Što kuhati za ručak danas? Brze i jednostavne ideje za svaki dan
Pitanje "što kuhati danas?" mnogima je svakodnevna dilema, posebice kada je riječ o ručku. Usred užurbanog radnog dana, pauza za ručak dragocjeno je vrijeme za odmor, opuštanje i prikupljanje energije za ostatak dana. Idealan ručak je onaj koji se može pripremiti brzo, a istovremeno je zasitan, hranjiv i ukusan.
Dobar ručak ne mora biti kompliciran. Naprotiv, najbolji recepti često su oni koje možemo pripremiti unaprijed ili smisliti u svega dvadesetak minuta, a koji će nas držati sitima i fokusiranima cijelo poslijepodne. Ipak, ponekad imamo više vremena i želje za konkretnijim, kuhanim obrokom. Umjesto da svaki dan posežete za istim jelima ili naručujete dostavu, unesite malo kreativnosti u svoju kuhinju. Pripremili smo deset raznolikih ideja koje će vam pomoći da s lakoćom odgovorite na pitanje što kuhati za ručak danas.
Kako osmisliti uravnotežen i brz ručak
Prije nego što zaronimo u recepte, važno je razumjeti što čini kvalitetan ručak. Uravnotežen obrok koji će vam pružiti dugotrajnu energiju trebao bi sadržavati kombinaciju proteina, ugljikohidrata, zdravih masti i povrća. Proteini i vlakna ključni su za osjećaj sitosti, dok vam ugljikohidrati daju potrebnu energiju. Povrće i zdrave masti, s druge strane, osiguravaju važne vitamine i minerale.
To ne znači da svaki obrok mora biti savršen ili složen. Ponekad je najjednostavniji obrok, poput bogate salate ili zdjele pune raznolikih namirnica, upravo ono što vam treba. Ključ je u planiranju i korištenju svestranih namirnica koje se lako kombiniraju.
Ideje za ručak: 10 ukusnih recepata za svaki dan
Bilo da radite od kuće, trebate nešto što možete lako ponijeti u ured ili imate vremena za kuhanje, ovi recepti nude za svakoga ponešto.
Sendvič sa salatom od slanutka
Ovaj sendvič odlična je veganska alternativa klasičnoj salati od tune ili jaja, a dobivate kremast i zasitan namaz koji se savršeno slaže s integralnim kruhom.
Sastojci:
- 1 konzerva ocijeđenog slanutka
- 2 žlice majoneze (ili grčkog jogurta)
- 1 manja sitno sjeckana stabljika celera
- 1 sitno sjeckani mladi luk
- sol, papar i drugi začini po želji
- integralni kruh i listovi zelene salate za posluživanje
Priprema:
- Slanutak u zdjeli grubo zgnječite vilicom.
- Dodajte majonezu, celer, luk i začine te sve dobro promiješajte.
- Namaz poslužite u sendviču s listovima svježe salate.
Zdjela s lososom i kvinojom
Ovo je idealan obrok za sve koji traže nešto lagano, a opet bogato proteinima i omega-tri masnim kiselinama.
Sastojci:
- 1 šalica kuhane kvinoje
- 150 g pečenog ili dimljenog lososa
- pola svježeg krastavca narezanog na kockice
- šaka rikole
- nekoliko prepolovljenih cherry rajčica
- Za umak: 3 žlice grčkog jogurta, žlica svježeg kopra i sok pola limuna
Priprema:
- U zdjelu stavite kuhanu kvinoju kao podlogu.
- Dodajte komadiće lososa, krastavac, rikolu i rajčice.
- U maloj posudi pomiješajte sastojke za umak i prelijte preko salate.
Začinjena juha od mrkve i leće
Juhe su savršen ručak za hladnije dane, a ova je gotova za manje od pola sata i pruža kremastu, utješnu teksturu.
Sastojci:
- 1 žlica maslinovog ulja
- 1 sjeckani luk
- 2 veće naribane mrkve
- 1 šalica crvene leće
- 1 litra povrtnog temeljca
- 1 žličica kumina
- 1 žličica korijandera
- sol i papar po ukusu
Priprema:
- Na maslinovom ulju prodinstajte luk dok ne postane staklast.
- Dodajte naribanu mrkvu, leću, temeljac i začine.
- Kuhajte 15-20 minuta, dok leća ne omekša.
- Juhu izmiksajte štapnim mikserom do željene gustoće.
Wrap s piletinom i avokadom
Brzo, jednostavno i savršeno za ponijeti, ovaj wrap je kompletan i zasitan obrok.
Sastojci:
- 1 pileća prsa narezana na trakice
- začini po želji (sol, papar, češnjak u prahu)
- 1 tortilja
- 2 žlice humusa ili krem sira
- pola narezanog avokada
- šaka zelene salate
- nekoliko kriški rajčice
Priprema:
- Začinite i ispecite pileće trakice na tavi.
- Tortilju premažite humusom ili krem sirom.
- Na sredinu tortilje složite piletinu, avokado, salatu i rajčicu.
- Čvrsto zamotajte i poslužite.
Salata od tjestenine s pestom
Tjestenina je uvijek dobra ideja, a hladna salata idealna je za pripremu unaprijed.
Sastojci:
- 200 g tjestenine (fusilli ili penne)
- 3-4 žlice umaka od pesta
- 1 šalica prepolovljenih cherry rajčica
- 1 kugla mozzarelle narezana na kockice
- Opcionalno: komadići pečene piletine ili konzerva slanutka
Priprema:
- Skuhajte tjesteninu prema uputama, ocijedite i ohladite.
- U velikoj zdjeli pomiješajte ohlađenu tjesteninu s pestom, rajčicama i mozzarellom.
- Po želji dodajte piletinu ili slanutak za dodatne proteine.
Klasični tuna melt sendvič
Za dane kada vam treba nešto utješno i brzo, tuna melt je nepogrešiv izbor.
Sastojci:
- 1 konzerva ocijeđene tune
- 2 žlice majoneze
- začini po želji (sol, papar, vlasac)
- 2 kriške kruha
- 1-2 kriške sira, primjerice cheddara
Priprema:
- Pomiješajte tunu s majonezom i začinima.
- Stavite smjesu između dvije kriške kruha, a na vrh tune dodajte sir.
- Zapecite na tavi s malo maslaca dok kruh ne postane zlatno hrskav, a sir se ne otopi.
Power zdjela s fajita odrescima
Ovo jelo je kao stvoreno za pripremu unaprijed, a okusi su bogati i iznimno zasitni.
Sastojci:
- 200 g junećih odrezaka narezanih na trakice
- 1 paprika narezana na trakice
- 1 luk narezan na trakice
- 1 šalica kuhane smeđe riže
- pola šalice crnog graha iz konzerve
- pola šalice kukuruza iz konzerve
- pola narezanog avokada
Priprema:
- Na vrućoj tavi ispecite trakice junetine s paprikom i lukom dok meso ne bude gotovo, a povrće omekša.
- Poslužite preko podloge od smeđe riže, uz dodatak graha, kukuruza i svježeg avokada.
Avokado tost s jajima
Klasik koji nikada ne dosadi – jednostavan, hranjiv i gotov u nekoliko minuta.
Sastojci:
- 1 kriška kruha po izboru
- pola zrelog avokada
- 1 jaje
- sol, papar i chili pahuljice po želji
Priprema:
- Prepecite kruh u tosteru ili na tavi.
- Zgnječite avokado vilicom i namažite ga na prepečeni kruh.
- Začinite solju, paprom i chilijem.
- Na vrh dodajte jaje pripremljeno po želji (poširano, prženo ili tvrdo kuhano).
Varivo od poriluka i krumpira
Za dane kada želite nešto "na žlicu", ovo klasično varivo je hranjiv i okrepljujući izbor koji ne zahtijeva previše aktivnog kuhanja.
Sastojci:
- 2 veća poriluka
- 3-4 krumpira
- 1 luk
- 1 mrkva
- povrtni temeljac ili voda
- Začini: sol, papar, crvena paprika i lovorov list
- Opcionalno: 1 par kobasica za kuhanje
Priprema:
- Na malo ulja dinstajte sitno sjeckani luk dok ne omekša.
- Dodajte naribanu mrkvu i dinstajte još par minuta.
- Dodajte poriluk narezan na kolutiće i krumpir narezan na kocke. Kratko promiješajte.
- Zalijte temeljcem ili vodom da prekrije povrće, dodajte začine i lovorov list.
- Kuhajte na laganoj vatri oko 20-25 minuta, dok krumpir ne omekša.
- Ako koristite kobasicu, dodajte je narezanu na kolutove zadnjih 10 minuta kuhanja.
Tjestenina s bogatim raguom od leće
Ovaj vegetarijanski ragu kuha se duže kako bi se razvili bogati okusi, a rezultat je zasitan i zdrav umak koji se savršeno slaže s tjesteninom.
Sastojci:
- 300 g tjestenine
- 1 šalicu smeđe ili zelene leće
- 1 sitno sjeckani luk
- 2 sitno sjeckane mrkve
- 2 sitno sjeckana češnja češnjaka
- 400 g sjeckane rajčice (konzerva)
- 500 ml povrtnog temeljca
- maslinovo ulje, sol, papar, sušeni origano i bosiljak
Priprema:
- Na maslinovom ulju dinstajte luk i mrkvu dok ne omekšaju (oko 10 minuta).
- Dodajte češnjak i dinstajte još minutu.
- Dodajte opranu leću, sjeckane rajčice i temeljac.
- Pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru i kuhajte poklopljeno 40-50 minuta, dok se leća ne skuha, a umak ne zgusne. Povremeno promiješajte.
- Začinite solju, paprom i začinskim biljem.
- Skuhajte tjesteninu i poslužite je s pripremljenim raguom.