Nezaobilazni recept: Kokos kuglice s twistom koje ćete obožavati

Kokos kuglice su klasik koji nikad ne izlazi iz mode – meke, mirisne i uvijek omiljene na blagdanskom stolu. Ovaj put donosimo im mali twist koji ih podiže na potpuno novu razinu. Kombinacija fine kokos mase, nježnog kremastog punjenja i neodoljivog završnog sloja pretvara ovaj poznati desert u mali gurmanski zalogaj kojem nitko neće odoljeti. Priprema je brza, jednostavna i ne zahtijeva pečenje, što ih čini savršenim izborom za sve koji žele slatku deliciju u svega nekoliko minuta.

Sastojci:

200 g kokosa + 3 dodatne žlice

200 ml zaslađenog kondenziranog mlijeka

50 g maslaca

1 žličica ekstrakta vanilije

80 g mljevenih petit keksa (twist koji daje savršenu teksturu)

20–25 badema ili lješnjaka

Čokolada za preljev

Priprema:

U većoj zdjeli pomiješajte kokos, mljevene kekse, omekšali maslac i ekstrakt vanilije.

Dodajte kondenzirano mlijeko i dobro promiješajte dok ne dobijete gustu, ljepljivu smjesu koja se lako oblikuje.

Smjesu stavite u hladnjak 15 minuta kako bi se stisnula.

Uzimajte male količine smjese, u sredinu stavite badem ili lješnjak i oblikujte kuglice.

Po želji svaku kuglicu uronite u otopljenu čokoladu, a zatim uvaljajte u kokos za dodatni efekt.

Ohladite još 20 minuta u hladnjaku prije posluživanja.