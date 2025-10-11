Palačinke s bundevom su slasna jesenska poslastica za vikend

Ispunjene toplim začinima poput cimeta i muškatnog oraščića, ove palačinke pretvaraju svako jutro u poseban jesenski ritual. Donosimo recept i sve savjete potrebne za stvaranje najmekših i najukusnijih palačinki s bundevom koje ste ikada probali

Jesen je stigla, donoseći sa sobom hladnija jutra, miris pečenih kestena i paletu zlatnih boja u prirodi. Ovo je doba godine kada tražimo utjehu u toplim napitcima i bogatim, sezonskim okusima, a kraljica jesenske kuhinje bez sumnje je bundeva. Njezina prirodna slatkoća, kremasta tekstura i predivna narančasta boja čine je savršenim sastojkom za juhe, kolače, ali i za jedan od omiljenih doručaka – palačinke.

Zaboravite na kupovne smjese; domaće palačinke s bundevom neusporedivo su bogatije okusom i teksturom. Ispunjene toplim začinima poput cimeta i muškatnog oraščića, ove palačinke pretvaraju svako jutro u poseban jesenski ritual. Donosimo vam detaljan recept i sve savjete potrebne za stvaranje najmekših i najukusnijih palačinki s bundevom koje ste ikada probali.

Pexels

Recept za najmekše palačinke s bundevom

Tajna savršeno mekanih palačinki s bundevom leži u pravom omjeru sastojaka. Bundeva dodaje vlažnost, ali može i otežati smjesu. Ovaj recept je testiran kako bi se postigla idealna ravnoteža – palačinke koje su izdašne i bogate okusom, a istovremeno nevjerojatno prozračne.

Sastojci:

250 g glatkog brašna

2 žličice praška za pecivo

1 žličica sode bikarbone

2 žličice cimeta

1 žličica mješavine začina za pitu od bundeve (ili prstohvat muškatnog oraščića, đumbira i klinčića)

½ žličice soli

285 g pirea od bundeve (iz konzerve ili domaći)

70 g smeđeg šećera

1 veliko jaje

45 ml biljnog ulja (ili otopljenog maslaca)

360 ml punomasnog mlijeka (ili mlaćenice za dodatnu mekoću)

Po želji: 150 g komadića čokolade ili sjeckanih oraha

Priprema:

Pomiješajte suhe sastojke: U velikoj zdjeli pjenjačom pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, cimet, mješavinu začina i sol. Miješanje suhih sastojaka osigurava ravnomjernu raspodjelu, što je ključno za dizanje palačinki.

U velikoj zdjeli pjenjačom pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, cimet, mješavinu začina i sol. Miješanje suhih sastojaka osigurava ravnomjernu raspodjelu, što je ključno za dizanje palačinki. Pripremite mokre sastojke: Za glatku smjesu bez grudica, preporučuje se korištenje blendera. U blender stavite pire od bundeve, smeđi šećer, jaje, ulje i mlijeko. Blendajte na visokoj brzini oko 45 sekundi dok smjesa ne postane potpuno glatka. Ako nemate blender, sve sastojke možete snažno umutiti pjenjačom u zasebnoj zdjeli.

Za glatku smjesu bez grudica, preporučuje se korištenje blendera. U blender stavite pire od bundeve, smeđi šećer, jaje, ulje i mlijeko. Blendajte na visokoj brzini oko 45 sekundi dok smjesa ne postane potpuno glatka. Ako nemate blender, sve sastojke možete snažno umutiti pjenjačom u zasebnoj zdjeli. Sjedinite smjesu: Ulijte mokre sastojke u suhe i lagano miješajte pjenjačom ili špatulom samo dok se ne sjedine. Ključno je ne miješati previše – nekoliko grudica je sasvim u redu. Pretjerano miješanje razvija gluten u brašnu, što rezultira žilavim, a ne mekanim palačinkama. Ako dodajete komadiće čokolade ili orahe, sada ih lagano umiješajte.

Ulijte mokre sastojke u suhe i lagano miješajte pjenjačom ili špatulom samo dok se ne sjedine. Ključno je ne miješati previše – nekoliko grudica je sasvim u redu. Pretjerano miješanje razvija gluten u brašnu, što rezultira žilavim, a ne mekanim palačinkama. Ako dodajete komadiće čokolade ili orahe, sada ih lagano umiješajte. Ostavite smjesu da odstoji: Pustite smjesu da odstoji 5-10 minuta. Ovo vrijeme omogućuje prašku za pecivo i sodi bikarboni da počnu djelovati, stvarajući mjehuriće zraka koji će palačinkama dati prozračnost. Primijetit ćete da će smjesa postati gušća.

Pustite smjesu da odstoji 5-10 minuta. Ovo vrijeme omogućuje prašku za pecivo i sodi bikarboni da počnu djelovati, stvarajući mjehuriće zraka koji će palačinkama dati prozračnost. Primijetit ćete da će smjesa postati gušća. Pecite palačinke: Zagrijte tavu ili ploču za pečenje na srednje jakoj vatri (oko 190°C). Lagano je premažite maslacem ili uljem. Ulijevajte oko 60 ml smjese po palačinki. Pecite 2-3 minute s jedne strane. Znat ćete da je palačinka spremna za okretanje kada se rubovi počnu sušiti, a na površini se pojave mjehurići koji pucaju i ostavljaju rupice. Okrenite i pecite još 1-2 minute s druge strane dok ne postane zlatno-smeđa.

Pexels

Savjeti za savršene palačinke svaki put

Prava temperatura tave: Kako biste provjerili je li tava dovoljno vruća, poškropite je s nekoliko kapi vode. Ako kapljice "plešu" po površini prije nego što ispare, temperatura je idealna. Ako odmah ispare, tava je prevruća.

Kako biste provjerili je li tava dovoljno vruća, poškropite je s nekoliko kapi vode. Ako kapljice "plešu" po površini prije nego što ispare, temperatura je idealna. Ako odmah ispare, tava je prevruća. Kako ih održati toplima: Dok pečete ostatak smjese, gotove palačinke slažite na rešetku postavljenu na lim za pečenje i držite ih u pećnici zagrijanoj na 90°C. Tako će svi moći uživati u toplom doručku istovremeno.

Dok pečete ostatak smjese, gotove palačinke slažite na rešetku postavljenu na lim za pečenje i držite ih u pećnici zagrijanoj na 90°C. Tako će svi moći uživati u toplom doručku istovremeno. Zamrzavanje: Ove palačinke se odlično zamrzavaju. Ohladite ih u potpunosti, složite jednu na drugu s komadom papira za pečenje između svake, stavite u vrećicu za zamrzavanje i čuvajte do 3 mjeseca. Podgrijte ih u mikrovalnoj pećnici, tosteru ili pećnici.

Ideje za posluživanje

Palačinke s bundevom su ukusne same po sebi, no pravi doživljaj stvaraju dodaci. Klasična kombinacija je komadić maslaca i preljev od javorovog sirupa. Za bogatiji okus, isprobajte neke od ovih ideja:

Kandirani orasi ili pekan orasi za hrskavu teksturu.

za hrskavu teksturu. Grčki jogurt ili tučeno vrhnje za kremastu svježinu.

za kremastu svježinu. Karamel umak koji se savršeno slaže s okusom bundeve.

koji se savršeno slaže s okusom bundeve. Posip od šećera u prahu i cimeta za jednostavnu, a efektnu prezentaciju.

Za potpuni jesenski ugođaj, poslužite ih uz šalicu kave s mlijekom i začinima ili topli čaj od jabuke i cimeta. Bilo da ih pripremate za lijeni vikend doručak ili kao posebnu poslasticu, ove palačinke s bundevom sigurno će postati vaš omiljeni jesenski recept.