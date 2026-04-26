Pet recepata sa slanutkom za svaki dan - od grickalice do variva

Slanutak je doista namirnica koja zaslužuje mjesto u svakoj kuhinji. Jeftin je, hranjiv i nevjerojatno prilagodljiv, što ga čini idealnim temeljem za kreativno i zdravo kuhanje. Isprobajte ove recepte i dopustite da vas inspiriraju za stvaranje vlastitih ukusnih jela

Slanutak je svestrana i iznimno zdrava mahunarka koja se tisućama godina koristi u prehrani diljem svijeta. Iako porijeklom s Bliskog istoka, danas je neizostavan dio mnogih kuhinja, od mediteranske do indijske. Njegov blag, orašast okus i kremasta tekstura čine ga pravim kulinarskim kameleonom, a nutritivne vrijednosti svrstavaju ga u sam vrh poželjnih namirnica.

Ako u smočnici imate limenku slanutka, na korak ste do pripreme ukusnog i zdravog obroka. Od hrskavih grickalica i osvježavajućih salata do krepkih variva i najkremastijeg humusa, mogućnosti su gotovo beskrajne.

Zašto je slanutak tako zdrav?

Slanutak je prava riznica nutrijenata. Kao izvrstan izvor biljnih proteina, idealna je namirnica za sve koji žele smanjiti unos mesa, a bogatstvo dijetalnim vlaknima potiče probavu, osigurava dugotrajan osjećaj sitosti i pomaže u regulaciji tjelesne težine. Jedna porcija od pola šalice sadrži gotovo 20 grama proteina i pet grama vlakana.

Ova mahunarka ima nizak glikemijski indeks, što znači da ne uzrokuje nagli porast šećera u krvi, pa je odličan izbor za dijabetičare. Redovita konzumacija slanutka može doprinijeti i zdravlju srca jer pomaže u snižavanju razine lošeg (LDL) kolesterola. Bogat je i ključnim mineralima poput željeza, fosfora i folata, neophodnih za brojne funkcije u tijelu. Dostupan je sušen ili u konzervi; konzervirani je dovoljno isprati pod hladnom vodom kako bi se uklonio višak soli, dok sušeni zahtijeva namakanje preko noći.

Shutterstock

Pet jednostavnih recepata za svaki dan

Bilo da ste početnik u kuhinji ili iskusni kuhar, slanutak nudi jednostavna rješenja za brze i ukusne obroke. Donosimo pet provjerenih recepata koji će vas potaknuti da češće uživate u ovoj supernamirnici. Zaboravite na nezdrave grickalice. Pečeni slanutak je slan, hrskav i nevjerojatno ukusan, a možete ga jesti samog ili dodati salatama i varivima za dodatnu teksturu.

Hrskavi pečeni slanutak

Sastojci:

1 limenka slanutka

1 žlica maslinovog ulja

začini po želji: dimljena paprika, češnjak u prahu, kumin, sol, papar

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 200 °C. Slanutak dobro ocijedite, isperite i temeljito osušite kuhinjskim ručnikom. Suhi slanutak pomiješajte sa žlicom maslinovog ulja i začinima po želji. Rasporedite ga u jednom sloju na lim za pečenje i pecite 20 do 30 minuta, dok ne postane zlatan i hrskav.

Shutterstock

Osvježavajuća mediteranska salata

Sastojci:

1 limenka ocijeđenog slanutka

1 svježi krastavac

cherry rajčice

1 crveni luk

šaka svježeg peršina

maslinovo ulje

limunov sok

sol i papar

po želji: feta sir, crne masline

Priprema:

Pomiješajte ocijeđeni slanutak s nasjeckanim svježim krastavcem, cherry rajčicama, crvenim lukom i svježim peršinom. Začinite jednostavnim preljevom od maslinovog ulja, limunovog soka, soli i papra. Za bogatiji okus možete dodati i kockice feta sira ili crne masline.

Brzo varivo od slanutka i povrća

Sastojci:

1 nasjeckani luk

1 paprika

2 češnja nasjeckanog češnjaka

1 žličica kumina

1 žličica dimljene paprike

1 limenka sjeckane rajčice

1 limenka slanutka

400 ml povrtnog temeljca

šaka svježeg špinata

maslinovo ulje

Priprema:

Na maslinovom ulju pirjajte nasjeckani luk i jednu papriku dok ne omekšaju. Dodajte nasjeckani češnjak, žličicu kumina i dimljene paprike te pirjajte još minutu. Ubacite limenku sjeckane rajčice, limenku slanutka i povrtni temeljac. Pustite da krčka petnaestak minuta, a na kraju umiješajte šaku svježeg špinata dok ne povene. Poslužite uz rižu ili krišku kruha.

Kremasto curry varivo sa slanutkom

Sastojci:

1 žlica ulja (kokosovog ili maslinovog)

1 nasjeckani luk

2 češnja češnjaka, sitno sjeckana

1 žlica curry praha

1/2 žličice kurkume

1 limenka (400 g) slanutka, ocijeđenog i ispranog

1 limenka (400 ml) kokosovog mlijeka

1 limenka (400 g) sjeckane rajčice

sol i papar po ukusu

svježi korijander ili peršin za posluživanje

Shutterstock

Priprema: U loncu zagrijte ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte luk i pirjajte dok ne omekša. Ubacite češnjak, curry prah i kurkumu pa pirjajte još minutu dok ne zamiriši. Dodajte ocijeđeni slanutak, sjeckanu rajčicu i kokosovo mlijeko. Začinite solju i paprom, pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru i kuhajte 15-ak minuta. Poslužite toplo, posuto svježim korijanderom ili peršinom.

Pečeni falafel

Falafel su popularne okruglice od slanutka, a ova pečena verzija zdravija je alternativa prženoj. Važno je koristiti sušeni slanutak namočen preko noći, a ne onaj iz konzerve, kako smjesa ne bi bila gnjecava.

Sastojci:

250 g sušenog slanutka, namočenog preko noći

1 manja glavica luka

2 češnja češnjaka

šaka svježeg peršina i korijandera

1 žličica kumina

sol i papar

maslinovo ulje

Priprema:

Namočen i ocijeđen slanutak stavite u sjeckalicu s lukom, češnjakom, svježim peršinom i korijanderom, kuminom te soli i paprom. Pulsirajte dok ne dobijete grubu, mrvičastu smjesu. Oblikujte male polpete, premažite ih maslinovim uljem i pecite u pećnici na 200 °C oko 25-30 minuta, okrećući ih na pola pečenja, dok ne postanu zlatne i hrskave.