Kim Kardashian čestitala Kris Jenner rođendan dirljivom objavom: 'Želim biti poput tebe'

Kris slavi 70. rođendan, a kći joj je čestitala dirljivom objavom u kojoj ju je istaknula kao najveći uzor u životu

Američka reality zvijezda i poduzetnica Kim Kardashian raznježila je svoje pratitelje emotivnom objavom posvećenom svojoj majci, Kris Jenner, koja je proslavila jubilarni 70. rođendan.

"SRETAN 70. ROĐENDAN NAJLJEPŠOJ ŽENI NA PLANETU! Nitko na cijelom svijetu nije posebniji od tebe! Prava si superžena i najbolji uzor u načinu na koji vodiš i živiš svoj život s toliko gracioznosti, suosjećanja i radosti! Oduvijek sam govorila da želim biti poput tebe kad odrastem", napisala je.

Objava uključuje galeriju fotografija koje prikazuju zajedničke trenutke Kim i Kris kroz godine, od glamuroznih događaja do opuštenih obiteljskih okupljanja.

Kris Jenner rođena je 5. studenoga u San Diegu kao Kristen Mary Houghton. Poznata je poduzetnica i televizijsko lice, a globalnu slavu stekla je 2007. godine kad je njezina obitelj počela snimati reality show "Keeping Up With Kardashians". Tada je postala menadžerica svojih kćeri i dobila nadimak "momager".