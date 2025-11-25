403 Forbidden

Lifestyle
ADVENT NA ŽENA.HR

Božićne sitnice u Pepcu i Sinsayu! Evo što se sve može kupiti do 7 eura

Žena.hr
25. studenoga 2025.
Božićne sitnice u Pepcu i Sinsayu! Evo što se sve može kupiti do 7 eura
Pepco
Sve nam je bliže najljepši dio godine i vrijeme je da ukrasimo dom šarenim, veselim i lijepim dodacima, a neke trgovine imaju vrlo lijepu i šarenu ponudu

Božić nam se polako približava, pa mnogi već razmišljaju o ukrasima za bor i uređenju doma. Ako si među njima, pogledaj što smo izdvojili iz božićnih kolekcija Pepca i Sinsaya. Vrlo je lako pronaći svoje favorite među sjajnim lampicama, šarenim jastucima i lijepim ukrasim - mi smo svoje već odabrali.

Oni najveći fanovi blagdana vjerojatno su već upalili lampice i rasporedili prve dekoracije po stanu, dok će većina to napraviti kroz koji tjedan. Trenutno je najbolje od svega je što božićni asortiman dolazi po standardno povoljnim cijenama pa se zaista mogu naći mala čudesa već od dva ili tri eura.

Božićne sitnice u Pepcu i Sinsayu! Evo što se sve može kupiti do 7 eura
Pepco, jastuk u obliku božićnog drvca - 6 €

Božićne sitnice u Pepcu i Sinsayu! Evo što se sve može kupiti do 7 eura
Sinsay, božićni keramički pladanj - 4,99 €

Božićne sitnice u Pepcu i Sinsayu! Evo što se sve može kupiti do 7 eura
Sinsay, božićna dekorativna grančica - 2,99 €

Božićne sitnice u Pepcu i Sinsayu! Evo što se sve može kupiti do 7 eura
Sinsay, božićna LED lampa - 5,99 €

Božićne sitnice u Pepcu i Sinsayu! Evo što se sve može kupiti do 7 eura
Sinsay, božićna lampa u obliku anđelčića - 4,99 €

 

Božićne sitnice u Pepcu i Sinsayu! Evo što se sve može kupiti do 7 eura
Sinsay, dekoracija mašna za vrata - 4,49 €

Božićne sitnice u Pepcu i Sinsayu! Evo što se sve može kupiti do 7 eura
Pepco, jastuk u obliku vijenca - 6 €

Božićne sitnice u Pepcu i Sinsayu! Evo što se sve može kupiti do 7 eura
Pepco, komplet 4 plastične kuglice - 1,50 €

Božićne sitnice u Pepcu i Sinsayu! Evo što se sve može kupiti do 7 eura
Sinsay, set od 4 blagdanske dekoracije - 3,99 €

Božićne sitnice u Pepcu i Sinsayu! Evo što se sve može kupiti do 7 eura
Pepco, zlatna LED kućica - 4 €

Božićne sitnice u Pepcu i Sinsayu! Evo što se sve može kupiti do 7 eura
Pepco, tanjur od dolomita - 3 €

Božićne sitnice u Pepcu i Sinsayu! Evo što se sve može kupiti do 7 eura
Pepco, limena kutija u obliku auta - 2,5 €

Božićne sitnice u Pepcu i Sinsayu! Evo što se sve može kupiti do 7 eura
Pepco, staklenka u obliku kućice - 2,5 €

Božićne sitnice u Pepcu i Sinsayu! Evo što se sve može kupiti do 7 eura
Pepco, zlatni orašar - 7 €

Božićne sitnice u Pepcu i Sinsayu! Evo što se sve može kupiti do 7 eura
Pepco, jastuk s mašnom - 7 €

Božićne sitnice u Pepcu i Sinsayu! Evo što se sve može kupiti do 7 eura
Pepco, LED djevojčica koja sjedi - 6 €

Božićne sitnice u Pepcu i Sinsayu! Evo što se sve može kupiti do 7 eura
Pepco, božićni vijenac s bobicama - 3 €

Božićne sitnice u Pepcu i Sinsayu! Evo što se sve može kupiti do 7 eura
Sinsay, jastučnica s božićnim printom - 2,99 €

Božićne sitnice u Pepcu i Sinsayu! Evo što se sve može kupiti do 7 eura
Sinsay, božićna kapa Djeda Mraza - 1,99 €

