Palačinke s bundevom su slasna jesenska poslastica za vikend
Jesen je stigla, donoseći sa sobom hladnija jutra, miris pečenih kestena i paletu zlatnih boja u prirodi. Ovo je doba godine kada tražimo utjehu u toplim napitcima i bogatim, sezonskim okusima, a kraljica jesenske kuhinje bez sumnje je bundeva. Njezina prirodna slatkoća, kremasta tekstura i predivna narančasta boja čine je savršenim sastojkom za juhe, kolače, ali i za jedan od omiljenih doručaka – palačinke.
Zaboravite na kupovne smjese; domaće palačinke s bundevom neusporedivo su bogatije okusom i teksturom. Ispunjene toplim začinima poput cimeta i muškatnog oraščića, ove palačinke pretvaraju svako jutro u poseban jesenski ritual. Donosimo vam detaljan recept i sve savjete potrebne za stvaranje najmekših i najukusnijih palačinki s bundevom koje ste ikada probali.
Recept za najmekše palačinke s bundevom
Tajna savršeno mekanih palačinki s bundevom leži u pravom omjeru sastojaka. Bundeva dodaje vlažnost, ali može i otežati smjesu. Ovaj recept je testiran kako bi se postigla idealna ravnoteža – palačinke koje su izdašne i bogate okusom, a istovremeno nevjerojatno prozračne.
Sastojci:
- 250 g glatkog brašna
- 2 žličice praška za pecivo
- 1 žličica sode bikarbone
- 2 žličice cimeta
- 1 žličica mješavine začina za pitu od bundeve (ili prstohvat muškatnog oraščića, đumbira i klinčića)
- ½ žličice soli
- 285 g pirea od bundeve (iz konzerve ili domaći)
- 70 g smeđeg šećera
- 1 veliko jaje
- 45 ml biljnog ulja (ili otopljenog maslaca)
- 360 ml punomasnog mlijeka (ili mlaćenice za dodatnu mekoću)
- Po želji: 150 g komadića čokolade ili sjeckanih oraha
Priprema:
- Pomiješajte suhe sastojke: U velikoj zdjeli pjenjačom pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, cimet, mješavinu začina i sol. Miješanje suhih sastojaka osigurava ravnomjernu raspodjelu, što je ključno za dizanje palačinki.
- Pripremite mokre sastojke: Za glatku smjesu bez grudica, preporučuje se korištenje blendera. U blender stavite pire od bundeve, smeđi šećer, jaje, ulje i mlijeko. Blendajte na visokoj brzini oko 45 sekundi dok smjesa ne postane potpuno glatka. Ako nemate blender, sve sastojke možete snažno umutiti pjenjačom u zasebnoj zdjeli.
- Sjedinite smjesu: Ulijte mokre sastojke u suhe i lagano miješajte pjenjačom ili špatulom samo dok se ne sjedine. Ključno je ne miješati previše – nekoliko grudica je sasvim u redu. Pretjerano miješanje razvija gluten u brašnu, što rezultira žilavim, a ne mekanim palačinkama. Ako dodajete komadiće čokolade ili orahe, sada ih lagano umiješajte.
- Ostavite smjesu da odstoji: Pustite smjesu da odstoji 5-10 minuta. Ovo vrijeme omogućuje prašku za pecivo i sodi bikarboni da počnu djelovati, stvarajući mjehuriće zraka koji će palačinkama dati prozračnost. Primijetit ćete da će smjesa postati gušća.
- Pecite palačinke: Zagrijte tavu ili ploču za pečenje na srednje jakoj vatri (oko 190°C). Lagano je premažite maslacem ili uljem. Ulijevajte oko 60 ml smjese po palačinki. Pecite 2-3 minute s jedne strane. Znat ćete da je palačinka spremna za okretanje kada se rubovi počnu sušiti, a na površini se pojave mjehurići koji pucaju i ostavljaju rupice. Okrenite i pecite još 1-2 minute s druge strane dok ne postane zlatno-smeđa.
Savjeti za savršene palačinke svaki put
- Prava temperatura tave: Kako biste provjerili je li tava dovoljno vruća, poškropite je s nekoliko kapi vode. Ako kapljice "plešu" po površini prije nego što ispare, temperatura je idealna. Ako odmah ispare, tava je prevruća.
- Kako ih održati toplima: Dok pečete ostatak smjese, gotove palačinke slažite na rešetku postavljenu na lim za pečenje i držite ih u pećnici zagrijanoj na 90°C. Tako će svi moći uživati u toplom doručku istovremeno.
- Zamrzavanje: Ove palačinke se odlično zamrzavaju. Ohladite ih u potpunosti, složite jednu na drugu s komadom papira za pečenje između svake, stavite u vrećicu za zamrzavanje i čuvajte do 3 mjeseca. Podgrijte ih u mikrovalnoj pećnici, tosteru ili pećnici.
Ideje za posluživanje
Palačinke s bundevom su ukusne same po sebi, no pravi doživljaj stvaraju dodaci. Klasična kombinacija je komadić maslaca i preljev od javorovog sirupa. Za bogatiji okus, isprobajte neke od ovih ideja:
- Kandirani orasi ili pekan orasi za hrskavu teksturu.
- Grčki jogurt ili tučeno vrhnje za kremastu svježinu.
- Karamel umak koji se savršeno slaže s okusom bundeve.
- Posip od šećera u prahu i cimeta za jednostavnu, a efektnu prezentaciju.
Za potpuni jesenski ugođaj, poslužite ih uz šalicu kave s mlijekom i začinima ili topli čaj od jabuke i cimeta. Bilo da ih pripremate za lijeni vikend doručak ili kao posebnu poslasticu, ove palačinke s bundevom sigurno će postati vaš omiljeni jesenski recept.