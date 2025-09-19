Okusi jeseni: 5 zdravih recepata s omiljenim sezonskim namirnicama

Neka tvoja kuhinja ove jeseni zamiriše na cimet, bundevu i pečene gljive. Uživaj u pripremi ovih jednostavnih, a nutritivno bogatih jela koja će te ugrijati i napuniti energijom

Jesen nam donosi obilje predivnih plodova, idealnih za pripremu hranjivih i ukusnih jela koja će te ugrijati i osnažiti. U ovo doba godine, priroda nudi namirnice bogate vitaminima, mineralima i vlaknima, ključnima za održavanje dobrog zdravlja i vitalnosti. Hladniji dani pozivaju na povratak u kuhinju i pripremu jela koja ne samo da tješe, već i jačaju organizam. Pripremi se na kulinarsko putovanje i isprobaj pet zdravih jesenskih recepata koji će obogatiti tvoju trpezu i pružiti ti užitak u svakom zalogaju.

Zdravi muffini s jabukama i cimetom

Muffini s jabukama savršena su jesenska poslastica za doručak ili međuobrok, a mogu se pripremiti na znatno zdraviji način. Ova verzija koristi cjelovite žitarice i prirodne zaslađivače, dok dodatak grčkog jogurta i pirea od jabuke osigurava sočnost.

Sastojci:

1 ¾ šalice integralnog pšeničnog ili pirovog brašna

1 šalica naribane jabuke (oko 1 veća jabuka)

1 šalica jabuke narezane na kockice

½ šalice grčkog jogurta

½ šalice nezaslađenog pirea od jabuke

½ šalice javorovog sirupa ili meda

⅓ šalice otopljenog kokosovog ulja

2 jaja

1 ½ žličica praška za pecivo

1 žličica cimeta

½ žličice sode bikarbone

½ žličice soli

Priprema:

Zagrij pećnicu na 220 °C i pripremi kalup za 12 muffina oblažući ga papirnatim košaricama.

U velikoj zdjeli pomiješaj brašno, prašak za pecivo, cimet, sodu bikarbonu i sol.

Dodaj naribanu i nasjeckanu jabuku te promiješaj da se obloži brašnom.

U drugoj zdjeli umuti jaja, javorov sirup, grčki jogurt, pire od jabuke i otopljeno ulje.

Mokre sastojke ulij u suhe i lagano promiješaj tek toliko da se sjedine; pokoja grudica je u redu.

Smjesu ravnomjerno rasporedi u kalupe.

Peci 13 do 16 minuta, odnosno dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista.

Hranjivo varivo s keljom i bijelim grahom

Kelj je izuzetno zdravo lisnato povrće, bogato vitaminima A, C i K. U kombinaciji s proteinima iz bijelog graha, ovo varivo postaje zasitan i nutritivno bogat obrok, idealan za hladnije dane. Tajna kremaste teksture bez dodavanja vrhnja krije se u miksanju dijela variva.

Sastojci:

1 glavica kelja, narezanog na trakice

1 konzerva bijelog graha (400 g), ispranog

1 veliki luk, sjeckani

2 mrkve, narezane na kolutiće

2 stabljike celera, sjeckane

2-3 krumpira, narezana na kockice

2 režnja češnjaka, sitno sjeckana

1 litra povrtnog temeljca

Maslinovo ulje, sol, papar, mljevena crvena paprika

Priprema:

Na maslinovom ulju u velikom loncu pirjaj luk, mrkvu i celer dok ne omekšaju, otprilike 8 minuta.

Dodaj češnjak i pirjaj još minutu.

Ubaci krumpir i kelj, kratko prodinstaj, a zatim ulij temeljac. Začini solju, paprom i crvenom paprikom.

Pusti da zavrije, smanji vatru i kuhaj poklopljeno 20-ak minuta.

Dodaj isprani grah i kuhaj još 5 minuta.

Izvadi otprilike dvije šalice variva, izmiksaj ih štapnim mikserom ili u blenderu dok ne dobiješ glatku kremu te je vrati u lonac.

Promiješaj i posluži toplo uz krišku integralnog kruha.

Kremasta juha od muškatne tikve

Bundeva je kraljica jeseni, a njezina kremasta juha klasik je koji grije dušu. Bogata je beta-karotenom, vitaminima i vlaknima. Za dublju aromu, osim muškatnog oraščića, možeš dodati malo svježeg đumbira ili kadulje.

Sastojci:

1 kg muškatne tikve (butternut), očišćene i narezane na kocke

1 glavica luka, sjeckana

2 režnja češnjaka, sjeckana

1 litra povrtnog temeljca

2 žlice maslinovog ulja

¼ žličice mljevenog muškatnog oraščića

Sol i svježe mljeveni crni papar

Bučino ulje i pržene sjemenke za posluživanje

Priprema:

U loncu zagrij maslinovo ulje i pirjaj luk oko 5 minuta.

Dodaj češnjak i pirjaj još minutu.

Ubaci narezanu tikvu i nastavi pirjati još 5 minuta.

Ulij temeljac, dodaj muškatni oraščić, sol i papar.

Kad zavrije, smanji vatru i kuhaj 20-25 minuta dok tikva potpuno ne omekša.

Makni lonac s vatre i štapnim mikserom izmiksaj juhu dok ne postane glatka i baršunasta.

Posluži toplo, ukrašeno s nekoliko kapi bučinog ulja i prženim sjemenkama.

Osvježavajuća salata od cikle i jabuke

Cikla je riznica zdravlja, a u kombinaciji sa svježinom jabuke i hrskavošću oraha postaje prava jesenska poslastica. Ova salata idealan je lagani ručak ili prilog uz glavno jelo. Za dodatnu dimenziju okusa, slobodno dodaj malo kozjeg sira ili fete.

Sastojci:

3 srednje cikle, kuhane

1 velika jabuka (poput Granny Smith)

Šaka oraha, grubo sjeckanih

Svježi peršin, nasjeckan

Za preljev:

3 žlice maslinovog ulja

2 žlice limunovog soka

sol i papar

Priprema:

Kuhanu i ohlađenu ciklu oguli i nareži na kockice. Jabuku operi i također nareži na kockice.

U zdjeli pomiješaj ciklu, jabuku, orahe i peršin.

U manjoj posudi pjenjačom sjedini sastojke za preljev.

Prelij preko salate i nježno promiješaj.

Posluži odmah ili ohladi kako bi se okusi proželi.

Aromatični rižoto s gljivama

Jesen je nezamisliva bez gljiva, a rižoto je jelo koje savršeno ističe njihov bogat, zemljani okus. Ključ savršenog rižota je u strpljenju – postupno dodavanje temeljca i neprestano miješanje stvaraju prepoznatljivu kremastu teksturu.

Sastojci:

300 g arborio riže

400 g miješanih svježih gljiva (vrganji, šampinjoni)

1 manja glavica luka, sitno sjeckana

2 režnja češnjaka, sitno sjeckana

1 litra toplog povrtnog temeljca

100 ml bijelog vina

50 g naribanog parmezana

Maslinovo ulje, maslac, sol, papar, svježi peršin

Priprema:

Gljive očisti i nareži.

Na maslinovom ulju pirjaj luk dok ne postane staklast. Dodaj češnjak, a zatim i gljive te ih pirjaj dok ne puste vodu i lagano ne porumene.

Dodaj rižu i tostiraj je minutu-dvije.

Podlij vinom i pričekaj da alkohol ispari.

Zatim počni postupno dodavati topli temeljac, kutlaču po kutlaču, neprestano miješajući. Svaki put pričekaj da riža upije tekućinu prije dodavanja nove.

Kuhaj oko 18 minuta dok riža ne bude al dente.

Makni s vatre, umiješaj žlicu maslaca i parmezan. Začini po ukusu i pospi svježim peršinom.