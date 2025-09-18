Gastro
OD JABUKA DO BUNDEVA

Užitak u toplini doma: Recepti za najfinije jesenske slastice

Ana Ivančić
18. rujna 2025.
Užitak u toplini doma: Recepti za najfinije jesenske slastice
Pexels
Jesen je vrijeme kada se usporavamo, tražimo više topline i uživamo u sitnim ritualima. Priprema slastica idealan je način da u svoj dom uneseš mirise i okuse sezone te stvoriš trenutke za pamćenje. Bilo da odabereš klasični apple crumble, kremastu pitu od bundeve ili brze karamelizirane kruške, svaka od ovih slastica donijet će ti toplinu i zadovoljstvo – baš ono što nam u jesenskim danima najviše treba

Jesen je godišnje doba kada se priroda umiruje, dani postaju kraći, a mi sve više vremena provodimo u toplini doma. Hladniji i magloviti dani savršeno su vrijeme za uživanje u mirisnim i bogatim slasticama koje griju dušu jednako kao i tijelo. Upravo jesenske poslastice, uz šalice čaja ili kuhanog vina, postaju pravi oblik comfort fooda – onog što nas vraća u djetinjstvo i budi osjećaj topline i sigurnosti. Jesen je, dakle, idealna prilika da kuhinja zamiriši na jabuke, cimet, orahe, bundeve i topli karamel.

Bilo da odabereš klasični apple crumble, kremastu pitu od bundeve ili brze karamelizirane kruške, svaka od ovih slastica donijet će ti toplinu i zadovoljstvo – baš ono što nam u jesenskim danima najviše treba.

Tri jesenske slastice koje ćeš obožavati

Crumble s jabukama 

Crumble je klasik među jesenskim desertima. Sočne pečene jabuke obogaćene cimetom i malo limunovog soka prekrivene su hrskavim slojem od maslaca, brašna, zobenih pahuljica i smeđeg šećera. Peče se dok gornji sloj ne postane zlatno-smeđ i hrskav, a jabuke mekane i sočne. Najbolje ga je poslužiti još toplog, uz kuglicu vanilije sladoleda ili žlicu tučenog vrhnja.

Užitak u toplini doma: Recepti za najfinije jesenske slastice
Pexels

Sastojci:

  • 5–6 jabuka (kiselo-slatke, npr. Granny Smith)
  • 2 žlice šećera
  • 1 žličica cimeta
  • sok pola limuna
  • Za crumble sloj:
  • 120 g brašna
  • 80 g zobenih pahuljica
  • 100 g maslaca (hladnog, narezanog na kockice)
  • 80 g smeđeg šećera

Priprema:

  • Jabuke oguli, nareži na kockice, pomiješaj sa šećerom, cimetom i limunovim sokom te stavi u vatrostalnu posudu.
  • U zdjeli pomiješaj brašno, zobene pahuljice i šećer, zatim utrljaj maslac prstima dok ne dobiješ mrvičastu smjesu.
  • Mrvice rasporedi preko jabuka.
  • Peci na 180 °C oko 35–40 minuta, dok jabuke ne omekšaju, a gornji sloj ne postane zlatno-smeđ.
  • Posluži toplo, uz kuglicu vanilije sladoleda.

Pita od bundeve s aromom začina

Jedna od najpoznatijih jesenskih slastica svakako je pumpkin pie. Pire od pečene bundeve obogaćuje se toplim začinima poput cimeta, muškatnog oraščića, klinčića i đumbira, a zatim ulijeva u prhko tijesto. Nakon pečenja nastaje kremasta i mirisna pita koja je savršena uz šalicu kave ili čaja. Ovaj desert pravi je simbol jeseni i zahvalnosti na sezonskim plodovima.

Užitak u toplini doma: Recepti za najfinije jesenske slastice
Pexels

Sastojci za tijesto:

  • 200 g brašna
  • 100 g hladnog maslaca
  • 1 žlica šećera
  • prstohvat soli
  • 2–3 žlice hladne vode

Nadjev:

  • 400 g pirea od pečene bundeve
  • 2 jaja
  • 150 ml vrhnja za šlag ili kondenziranog mlijeka
  • 120 g smeđeg šećera
  • 1 žličica cimeta
  • ½ žličice muškatnog oraščića
  • ½ žličice đumbira u prahu
  • prstohvat klinčića u prahu

Priprema:

  • Pomiješaj brašno, sol i šećer, dodaj maslac pa ga prstima utrljaj. Dodaj vodu i umijesi prhko tijesto. Zamotaj i stavi u hladnjak 30 min.
  • Razvaljaj tijesto, prebaci u kalup za pite i izbodi vilicom. Peci “na slijepo” 10 minuta na 180 °C.
  • Za nadjev pomiješaj pire od bundeve, jaja, vrhnje, šećer i začine.
  • Ulij smjesu u tijesto i peci još 40 minuta na 180 °C, dok se nadjev ne stisne.
  • Ohladi barem 2 sata prije rezanja i posluži s tučenim vrhnjem.

Karamelizirane kruške s orasima

Za one koji vole brze, a efektne deserte, karamelizirane kruške su odličan izbor. Kruške se prerežu na pola, lagano poprže na maslacu i smeđem šećeru dok ne dobiju zlatnu boju, a zatim pospu sjeckanim orasima i malo meda. Poslužuju se tople, same ili uz kuglicu sladoleda. Jednostavne su, elegantne i pune jesenskih okusa.

Užitak u toplini doma: Recepti za najfinije jesenske slastice
Pexels

Sastojci:

  • 4 kruške
  • 40 g maslaca
  • 3 žlice smeđeg šećera
  • šaka oraha (sjeckanih)
  • 1 žlica meda
  • prstohvat cimeta

Priprema:

  • Kruške prereži na pola, izdubi sredinu s košticama.
  • Na tavi otopi maslac i šećer dok se ne karamelizira. Dodaj kruške rezanom stranom prema dolje i peci 5–6 minuta dok ne omekšaju i dobiju zlatnu boju.
  • Okreni ih, pospi orasima i prelij medom.
  • Posluži tople, uz kuglicu sladoleda ili same.

 

Pročitajte još o:
Jesenski ReceptiSlasticeCimetBundeva
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OD JABUKA DO BUNDEVA
Užitak u toplini doma: Recepti za najfinije jesenske slastice