
SOČNO, A HRSKAVO

Kremasti klasik: Zapečeni krumpir s vrhnjem koji svi obožavaju


12. siječnja 2026.
Kremasti klasik: Zapečeni krumpir s vrhnjem koji svi obožavaju

Svi vole krumpir, ali kad se pripremi na ovaj način ovo popularno povrće postaje pravi 'comfort food'. Zapečeni krumpir s vrhnjem može biti prilog, ali i samostalno jelo - a garantirano je da će baš svatko tražiti još

Malo je jela koja pružaju toliku dozu utjehe kao vrući krumpir s hrskavom, zapečenom površinom i kremastom unutrašnjošću. Ovaj jednostavan s popularnog gastro portala Kitchen Stories, ali elegantan klasik savršeno funkcionira i kao prilog svečanom ručku i kao glavno jelo za opuštenu večeru tijekom tjedna. Dodatni plus? Možete ga pripremiti unaprijed i samo zagrijati prije posluživanja.

Sastojci (za 4 porcije)

  • 700 g krumpira
  • 300 g slatkog vrhnja
  • 1 češanj češnjaka
  • 1⁄4 žličice mljevenog muškatnog oraščića
  • maslac (za premazivanje posude)
  • sol
  • papar

Postupak u 3 koraka

1. Pećnicu zagrijte na 170 °C. Ogulite češanj češnjaka i prerežite ga na pola. Vatrostalnu posudu najprije istrljajte prerezanom stranom češnjaka, a zatim je premažite maslacem.

2. Krumpire po potrebi ogulite i narežite na vrlo tanke ploške. Slažite ih u posudu tako da se lagano preklapaju, poput crijepa na krovu.

3. Preostalu polovicu češnjaka naribajte u zdjelicu, dodajte slatko vrhnje te začinite muškatnim oraščićem, solju i paprom. Smjesu ravnomjerno prelijte preko krumpira. Pecite na srednjoj rešetki pećnice 45–50 minuta, dok površina ne poprimi zlatnu boju. Prije posluživanja ostavite da odstoji oko 5 minuta. Dobar tek!

Pročitajte još o:
Zapečeni KrumpirPrilog
