Božićne sitnice u Pepcu i Sinsayu! Evo što se sve može kupiti do 7 eura

Sve nam je bliže najljepši dio godine i vrijeme je da ukrasimo dom šarenim, veselim i lijepim dodacima, a neke trgovine imaju vrlo lijepu i šarenu ponudu

Božić nam se polako približava, pa mnogi već razmišljaju o ukrasima za bor i uređenju doma. Ako si među njima, pogledaj što smo izdvojili iz božićnih kolekcija Pepca i Sinsaya. Vrlo je lako pronaći svoje favorite među sjajnim lampicama, šarenim jastucima i lijepim ukrasim - mi smo svoje već odabrali.

Oni najveći fanovi blagdana vjerojatno su već upalili lampice i rasporedili prve dekoracije po stanu, dok će većina to napraviti kroz koji tjedan. Trenutno je najbolje od svega je što božićni asortiman dolazi po standardno povoljnim cijenama pa se zaista mogu naći mala čudesa već od dva ili tri eura.

Pepco, jastuk u obliku božićnog drvca - 6 €

Sinsay, božićni keramički pladanj - 4,99 €

Sinsay, božićna dekorativna grančica - 2,99 €

Sinsay, božićna LED lampa - 5,99 €

Sinsay, božićna lampa u obliku anđelčića - 4,99 €

Sinsay, dekoracija mašna za vrata - 4,49 €

Pepco, jastuk u obliku vijenca - 6 €

Pepco, komplet 4 plastične kuglice - 1,50 €

Sinsay, set od 4 blagdanske dekoracije - 3,99 €

Pepco, zlatna LED kućica - 4 €

Pepco, tanjur od dolomita - 3 €

Pepco, limena kutija u obliku auta - 2,5 €

Pepco, staklenka u obliku kućice - 2,5 €

Pepco, zlatni orašar - 7 €

Pepco, jastuk s mašnom - 7 €

Pepco, LED djevojčica koja sjedi - 6 €

Pepco, božićni vijenac s bobicama - 3 €

Sinsay, jastučnica s božićnim printom - 2,99 €