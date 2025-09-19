Okusi jeseni: 5 zdravih recepata s omiljenim sezonskim namirnicama
Jesen nam donosi obilje predivnih plodova, idealnih za pripremu hranjivih i ukusnih jela koja će te ugrijati i osnažiti. U ovo doba godine, priroda nudi namirnice bogate vitaminima, mineralima i vlaknima, ključnima za održavanje dobrog zdravlja i vitalnosti. Hladniji dani pozivaju na povratak u kuhinju i pripremu jela koja ne samo da tješe, već i jačaju organizam. Pripremi se na kulinarsko putovanje i isprobaj pet zdravih jesenskih recepata koji će obogatiti tvoju trpezu i pružiti ti užitak u svakom zalogaju.
Zdravi muffini s jabukama i cimetom
Muffini s jabukama savršena su jesenska poslastica za doručak ili međuobrok, a mogu se pripremiti na znatno zdraviji način. Ova verzija koristi cjelovite žitarice i prirodne zaslađivače, dok dodatak grčkog jogurta i pirea od jabuke osigurava sočnost.
Sastojci:
- 1 ¾ šalice integralnog pšeničnog ili pirovog brašna
- 1 šalica naribane jabuke (oko 1 veća jabuka)
- 1 šalica jabuke narezane na kockice
- ½ šalice grčkog jogurta
- ½ šalice nezaslađenog pirea od jabuke
- ½ šalice javorovog sirupa ili meda
- ⅓ šalice otopljenog kokosovog ulja
- 2 jaja
- 1 ½ žličica praška za pecivo
- 1 žličica cimeta
- ½ žličice sode bikarbone
- ½ žličice soli
Priprema:
- Zagrij pećnicu na 220 °C i pripremi kalup za 12 muffina oblažući ga papirnatim košaricama.
- U velikoj zdjeli pomiješaj brašno, prašak za pecivo, cimet, sodu bikarbonu i sol.
- Dodaj naribanu i nasjeckanu jabuku te promiješaj da se obloži brašnom.
- U drugoj zdjeli umuti jaja, javorov sirup, grčki jogurt, pire od jabuke i otopljeno ulje.
- Mokre sastojke ulij u suhe i lagano promiješaj tek toliko da se sjedine; pokoja grudica je u redu.
- Smjesu ravnomjerno rasporedi u kalupe.
- Peci 13 do 16 minuta, odnosno dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista.
Hranjivo varivo s keljom i bijelim grahom
Kelj je izuzetno zdravo lisnato povrće, bogato vitaminima A, C i K. U kombinaciji s proteinima iz bijelog graha, ovo varivo postaje zasitan i nutritivno bogat obrok, idealan za hladnije dane. Tajna kremaste teksture bez dodavanja vrhnja krije se u miksanju dijela variva.
Sastojci:
- 1 glavica kelja, narezanog na trakice
- 1 konzerva bijelog graha (400 g), ispranog
- 1 veliki luk, sjeckani
- 2 mrkve, narezane na kolutiće
- 2 stabljike celera, sjeckane
- 2-3 krumpira, narezana na kockice
- 2 režnja češnjaka, sitno sjeckana
- 1 litra povrtnog temeljca
- Maslinovo ulje, sol, papar, mljevena crvena paprika
Priprema:
- Na maslinovom ulju u velikom loncu pirjaj luk, mrkvu i celer dok ne omekšaju, otprilike 8 minuta.
- Dodaj češnjak i pirjaj još minutu.
- Ubaci krumpir i kelj, kratko prodinstaj, a zatim ulij temeljac. Začini solju, paprom i crvenom paprikom.
- Pusti da zavrije, smanji vatru i kuhaj poklopljeno 20-ak minuta.
- Dodaj isprani grah i kuhaj još 5 minuta.
- Izvadi otprilike dvije šalice variva, izmiksaj ih štapnim mikserom ili u blenderu dok ne dobiješ glatku kremu te je vrati u lonac.
- Promiješaj i posluži toplo uz krišku integralnog kruha.
Kremasta juha od muškatne tikve
Bundeva je kraljica jeseni, a njezina kremasta juha klasik je koji grije dušu. Bogata je beta-karotenom, vitaminima i vlaknima. Za dublju aromu, osim muškatnog oraščića, možeš dodati malo svježeg đumbira ili kadulje.
Sastojci:
- 1 kg muškatne tikve (butternut), očišćene i narezane na kocke
- 1 glavica luka, sjeckana
- 2 režnja češnjaka, sjeckana
- 1 litra povrtnog temeljca
- 2 žlice maslinovog ulja
- ¼ žličice mljevenog muškatnog oraščića
- Sol i svježe mljeveni crni papar
- Bučino ulje i pržene sjemenke za posluživanje
Priprema:
- U loncu zagrij maslinovo ulje i pirjaj luk oko 5 minuta.
- Dodaj češnjak i pirjaj još minutu.
- Ubaci narezanu tikvu i nastavi pirjati još 5 minuta.
- Ulij temeljac, dodaj muškatni oraščić, sol i papar.
- Kad zavrije, smanji vatru i kuhaj 20-25 minuta dok tikva potpuno ne omekša.
- Makni lonac s vatre i štapnim mikserom izmiksaj juhu dok ne postane glatka i baršunasta.
- Posluži toplo, ukrašeno s nekoliko kapi bučinog ulja i prženim sjemenkama.
Osvježavajuća salata od cikle i jabuke
Cikla je riznica zdravlja, a u kombinaciji sa svježinom jabuke i hrskavošću oraha postaje prava jesenska poslastica. Ova salata idealan je lagani ručak ili prilog uz glavno jelo. Za dodatnu dimenziju okusa, slobodno dodaj malo kozjeg sira ili fete.
Sastojci:
- 3 srednje cikle, kuhane
- 1 velika jabuka (poput Granny Smith)
- Šaka oraha, grubo sjeckanih
- Svježi peršin, nasjeckan
Za preljev:
- 3 žlice maslinovog ulja
- 2 žlice limunovog soka
- sol i papar
Priprema:
- Kuhanu i ohlađenu ciklu oguli i nareži na kockice. Jabuku operi i također nareži na kockice.
- U zdjeli pomiješaj ciklu, jabuku, orahe i peršin.
- U manjoj posudi pjenjačom sjedini sastojke za preljev.
- Prelij preko salate i nježno promiješaj.
- Posluži odmah ili ohladi kako bi se okusi proželi.
Aromatični rižoto s gljivama
Jesen je nezamisliva bez gljiva, a rižoto je jelo koje savršeno ističe njihov bogat, zemljani okus. Ključ savršenog rižota je u strpljenju – postupno dodavanje temeljca i neprestano miješanje stvaraju prepoznatljivu kremastu teksturu.
Sastojci:
- 300 g arborio riže
- 400 g miješanih svježih gljiva (vrganji, šampinjoni)
- 1 manja glavica luka, sitno sjeckana
- 2 režnja češnjaka, sitno sjeckana
- 1 litra toplog povrtnog temeljca
- 100 ml bijelog vina
- 50 g naribanog parmezana
- Maslinovo ulje, maslac, sol, papar, svježi peršin
Priprema:
- Gljive očisti i nareži.
- Na maslinovom ulju pirjaj luk dok ne postane staklast. Dodaj češnjak, a zatim i gljive te ih pirjaj dok ne puste vodu i lagano ne porumene.
- Dodaj rižu i tostiraj je minutu-dvije.
- Podlij vinom i pričekaj da alkohol ispari.
- Zatim počni postupno dodavati topli temeljac, kutlaču po kutlaču, neprestano miješajući. Svaki put pričekaj da riža upije tekućinu prije dodavanja nove.
- Kuhaj oko 18 minuta dok riža ne bude al dente.
- Makni s vatre, umiješaj žlicu maslaca i parmezan. Začini po ukusu i pospi svježim peršinom.