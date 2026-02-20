Ukusno, brzo i zasitno: Najbolji recepti za tjesteninu s tunom

Uz nekoliko osnovnih sastojaka i malo mašte, ovaj klasik može se pretvoriti u raznovrsna i zanimljiva jela koja nikada ne dosade. Donosimo pet recepata za tjesteninu s tunom koji će vam olakšati planiranje ručka tijekom cijelog tjedna

Tjestenina s tunom jedno je od onih jela kojima se uvijek vraćamo kada nemamo vremena ili inspiracije, a želimo nešto ukusno, zasitno i brzo. Oslanja se na namirnice koje većina nas gotovo uvijek ima kod kuće, što je čini spasom za ručak usred radnog tjedna. No, njezina jednostavnost ne znači da mora biti dosadna. Upravo suprotno, ovo jelo nudi nevjerojatnu priliku za kreativnost. Bilo da ste ljubitelj klasičnih mediteranskih okusa, kremastih umaka koji tješe dušu ili osvježavajućih ljetnih salata, postoji verzija tjestenine s tunom za svakoga. Donosimo pet različitih recepata koji će zadovoljiti svako nepce i svaku prigodu.

Mediteranski klasik s rajčicom i maslinama

Ovo je temelj svih recepata i najbrži put do Italije na vašem tanjuru. Jednostavan umak od rajčice, obogaćen aromatičnim maslinama i svježim začinima, savršeno se spaja s tunom i tjesteninom. Jelo je gotovo za manje od dvadeset minuta, a okusom donosi dašak Mediterana.

Sastojci:

250 g tjestenine (špageti ili penne)

jedna veća konzerva tune u komadima (oko 160 g)

jedna manja glavica luka

dva režnja češnjaka

400 g sjeckane rajčice (pelati)

desetak crnih maslina, narezanih

maslinovo ulje

sol, svježe mljeveni papar

prstohvat sušenog origana ili svježi bosiljak

Priprema:

Skuhajte tjesteninu u posoljenoj vodi prema uputama na pakiranju. Sačuvajte malo vode od kuhanja.

Dok se tjestenina kuha, na maslinovom ulju pirjajte sitno sjeckani luk dok ne omekša. Dodajte protisnuti češnjak i pirjajte još minutu, pazeći da ne zagori.

Dodajte ocijeđenu tunu i lagano je usitnite vilicom. Kratko promiješajte.

Ulijte sjeckanu rajčicu, dodajte narezane masline, sol, papar i origano.

Kuhajte na laganoj vatri desetak minuta dok se umak malo ne zgusne.

Ocijeđenu tjesteninu dodajte izravno u umak, promiješajte i po potrebi dodajte malo sačuvane vode od kuhanja kako bi se umak bolje povezao. Poslužite odmah, po želji posuto svježim bosiljkom.

Kremasta fantazija s vrhnjem i sirom

Za one dane kada vam je potrebna utjeha na tanjuru, nema boljeg izbora od bogate i kremaste tjestenine. Ova verzija pretvara skromnu konzervu tune u raskošan obrok. Tajna je u umaku koji nježno obavija svaki komad tjestenine, a dodatak svježeg peršina daje mu potrebnu svježinu. Inspiraciju za kremaste varijante možete pronaći posvuda, no ovaj recept spaja jednostavnost i bogatstvo okusa.

Sastojci:

300 g tjestenine (fusilli, penne)

dvije konzerve tune

200 ml vrhnja za kuhanje

pola glavice luka

jedna žlica maslaca

sol, papar

šaka svježe sjeckanog peršina

malo limunovog soka (po želji)

naribani parmezan za posluživanje

Priprema:

Stavite tjesteninu kuhati u slanu vodu.

Na tavi otopite maslac i popržite sitno sjeckani luk dok ne postane staklast.

Dodajte ocijeđenu tunu, kratko je popržite, a zatim ulijte vrhnje za kuhanje.

Začinite solju i paprom te pustite da lagano krčka dvije do tri minute, dok se umak ne počne zgušnjavati.

Na kraju umiješajte sjeckani peršin i nekoliko kapi limunovog soka za svježinu.

Kuhanu i ocijeđenu tjesteninu prebacite u tavu s umakom, dobro promiješajte i poslužite odmah, posuto parmezanom.

Osvježavajuća ljetna salata

Savršeno jelo za vruće dane, piknike ili kao obrok koji možete pripremiti unaprijed i ponijeti na posao. Hladna salata od tjestenine i tune iznimno je prilagodljiva, a kombinacija tune, kukuruza i hrskavog povrća s laganim dresingom uvijek je pun pogodak.

Sastojci:

300 g tjestenine (vijci, mašnice)

dvije konzerve tune

150 g kukuruza šećerca iz konzerve

jedna crvena paprika

tri do četiri kisela krastavca

180 g grčkog jogurta ili kiselog vrhnja

dvije žlice majoneze

sol, papar

Priprema:

Skuhajte tjesteninu, ocijedite je i odmah isperite hladnom vodom kako biste zaustavili proces kuhanja i spriječili lijepljenje.

Papriku i kisele krastavce narežite na sitne kockice.

U velikoj zdjeli pomiješajte ohlađenu tjesteninu, ocijeđenu tunu, kukuruz i nasjeckano povrće.

U manjoj zdjeli pomiješajte grčki jogurt, majonezu, sol i papar kako biste napravili dresing.

Prelijte dresing preko salate i sve dobro promiješajte. Ostavite u hladnjaku barem pola sata prije posluživanja kako bi se okusi proželi.

Lagana verzija s limunom i kaparima

Za ljubitelje laganijih i profinjenijih okusa, ova varijanta bez teških umaka pravo je otkriće. Inspirirana mediteranskom kuhinjom, kombinira kvalitetnu tunu iz maslinovog ulja sa svježinom limuna i slanim kaparima. Rezultat je elegantno i iznenađujuće ukusno jelo.

Sastojci:

250 g špageta ili linguina

jedna veća konzerva tune u maslinovom ulju

korica i sok jednog limuna

jedna žlica kapara

dva režnja češnjaka, tanko narezana

prstohvat čili pahuljica (po želji)

svježi peršin

sol, papar

Priprema:

Skuhajte tjesteninu al dente i sačuvajte šalicu vode od kuhanja.

U široj tavi zagrijte ulje iz konzerve tune na laganoj vatri. Dodajte narezani češnjak i čili pahuljice te pržite tridesetak sekundi dok češnjak ne zamiriše.

Dodajte tunu, kapare, limunovu koricu i sok. Promiješajte.

Ubacite kuhanu tjesteninu u tavu, dodajte nekoliko žlica vode od kuhanja i energično miješajte dok se ne stvori lagani, emulzirani umak.

Na kraju umiješajte obilje svježe sjeckanog peršina, začinite paprom i poslužite odmah.

Zapečena tjestenina s hrskavom koricom sira

Kada poželite nešto konkretno i zasitno što će nahraniti cijelu obitelj, tjestenina iz pećnice je nepogrešiv izbor. Polukuhana tjestenina miješa se s tunom i umakom, a zatim se sve zajedno zapeče ispod hrskavog sloja sira. Ovo je prava hrana za utjehu.

Sastojci:

400 g tjestenine (makaroni, penne)

dvije konzerve tune

500 ml bešamel umaka ili umaka od rajčice

150 g smrznutog graška

200 g naribanog sira (gauda, mozzarella)

sol, papar, muškatni oraščić (za bešamel)

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 200°C.

Tjesteninu skuhajte, ali otprilike tri minute kraće nego što piše na uputama, jer će se nastaviti kuhati u pećnici.

U velikoj zdjeli pomiješajte polukuhanu tjesteninu, ocijeđenu tunu, grašak i umak po izboru (bešamel ili rajčicu).

Začinite po ukusu i umiješajte polovicu naribanog sira u smjesu.

Sve prebacite u vatrostalnu posudu, poravnajte i posipajte ostatkom sira.

Pecite otprilike dvadeset minuta, ili dok površina ne dobije zlatnožutu boju i ne postane hrskava.

Bilo da ste u žurbi ili planirate obrok, ovi recepti pokazuju koliko je tjestenina s tunom svestrana. Isprobajte ih sve i pronađite svog favorita ili ih iskoristite kao inspiraciju i stvorite vlastitu, jedinstvenu kombinaciju.