drvo prirodan materijal, ovaj način čišćenja ne bi trebalo prakticirati prečesto jer bi to moglo oštetiti dasku. Dovoljno je dasku dubinski očistiti jednom mjesečno.

Održavanje drvenih daski

Osim pravilnog čišćenja daski za rezanje, one od drveta trebalo bi povremeno i premazati uljem kako bi što dulje potrajala. Za to možeš koristiti mineralno ulje, pčelinji vosak, bademovo ulje ili pak ulje oraha.

