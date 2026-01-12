Kremasti klasik: Zapečeni krumpir s vrhnjem koji svi obožavaju
Malo je jela koja pružaju toliku dozu utjehe kao vrući krumpir s hrskavom, zapečenom površinom i kremastom unutrašnjošću. Ovaj jednostavan s popularnog gastro portala Kitchen Stories, ali elegantan klasik savršeno funkcionira i kao prilog svečanom ručku i kao glavno jelo za opuštenu večeru tijekom tjedna. Dodatni plus? Možete ga pripremiti unaprijed i samo zagrijati prije posluživanja.
Sastojci (za 4 porcije)
- 700 g krumpira
- 300 g slatkog vrhnja
- 1 češanj češnjaka
- 1⁄4 žličice mljevenog muškatnog oraščića
- maslac (za premazivanje posude)
- sol
- papar
Postupak u 3 koraka
1. Pećnicu zagrijte na 170 °C. Ogulite češanj češnjaka i prerežite ga na pola. Vatrostalnu posudu najprije istrljajte prerezanom stranom češnjaka, a zatim je premažite maslacem.
2. Krumpire po potrebi ogulite i narežite na vrlo tanke ploške. Slažite ih u posudu tako da se lagano preklapaju, poput crijepa na krovu.
3. Preostalu polovicu češnjaka naribajte u zdjelicu, dodajte slatko vrhnje te začinite muškatnim oraščićem, solju i paprom. Smjesu ravnomjerno prelijte preko krumpira. Pecite na srednjoj rešetki pećnice 45–50 minuta, dok površina ne poprimi zlatnu boju. Prije posluživanja ostavite da odstoji oko 5 minuta. Dobar tek!