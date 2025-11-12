Blagdanska čarolija u domu: Mango Home kolekcija koja oduševljava

Mnogi brendovi već su predstavili svoje božićne kolekcije, a Mango Home oduševljava divnim, elegantnim i cozy detaljima koji stvaraju savršenu blagdansku atmosferu

Blagdani su sve bliže, a s njima dolazi i želja da svoje domove pretvorimo u tople, mirisne i blistave kutke u kojima će se stvarati najljepše uspomene. Mnogi brendovi već su predstavili svoje blagdanske kolekcije, a Mango Home među njima posebno se ističe svojom elegantnom, profinjenom i cozy ponudom detalja koji unose duh Božića na suptilan i estetski promišljen način.

Nova Mango Home blagdanska kolekcija odiše nenametljivom elegancijom i toplinom. Dominiraju neutralne nijanse poput bijele, bež i zlatne, dok se diskretni crveni akcenti pojavljuju u vidu svijeća, ukrasa i tekstila, unoseći pravu dozu svečanog ugođaja. Cijela kolekcija prožeta je minimalizmom, ali onim toplim i domaćim, u kojem prevladavaju prirodni materijali, mekane teksture i decentni sjaj koji savršeno dočarava blagdanski duh.

U ponudi se mogu pronaći brojni dekorativni elementi koji stvaraju ugodnu i blagdansku atmosferu: od božićnih ukrasa i svijeća, preko elegantnog tekstila za stol i jastučnica s kariranim uzorcima, do posuđa i staklenih detalja koji dodaju notu sofisticiranosti svakom interijeru. Posebno se ističu predmeti koji spajaju funkcionalnost i estetiku – komadi koji će jednako lijepo izgledati i nakon blagdana.

Mango Home je i ove sezone uspio spojiti sve ono što želimo u blagdanskom uređenju doma – toplinu, jednostavnost i dozu luksuza. Donosimo favorite iz njihove nove kolekcije koji će unijeti čaroliju u svaki dom.

Mango, jastučnica - 25,99 €

Mango, platnena čizmica - 19,99 €

Mango, vijenac - 39,99 €

Mango, svijeća - 22,99 €

Mango, čaša - 19,99 €

Mango, svijećnjak - 12,99 €

Mango, svijećnjak - 15,99 €

Mango, nadstolnjak - 49,99 €

Mango, tanjur - 5,99 €

Mango, krpe - 19,99 €

Mango, svijeća - 19,99 €

Mango, jastučnica - 22,99 €

Mango, girlanda - 39,99 €

Mango, deka - 99,99 €