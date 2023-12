Božićni blagdani na RTL-u

U doba blagdana i obiteljskih druženja RTL svojim gledateljima uvijek pruža ugodne i opuštajuće trenutke. Tako će i ovoga prosinca sve generacije pronaći nešto za sebe; filmove koji tradicionalno okupljaju obitelji ispred TV ekrana, od modernih klasika do prigodnih filmskih iznenađenja, koji će božićna druženja ispuniti veseljem i dobrim raspoloženjem.

U subotu, 23. prosinca, u podnevnom terminu na glavnom kanalu RTL-a započinje filmski maraton koji otvara 'Najluđi Božić' s Chevyjem Chaseom, klasična komedija o obitelji Griswold, koja će pokazati kako se blagdani mogu pretvoriti u pravu katastrofu. Slijedi sedmi nastavak filmskog serijala o bernardincu Beethovenu ‘Beethovenova božićna avantura', koji je započeo 1992. U ulozi naratora je legendarni John Cleese, dok je Beethovenu ljudski glas dao Tom Arnold. Ovaj ponajbolji nastavak filmskog serijala neke će gledatelje možda atmosferom podsjetiti na “Sam u kući”, a bolju preporuku od te ne možemo dati.

Foto: RTL

U večernjem terminu gledatelji će moći uživati u ‘Knjizi u džungli’ (2016.) u režiji Jona Favreaua, koji stoji iza kinohitova i franšiza poput „Iron Mana“ i „Avengersa“. Ova fantazija, avanturistički film iz studija Walta Disneya, nastao je prema pisanom djelu Rudyarda Kiplinga, a inspiriran je Disneyevim klasikom, animacijom iz 1967. Upravo na temelju priče i animacije, Favreau i Justin Marks, autor ove verzije, razvili su svoju inačicu, koja balansira između Disneyeve adaptacije i Kiplingovog predloška. Stapanje igranog filma i računalno generiranih slika doista je pravi doživljaj za gledanje. Nakon uzbudljive avanture duboko u džungli slijedi izvrsna romantična komedija 'Prošlog Božića' u režiji Paula Feiga, koja se savršeno uklopa u predbožićno vrijeme. No treba istaknuti da će ovaj duhoviti film ponuditi više od božićne atmosfere okićenog Londona kada ubrzani život grada odjednom utihne, i to prvenstveno zahvaljujući redatelju koji razumije komediju. U 'Prošlom Božiću' zasjali su TV zvijezda Emilia Clarke ('Igre prijestolja') kao Kate Andrich i Henry Golding kao Tom Webster. Clarke tumači razočaranu pjevačicu, zaposlenicu božićne trgovine, koja upoznaje tajanstvenog Toma Webstera u kojeg se zaljubljuje, u filmu koji će pogoditi pravo raspoloženje Božića, vrijeme koje zaslužuje mir, veselje i najviše nadu i vjeru.

Foto: RTL

Na Badnjak nas na glavnom kanalu RTL-a u večernjem terminu očekuje neizostavni ‘Sam u kući’, prvi dio, najomiljeniji nastavak duhovitog obiteljskog filmskog serijala smještenog u praznično ozračje, koji je s vremenom postao božićni klasik. 'Sam u kući' je tradicionalni obiteljski hit, koji se uvukao u srca malih i velikih gledatelja, dok gegovi i šale te kreativne smicalice koje smišljaju klinici uvijek zovu na smijeh i ponovno gledanje. Nakon Macaulaya Culkina na programu je ‘Zapravo ljubav’, jedna od najljepših romantičnih komedija posljednjih 20-ak godina, koju je napisao i režirao Richard Curtis, koji nam je desetak godina ranije podario još jedan žanrovski sličan britanski blockbuster, „Četiri vjenčanja i sprovod“. Doista raskošan glumačku set čine Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman, Keira Knightley, Bill Nighy, Rowan Atkinson i drugi - svi od reda veliki glumci u ovoj božićnoj komediji tipičnog britanskog humora, toplih priča, osebujnih karaktera, na trenutke tužnoj, na trenutke miloj ili smiješnoj, ali sve u svemu neodoljivoj kombinaciji kakvu samo Britanci mogu smućkati tako perfektno.

Na Božić u večernjem terminu, po prvi puta na RTL-ovim kanalima, gledatelje očekuje ‘Kralj lavova’ (2019.), nastao prema istoimenom filmu iz 1994., najpoznatijem Disneyevom animiranom mjuziklu, koji se okitio Zlatnim globusima i Oscarima. Radi se o računalnom igranom filmu, live-action, fotografsko-realističnom remakeu. Čovjek koji stoji iza ove vizualne senzacije poznati je Jon Favreau, već znan po kinohitovima o Iron Manu te najnovijoj verziji ‘Knjige o džungli', koja je doživjela transformaciju sličnu sudbini ‘Kralja lavova’. Inspiriran određenim likovima u kazališnoj adaptaciji, ali i određenim elementima priče iz izvornog filma, Jon Favreau je uz dostupnu tehnologiju motion-capture, virtualne realnosti, tj. računalno generiranih slika koje se miješaju sa snimkama uživo, stvorio jedan od najskupljih filmova ikad snimljenih. Hans Zimmer, Elton John i Tim Rice vratili su se u tim, a posebno je impresivan Zimmerov glazbeni doprinos, u ovom filmu o odrastanju, upoznavanju svijeta oko sebe, svladavanju nevolja i opraštanju dok koračamo kroz džunglu života. Božić zatvara ‘Ljubav i praznici’, romantična božićna komedija Nancy Meyers, koju znamo kao scenaristicu i redateljicu „Zamke za roditelje“. Sladak, sentimentalan, šarmantan i smiješan filmski uradak prvenstveno savršeno funkcionira zbog glumačkog izbora. Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, Eli Wallach, Rufus Sewell odredili su posao koji se od takvih veličina očekuje te nam darovali izvanredan film!

Foto: RTL

Na blagdan Sv. Stjepana u večernjem terminu zabavit će nas Rowan Atkinson u filmu ‘Johnny English: Ponovno na zadatku’, trećem nastavaku o šeprtljavom tajnom agentu Johnnyju Englishu, u kojem su uz Atkinsona, uloge ponijeli Ben Miller, kojeg na RTL kanalima gledamo u seriji “Smrt u raju”, Bondova djevojka Olga Kurylenko, Jake Lacy i slavna Emma Thompson. Na tragu prošlih dijelova svi oni zajedno servirat će nam britanski britki humor.

Gledatelji koji više vole kraće formate, poput humorističnih serija, zabavu kao i uvijek mogu pronaći na RTL2. No na Božić toliko voljene humoristične serije moći će se pratiti u njihovim božićnim izdanjima. Pa tako, u subotu, na Božić i na Badnjak od 21.30 do 23.30 sati božićne nevolje, avanture i slavlja bit će u ‘Teoriji velikog praska’, ‘Dva i pol muškarca’ te ‘Prijateljima’. U ‘Teoriji velikog praska’ Sheldon ne zna što bi kupio Penny za Božić pa joj kupuje različite poklone, no ona ga nadmaši poklonom pomoću kojeg on može klonirati svog vlastitog dr. Spocka. Na Božić stiže Leonardova majka, dr. Beverly Hofstadter, posjećuje užasnutog sina i oduševljenog Sheldona, koji će se također prisjetiti božićnih uspomena tijekom živahne igre „Tamnice i zmajevi“. U ‘Dva i pol muškarca’ u božićnoj epizodi Alan počinje izlaziti sa ženom koja boluje od kompleksa Marthe Stewart. Ona je opsjednuta čistoćom i savršenstvom, a Alana hvata užas kada sazna kakva je ona stvarno. Evelyn izlazi sa starcem u invalidskim kolicima, a Charlie pokušava navesti Jakea da se spetlja s lijepom djevojkom. U ‘Prijateljima’ Monika pokušava dati napojnicu u kolačićima i pronaći svog oca, Ross i Rachel se svađaju, dok Joey i Chandler zaboravljaju kupiti darove za prijatelje pa moraju u kasni šoping na benzinsku postaju.

Foto: RTL

U blagdanskom tjednu RTL Kockica je za male gledatelje pripremila božićne epizode voljenih animiranih serija 'Molang’, 'Cocomelon', ‘Barbapapa', 'Tri mace', 'Štrumpfovi' i 'Maša i Medvjed'. Zaštitni znak RTL Kockice, Kockić najmlađima će donijeti priču o Božiću u ‘Kockić i prijatelji’, u ‘Kreativnom kutku’ doznat ćemo kako samo možemo smisliti i stvoriti božićne dekoracije, a Tom i Jerry u ‘Priči o Orašaru’ podsjetit će na orašare i balet koju redovno posjećujemo u ovo doba godine. Pa tako Jerry poželi nastupiti u baletu, a želja mu se čarobno ostvari. Mali miš odveden je u začarano kraljevstvo u kojem je sve moguće: šume su od slatkiša, pahuljice pjevaju, čak su i igračke žive!