Tajne najsočnije uskrsne šunke: Recepti i trikovi koji mijenjaju sve

Uskrsnji stol nezamisliv je bez sočne šunke u glavnoj ulozi, no put do savršenstva ponekad je prepun zamki. Hoće li biti presuha, preslana ili nedovoljno aromatična, pitanja su koja muče mnoge uoči blagdana. No, uz nekoliko provjerenih trikova i recepata, vaša će šunka ove godine biti zvijezda ručka, sočna i puna okusa koji se pamte.

Deset zlatnih pravila za sočno meso

Priprema savršene šunke započinje mnogo prije nego što je stavite na stol. Bilo da se odlučite za tradicionalno kuhanje ili moderno pečenje s glazurom, ovih deset koraka jamče uspjeh.

Prvi i možda najvažniji korak za dimljene i sušene šunke jest namakanje. Kako biste izvukli višak soli, potopite je u hladnu vodu na šest do dvanaest sati, najbolje preko noći. Kuhanje uvijek započnite u hladnoj vodi kako bi se meso zagrijavalo ravnomjerno, a sokovi ostali unutar vlakana. Okvirno pravilo za vrijeme kuhanja je jedan sat po kilogramu težine, no ključno je da voda nikad snažno ne vrije. Meso se treba lagano krčkati na umjerenoj vatri jer će ga jako vrenje isušiti i učiniti žilavim.

Za bogatiji okus, slobodno aromatizirajte vodu u kojoj se šunka kuha. Dodajte nekoliko listova lovora, papar u zrnu, cijeli luk ili nekoliko režnjeva češnjaka. Nakon kuhanja slijedi najvažniji trik za sočnost - ostavite šunku da se potpuno ohladi u vodi u kojoj se kuhala. Tako će ponovno upiti dio vlage i ostati mekana. Ako vaša šunka ima mrežicu, skinite je dok je meso još toplo kako se ne bi zalijepila.

Kako biste izbjegli nagađanje je li šunka gotova, koristite kuhinjski termometar. Prethodno kuhana šunka spremna je kad joj unutarnja temperatura dosegne oko 60°C. Ako želite hrskavu koricu, kuhanu šunku možete kratko zapeći u pećnici na visokoj temperaturi. Na kraju, prije rezanja, pustite je da odmori barem 15 do 20 minuta. Time ćete omogućiti sokovima da se ravnomjerno rasporede, a svaka će kriška biti savršeno sočna.

Klasik koji ne izlazi iz mode: Šunka u kruhu

Šunka u kruhu jelo je koje spaja sočno meso i mirisni domaći kruh koji tijekom pečenja upija sve mesne sokove, stvarajući neodoljivu kombinaciju. Za ovaj recept trebat će vam prethodno kuhana i potpuno ohlađena šunka te klasično dizano tijesto.

Sastojci:

1 prethodno kuhana i ohlađena šunka

700 g glatkog brašna

1 kockica svježeg kvasca

1 žličica šećera

2 žličice soli

200 ml mlakog mlijeka

250 ml mlake vode

50 ml ulja ili otopljenog maslaca

1 jaje za premazivanje

Priprema:

1. Zamijesite glatko tijesto od brašna, kvasca, šećera, soli, mlijeka, vode i ulja. Ostavite ga na toplom mjestu da se udvostruči.

2. U međuvremenu, kuhanu šunku dobro posušite kuhinjskim ručnikom. To je ključan korak kako se tijesto kasnije ne bi razmočilo.

3. Kada se tijesto diglo, razvaljajte ga na debljinu od otprilike jednog centimetra.

4. Položite suhu šunku na sredinu tijesta i pažljivo je omotajte. Spojeve dobro zatvorite, a po potrebi ih lagano navlažite vodom kako bi se bolje zalijepili.

5. Tako pripremljenu štrucu položite u lim za pečenje, premažite je razmućenim jajetom i pecite u pećnici prethodno zagrijanoj na 180°C.

6. Pecite otprilike 45 do 60 minuta, odnosno dok kruh ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju.

Za ljubitelje slatko-slanih kombinacija: Glazirana šunka iz pećnice

Ako želite moderniji zaokret, glazirana šunka iz pećnice idealan je odabir. Njezina karamelizirana, ljepljiva korica u kontrastu sa slanim mesom oduševit će sve za stolom. Postupak je jednostavan, a tajna leži u glazuri i pravilnom tajmingu.

Sastojci:

1 kuhana i ohlađena šunka

3 žlice meda

2 žlice dijon senfa

1 žlica smeđeg šećera

prstohvat cimeta ili klinčića u prahu (po želji)

100 ml vode ili temeljca

Priprema:

1. U zdjelici pomiješajte med, dijon senf, smeđi šećer i začine po želji kako biste dobili glazuru.

2. Pećnicu zagrijte na 200°C.

3. Kuhanu i ohlađenu šunku izvadite iz vode i dobro posušite. Ako ima kožu, oštrim nožem je plitko zarežite u obliku dijamantnog uzorka, pazeći da ne zarežete duboko u meso.

4. Šunku stavite u posudu za pečenje i na dno ulijte oko centimetar vode ili temeljca kako biste spriječili isušivanje.

5. Premažite šunku polovicom pripremljene glazure.

6. Pecite 20 do 30 minuta. Na polovici pečenja izvadite šunku i premažite je ostatkom glazure.

7. Nastavite peći dok korica ne postane tamnosmeđa i karamelizirana. Poslužite je toplu ili hladnu, idealno uz umak od hrena.