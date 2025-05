'Brak na prvu': Vrijeme je da Doris i Igor te Kristina i Marko razmjene zavjete

U posljednjoj epizodi prije ponovnog okupljanja svih kandidata koji su sudjelovali u eksperimentu, Doris i Igor te Kristina i Marko razmijenit će zavjete i odlučiti kako žele da se njihov odnos razvija. Igor ne skriva frustraciju zbog neodlučnosti svoje supruge.

„Ona se ne zna izjasniti i to je meni toksično. Pet, šest ceremonija zaredom govori jedno te isto - da ne zna. Ima 35 godina i ona ne zna. Ja znam, ja vidim i kad s nekim krene, ja vidim paše li mi to ili ne, ali ja ne znam što je njoj u glavi, ja to ne mogu dokučiti“, reći će Igor.

„Što se tiče toga da sam mu trebala dati priliku… Ne znam, teško je to reći, ima dosta stvari oko kojih se ja lomim i sad započinjati nešto za što ne znam ima li budućnost, ne znam. Mislim da sam se ja puno više vodila glavom i razumom“, rekla je Doris, a Igor kratko zaključio: „Nisi iskrena pred kamerama, to je moje mišljenje. Idemo se pakirati.“

Doris i Igor spremni su za odlazak i period razdvojenosti kako bi mogli dublje promisliti o svom odnosu, a Kristina i Marko nisu očekivali da će se njihova veza tako brzo i iskreno razviti. „Nježnost će mi jako puno nedostajati jer sam ja osoba koja baš jako voli nježnost, zagrljaje, poljupce i te neke sitne stvari. Čovjek se brzo navikne na lijepe stvari“, reći će Kristina, a Marko još jednom ponoviti kako nije očekivao da će u eksperimentu pronaći partnericu poput Kristine.

„Mogu reći da sam mislila da će mi puno teže pasti to vraćanje u svakodnevicu, ali eto, sve je proteklo normalno“, komentirat će Doris i dodati kako ima puno toga o čemu će razmišljati do razmjene zavjeta. „Vjerujem njoj, vjerujem njezinim osjećajima, vjerujem onome što ona govori i vrlo lako je moguće da se njezina odluka promijeni u zadnji trenutak“, reći će njezina prijateljica.

„To je to, trenutak istine, Igor i Doris - biti ili ne biti“, dodat će ususret ponovnom susretu s Doris Igor.

