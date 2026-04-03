Uskrsni klasik iz Slavonije: Donosimo recept za savršenu satricu

Slavonska satrica jedno je od onih jela koje se s razlogom iz godine u godinu nalazi na uskrsnom stolu. Jednostavna, zasitna i bogata okusima, savršeno utjelovljuje duh tradicije i obiteljskog okupljanja

Na bogatoj slavonskoj trpezi, gdje dominiraju moćni okusi kulena, šunke i domaćih kobasica, postoji jedna jednostavna, a opet nezamjenjiva delicija koja donosi savršenu ravnotežu - slavonska satrica. Ovaj kremasti i osvježavajući prilog ili namaz, spravljen od tek nekoliko sastojaka, stoljećima je čuvar tradicije i okusa zlatne Slavonije. Iako se može jesti tijekom cijele godine, satrica svoj zvjezdani trenutak doživljava za Uskrs, kada postaje nezaobilazan dio najsvečanijeg doručka u godini.

Priprema satrice je brza i jednostavna, no njena uloga na stolu je velika i jedno je od omiljenih slavonskih uskrsnih jela. Ona je savršeni partner ljutim suhomesnatim delicijama i simbol proljeća koje stiže.

Što je zapravo slavonska satrica?

U svojoj suštini, satrica je hladni prilog, salata ili namaz od svježeg kravljeg sira, kiselog vrhnja i mladog luka. Ponekad je nazivaju i "bećarska satrica", a predstavlja temelj slavonske meze. Njena glavna uloga, kako navode znalci slavonske kuhinje, jest "razblažiti ljutinu" kulena i kulenove seke. Kremasta mliječna baza idealno neutralizira pikantnost i slanoću suhomesnatih proizvoda, stvarajući zaokružen gastronomski doživljaj.

Samo ime "satrica" navodno potječe od starog glagola "satrti", što se odnosi na sitno sjeckanje, odnosno "tarenje" mladog luka i peršina koji su srce ovog jela. Upravo taj svježe sjeckani luk daje jelu prepoznatljivu svježinu i laganu oštrinu koja se savršeno spaja s blagim sirom i vrhnjem.

Pexels

Slavonska satrica recept i priprema

Najveća prednost satrice leži u njenoj jednostavnosti. Ne zahtijeva kulinarsko umijeće, već samo kvalitetne, svježe namirnice. Recept koji donosimo potječe iz tradicionalne kuharice "Gastro art Srijema i Slavonije" i smatra se službenim receptom Vukovarsko-srijemske županije.

Sastojci:

500 g svježeg domaćeg kravljeg sira

200 ml kiselog vrhnja

Jedna vezica mladog luka (oko 100 g)

Jedna čajna žličica sitno sjeckanog peršinovog lista

Sol po ukusu

Prstohvat mljevene slatke crvene paprike za posipanje

Priprema:

Svježi sir najprije dobro procijedite ili ga jednostavno usitnite vilicom kako biste razbili veće grudice. Dodajte mu kiselo vrhnje i dobro promiješajte dok ne dobijete jednoličnu, kremastu smjesu.

Mladi luk očistite, operite te ga zajedno sa zelenim dijelovima narežite na tanke kolutiće. Lagano ga posolite i pustite da odstoji minutu kako bi malo omekšao.

Sitno nasjeckajte i peršinov list. Luk i peršin zatim umiješajte u smjesu sira i vrhnja.

Na kraju sve zajedno posolite po ukusu i još jednom dobro promiješajte.

Prije posluživanja, satricu pospite prstohvatom slatke mljevene paprike koja će joj dati lijepu boju i blagu aromu. Za najbolji okus, preporučuje se ostaviti je u hladnjaku barem pola sata kako bi se svi okusi proželi.

Pexels

Nezaobilazan dio slavonske uskrsne tradicije

Satrica je apsolutna zvijezda tradicionalnog slavonskog uskrsnog doručka. Nakon blagoslova hrane na Veliku subotu, na stolu se u nedjelju ujutro nalazi košara puna delicija, a među njima satrica zauzima počasno mjesto. Poslužuje se uz kuhanu šunku, jaja, hren, rotkvice i, naravno, neizostavni kulen.

Uz čašicu domaće šljivovice, svježe ispečen kruh ili pogaču, ovaj obrok predstavlja istinsku slavonsku gozbu i slavlje života. Svježi sastojci poput mladog luka i peršina u satrici simboliziraju dolazak proljeća i buđenje prirode, dajući uskrsnom stolu dublje značenje.

Jeste li čuli za satricu od iznutrica?

Iako se danas pod pojmom "satrica" gotovo isključivo misli na onu od sira, postoji i starija, manje poznata verzija - satrica od iznutrica. Ova se varijanta tradicionalno pripremala u vrijeme kolinja. Radi se o kiselkastoj i slanoj salati od kuhanih i sitno sjeckanih svinjskih pluća i srca, pomiješanih s octom, uljem, lukom i začinima. Dok je satrica od sira kremasta i blaga, ova je verzija oštrog i konkretnog okusa.

Bilo da se odlučite za klasičnu verziju sa sirom ili naiđete na onu zaboravljenu od iznutrica, satrica je više od jela. Ona je priča o jednostavnosti, obitelji i bogatstvu okusa koje Slavonija s ponosom čuva. Poslužena kao predjelo, prilog ili namaz, ona je autentični komadić tradicije koji vrijedi isprobati.