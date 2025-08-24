Horoskop za nedjelju: Rakovi će biti frustrirani, Strijelci će se povezati s voljenom osobom

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Dan je dobar za pričice uz kavu. Moguće je da ćete čuti trač u koji ćete i vi biti upleteni. Zanemarite ga. POSAO: Uspjet ćete usuglasiti svoje stavove s mišljenjima svojih suradnika i zbog toga ćete biti zadovoljni. ZDRAVLJE&SAVJET: Možda vam auto neće upaliti.

Bik

LJUBAV: I vi i vaša najdraža osoba danas ćete biti jako podložni utiscima i emocijama. Mnogi će se predati ljubavi bez zadrške. POSAO: Bit ćete skloni pomiješati osjećaje i posao što trenutačno nije dobro. Zato to pokušajte jasno razdvojiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Neka vas vodi intuicija.

Blizanci

LJUBAV: Vaša senzibilnost i ranjivost danas će biti izraženija više nego inače. U takvim okolnostima sve će vas smetati. POSAO: Zaposleni u uslužnim djelatnostima mogli bi zablistati na svoj način. Učinit će nešto što će se svidjeti drugima. ZDRAVLJE&SAVJET: Iskoristite svoju brzinu.

Rak

LJUBAV: Kamo god pošli, danas je malo vjerojatno da ćete doživjeti emotivno ispunjenje. Zadovoljite se onim što imate. POSAO: Oni koji prema poslu imaju profesionalni pristup, radit će odlično. Ostali će uglavnom prigovarati. ZDRAVLJE&SAVJET: Emotivne frustracije.

Lav

LJUBAV: Oslobodit ćete se blokada u komunikaciji i uspjeti izraziti ono što osjećate. Bit će to korak prema naprijed. POSAO: Neki vaši kolege danas će pokazati crtu lijenosti ili će zahtijevati luksuznije uvjete rade. Brzo ćete im odgovoriti. ZDRAVLJE&SAVJET: Pokažite svoju vedru crtu.

Djevica

LJUBAV: Svoje ljubavne sadržaje osmislit ćete tako da sve bude uglađeno, fino i pristojno. Ipak, bit ćete svjesni da je to samo fasada. POSAO: Netko od vaših kolega danas će na poslu pokazati emocije više nego što bi trebalo. Ne morate svakom biti rame za plakanje.ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite zlatnu sredinu.

Vaga

LJUBAV: Vaša snaga je u tome što ste zreliji od mnogih i što znate što tražite. Prepoznavat ćete to i danas bez problema. POSAO: Vjerojatno će vas podržati u vašim nastojanjima. Svima je jasno da ste djelatnik ozbiljnih namjera. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne treba žuriti.

Škorpion

LJUBAV: Tijekom današnjeg dana stalno ćete nailaziti na prilike za pričanja, druženja, sklapanje novih poznanstava. Odlično za one koji su još sami. POSAO: Danas ćete biti jako snalažljivi, pa će vam i najveći problem biti rješiv. Znat ćete instinktivno što treba napraviti. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete veseli.

Strijelac

LJUBAV: Otkrivat ćete sve dublju povezanost s osobom koju volite, a u isto vrijeme ćete se dobro zabavljati. POSAO: Neki će u posao uvoditi nove ili mlade suradnike. Pri tom će biti pristupačni i otvoreniji više nego inače. ZDRAVLJE&SAVJET: Vi znate odmjeriti svakome što treba.

Jarac

LJUBAV: Pred vama je dan u kom će se stalno miješati i sukobljavati tajne i otvorenost. Morat ćete oprezno balansirati. POSAO: Danas će vaša volja za radom biti promjenljiva. Čas ćete zapeti, a čas zabušavati. ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite mjeru i granicu do koje stvari idu.

Vodenjak

LJUBAV: Otvorenost i ljubaznost učinit će da i danas budete pristupačni svakoj osobi suprotnog spola. Vezani su dobro. POSAO: Predlažu vam poslovno putovanje na kom bi mogli dogovoriti suradnju s ekipom iz drugog kraja. Planirate kako to ostvariti. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

Ribe

LJUBAV: Što se emocija tiče, danas ćete biti daleko od ikakve ravnoteže. Smanjite svoja ljubavna očekivanja. POSAO: Danas ćete vjerojatno shvatiti da vi posao doživljavate na jedan način, a vaši šefovi na drugi. ZDRAVLJE&SAVJET: Osvijestite svoje vrline.