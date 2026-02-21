Zapečene palačinke: tri neodoljiva recepta za slatko i slano jelo

Bilo da se odlučite za slatku, mesnu ili kremastu varijantu, zapečene palačinke su jelo koje pruža bezbroj mogućnosti i uvijek iznova oduševljava. Isprobajte ove recepte i dopustite da poznati okusi dobiju novo, bogatije ruho

Palačinke su jelo koje rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Iako ih najčešće jedemo namazane pekmezom ili čokoladnim namazom i svježe zarolane, njihova čarolija doseže novu razinu kada ih pripremimo u zapečenoj varijanti. Bilo da se radi o slatkom desertu koji miriše na djetinjstvo ili bogatom ručku koje može zamijeniti lazanje, zapečene palačinke su pravi adut za svaku prigodu. Donosimo vam tri provjerena recepta koja će vas osvojiti na prvi zalogaj i pokazati svu svestranost ovog omiljenog jela.

Slatki klasik koji vraća u djetinjstvo

Započnimo s apsolutnim klasikom, jelom koje mnoge podsjeća na bake i nedjeljne ručkove: slatke zapečene palačinke sa sirom. Kremasti nadjev od svježeg sira, obogaćen aromom limuna i vanilije, umotan u meko tijesto palačinke i zapečen pod slojem kiselog vrhnja, stvara desert kojem je teško odoljeti. Ovo jelo je savršen spoj jednostavnosti i bogatstva okusa.

Sastojci:

10-12 gotovih palačinki

500 g svježeg kravljeg sira

1 jaje

3-4 žlice šećera

1 vanilin šećer

naribana korica 1 neprskanog limuna

šaka grožđica (po želji)

Za preljev:

200 ml kiselog vrhnja ili milerama

1 jaje

1 vanilin šećer

Postupak:

1. Najprije pripremite nadjev tako što ćete u zdjeli dobro izmiješati svježi sir, jaje, šećer, vanilin šećer i limunovu koricu dok ne dobijete glatku i jednoličnu smjesu. Po želji, u nadjev možete dodati i šaku grožđica prethodno namočenih u rumu.

2. Svaku palačinku obilno premažite s otprilike dvije žlice pripremljenog nadjeva, pažljivo ih zarolajte i slažite jednu do druge u vatrostalnu posudu koju ste prethodno namastili maslacem.

3. Za kraj, izmutite kiselo vrhnje s jajetom i vanilin šećerom te dobivenim preljevom ravnomjerno prelijte složene palačinke.

4. Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 do 200°C otprilike dvadeset pet minuta, odnosno dok preljev ne dobije lijepu zlatnožutu boju.

Zasitna verzija za konkretan ručak: palačinke s mljevenim mesom

Ako ste mislili da su palačinke rezervirane samo za desert, ova slana verzija će vas razuvjeriti. Zapečene palačinke punjene sočnim umakom od mljevenog mesa podsjećaju na lazanje ili mesom punjene kanelone, no tijesto palačinke daje im posebnu mekoću. Ovo jelo je idealan izbor za obiteljski ručak kada želite pripremiti nešto izdašno i ukusno.

Sastojci:

8-10 slanih palačinki

500 g mljevenog mesa po izboru

1 glavica luka

2 režnja češnjaka

250 ml pasirane rajčice

sol, papar, origano, bosiljak

Za preljev i posip:

200 ml kiselog vrhnja

2 jaja

200 g naribanog sira (npr. gauda)

Postupak:

1. Priprema započinje dinstanjem sitno sjeckanog luka na malo ulja. Kada luk postane staklast, dodajte mljeveno meso i pržite ga dok ne dobije smeđu boju, razbijajući grudice kuhačom.

2. Zatim dodajte protisnuti češnjak, začine po ukusu i pasiranu rajčicu. Umak kuhajte petnaestak minuta na laganoj vatri dok se ne zgusne. Pripazite da umak ne bude prerijedak kako ne bi razmočio palačinke.

3. Svaku palačinku nadjenite pripremljenim mesnim umakom, zarolajte i slažite u nauljenu posudu za pečenje.

4. U posebnoj zdjeli umutite jaja s kiselim vrhnjem, posolite i prelijte preko palačinki.

5. Na kraju sve obilno pospite naribanim sirom i pecite na 200 °C oko dvadeset minuta, dok se sir ne otopi i ne stvori hrskavu koricu.

Elegantna rapsodija okusa: piletina i gljive u bešamelu

Za one koji preferiraju profinjenije okuse, predlažemo kremastu verziju s piletinom i gljivama u bogatom bešamel umaku. Ova elegantna varijanta savršena je za svečanije prigode, a svojom teksturom i okusom osvaja i najzahtjevnija nepca.

Sastojci:

8-10 slanih palačinki

400 g pilećih prsa, narezanih na kockice

300 g šampinjona

1 manji luk

sol, papar, svježi peršin

Za bešamel umak:

50 g maslaca

2 žlice glatkog brašna

500 ml mlijeka

prstohvat muškatnog oraščića

50 g parmezana

Postupak:

1. Na tavi kratko popecite piletinu dok ne dobije zlatnu boju, a zatim je izvadite sa strane.

2. Na istoj masnoći prodinstajte sjeckani luk, dodajte gljive narezane na listiće i dinstajte dok tekućina ne ispari. Vratite piletinu u tavu, začinite solju, paprom i peršinom.

3. U posebnom loncu pripremite bešamel: otopite maslac, dodajte brašno i kratko ga popržite. Postupno ulijevajte toplo mlijeko uz neprestano miješanje pjenjačom kako biste izbjegli grudice.

4. Kuhajte dok se umak ne zgusne, a zatim ga začinite solju, paprom i muškatnim oraščićem.

5. Nekoliko žlica gotovog bešamela umiješajte u smjesu piletine i gljiva kako bi se nadjev povezao.

6. Tom smjesom punite palačinke, rolajte ih i slažite u posudu.

7. Prelijte ih ostatkom bešamel umaka, pospite parmezanom i zapecite na 200 °C petnaest do dvadeset minuta, dok površina ne porumeni. Dobar tek!