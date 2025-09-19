Gastro
Okusi jeseni: 5 zdravih recepata s omiljenim sezonskim namirnicama

Ana Ivančić
19. rujna 2025.
Pexels
Neka tvoja kuhinja ove jeseni zamiriše na cimet, bundevu i pečene gljive. Uživaj u pripremi ovih jednostavnih, a nutritivno bogatih jela koja će te ugrijati i napuniti energijom

Jesen nam donosi obilje predivnih plodova, idealnih za pripremu hranjivih i ukusnih jela koja će te ugrijati i osnažiti. U ovo doba godine, priroda nudi namirnice bogate vitaminima, mineralima i vlaknima, ključnima za održavanje dobrog zdravlja i vitalnosti. Hladniji dani pozivaju na povratak u kuhinju i pripremu jela koja ne samo da tješe, već i jačaju organizam. Pripremi se na kulinarsko putovanje i isprobaj pet zdravih jesenskih recepata koji će obogatiti tvoju trpezu i pružiti ti užitak u svakom zalogaju.

Zdravi muffini s jabukama i cimetom

Muffini s jabukama savršena su jesenska poslastica za doručak ili međuobrok, a mogu se pripremiti na znatno zdraviji način. Ova verzija koristi cjelovite žitarice i prirodne zaslađivače, dok dodatak grčkog jogurta i pirea od jabuke osigurava sočnost.

Sastojci:

  • 1 ¾ šalice integralnog pšeničnog ili pirovog brašna
  • 1 šalica naribane jabuke (oko 1 veća jabuka)
  • 1 šalica jabuke narezane na kockice
  • ½ šalice grčkog jogurta
  • ½ šalice nezaslađenog pirea od jabuke
  • ½ šalice javorovog sirupa ili meda
  • ⅓ šalice otopljenog kokosovog ulja
  • 2 jaja
  • 1 ½ žličica praška za pecivo
  • 1 žličica cimeta
  • ½ žličice sode bikarbone
  • ½ žličice soli

Priprema:

  • Zagrij pećnicu na 220 °C i pripremi kalup za 12 muffina oblažući ga papirnatim košaricama.
  • U velikoj zdjeli pomiješaj brašno, prašak za pecivo, cimet, sodu bikarbonu i sol.
  • Dodaj naribanu i nasjeckanu jabuku te promiješaj da se obloži brašnom.
  • U drugoj zdjeli umuti jaja, javorov sirup, grčki jogurt, pire od jabuke i otopljeno ulje.
  • Mokre sastojke ulij u suhe i lagano promiješaj tek toliko da se sjedine; pokoja grudica je u redu.
  • Smjesu ravnomjerno rasporedi u kalupe.
  • Peci 13 do 16 minuta, odnosno dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista.

Okusi jeseni: 5 zdravih recepata s omiljenim sezonskim namirnicama
Pexels

Hranjivo varivo s keljom i bijelim grahom

Kelj je izuzetno zdravo lisnato povrće, bogato vitaminima A, C i K. U kombinaciji s proteinima iz bijelog graha, ovo varivo postaje zasitan i nutritivno bogat obrok, idealan za hladnije dane. Tajna kremaste teksture bez dodavanja vrhnja krije se u miksanju dijela variva.

Sastojci:

  • 1 glavica kelja, narezanog na trakice
  • 1 konzerva bijelog graha (400 g), ispranog
  • 1 veliki luk, sjeckani
  • 2 mrkve, narezane na kolutiće
  • 2 stabljike celera, sjeckane
  • 2-3 krumpira, narezana na kockice
  • 2 režnja češnjaka, sitno sjeckana
  • 1 litra povrtnog temeljca
  • Maslinovo ulje, sol, papar, mljevena crvena paprika

Priprema:

  • Na maslinovom ulju u velikom loncu pirjaj luk, mrkvu i celer dok ne omekšaju, otprilike 8 minuta.
  • Dodaj češnjak i pirjaj još minutu.
  • Ubaci krumpir i kelj, kratko prodinstaj, a zatim ulij temeljac. Začini solju, paprom i crvenom paprikom.
  • Pusti da zavrije, smanji vatru i kuhaj poklopljeno 20-ak minuta.
  • Dodaj isprani grah i kuhaj još 5 minuta.
  • Izvadi otprilike dvije šalice variva, izmiksaj ih štapnim mikserom ili u blenderu dok ne dobiješ glatku kremu te je vrati u lonac.
  • Promiješaj i posluži toplo uz krišku integralnog kruha.

Kremasta juha od muškatne tikve

Bundeva je kraljica jeseni, a njezina kremasta juha klasik je koji grije dušu. Bogata je beta-karotenom, vitaminima i vlaknima. Za dublju aromu, osim muškatnog oraščića, možeš dodati malo svježeg đumbira ili kadulje.

Sastojci:

  • 1 kg muškatne tikve (butternut), očišćene i narezane na kocke
  • 1 glavica luka, sjeckana
  • 2 režnja češnjaka, sjeckana
  • 1 litra povrtnog temeljca
  • 2 žlice maslinovog ulja
  • ¼ žličice mljevenog muškatnog oraščića
  • Sol i svježe mljeveni crni papar
  • Bučino ulje i pržene sjemenke za posluživanje

Priprema:

  • U loncu zagrij maslinovo ulje i pirjaj luk oko 5 minuta.
  • Dodaj češnjak i pirjaj još minutu.
  • Ubaci narezanu tikvu i nastavi pirjati još 5 minuta.
  • Ulij temeljac, dodaj muškatni oraščić, sol i papar.
  • Kad zavrije, smanji vatru i kuhaj 20-25 minuta dok tikva potpuno ne omekša.
  • Makni lonac s vatre i štapnim mikserom izmiksaj juhu dok ne postane glatka i baršunasta.
  • Posluži toplo, ukrašeno s nekoliko kapi bučinog ulja i prženim sjemenkama.

Okusi jeseni: 5 zdravih recepata s omiljenim sezonskim namirnicama
Pexels

Osvježavajuća salata od cikle i jabuke

Cikla je riznica zdravlja, a u kombinaciji sa svježinom jabuke i hrskavošću oraha postaje prava jesenska poslastica. Ova salata idealan je lagani ručak ili prilog uz glavno jelo. Za dodatnu dimenziju okusa, slobodno dodaj malo kozjeg sira ili fete.

Sastojci:

  • 3 srednje cikle, kuhane
  • 1 velika jabuka (poput Granny Smith)
  • Šaka oraha, grubo sjeckanih
  • Svježi peršin, nasjeckan

Za preljev:

  • 3 žlice maslinovog ulja
  • 2 žlice limunovog soka
  • sol i papar

Priprema:

  • Kuhanu i ohlađenu ciklu oguli i nareži na kockice. Jabuku operi i također nareži na kockice.
  • U zdjeli pomiješaj ciklu, jabuku, orahe i peršin.
  • U manjoj posudi pjenjačom sjedini sastojke za preljev.
  • Prelij preko salate i nježno promiješaj.
  • Posluži odmah ili ohladi kako bi se okusi proželi.

Aromatični rižoto s gljivama

Jesen je nezamisliva bez gljiva, a rižoto je jelo koje savršeno ističe njihov bogat, zemljani okus. Ključ savršenog rižota je u strpljenju – postupno dodavanje temeljca i neprestano miješanje stvaraju prepoznatljivu kremastu teksturu.

Sastojci:

  • 300 g arborio riže
  • 400 g miješanih svježih gljiva (vrganji, šampinjoni)
  • 1 manja glavica luka, sitno sjeckana
  • 2 režnja češnjaka, sitno sjeckana
  • 1 litra toplog povrtnog temeljca
  • 100 ml bijelog vina
  • 50 g naribanog parmezana
  • Maslinovo ulje, maslac, sol, papar, svježi peršin

Priprema:

  • Gljive očisti i nareži.
  • Na maslinovom ulju pirjaj luk dok ne postane staklast. Dodaj češnjak, a zatim i gljive te ih pirjaj dok ne puste vodu i lagano ne porumene.
  • Dodaj rižu i tostiraj je minutu-dvije.
  • Podlij vinom i pričekaj da alkohol ispari.
  • Zatim počni postupno dodavati topli temeljac, kutlaču po kutlaču, neprestano miješajući. Svaki put pričekaj da riža upije tekućinu prije dodavanja nove.
  • Kuhaj oko 18 minuta dok riža ne bude al dente.
  • Makni s vatre, umiješaj žlicu maslaca i parmezan. Začini po ukusu i pospi svježim peršinom.

Okusi jeseni: 5 zdravih recepata s omiljenim sezonskim namirnicama
Pexels
×
