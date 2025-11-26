KORISNI SAVJETI ZA VLASNIKE PASA
Nezaobilazni recept: Kokos kuglice s twistom koje ćete obožavati
26. studenoga 2025.
Priprema je brza, jednostavna i ne zahtijeva pečenje, što ih čini savršenim izborom za sve koji žele slatku deliciju u svega nekoliko minuta
Kokos kuglice su klasik koji nikad ne izlazi iz mode – meke, mirisne i uvijek omiljene na blagdanskom stolu. Ovaj put donosimo im mali twist koji ih podiže na potpuno novu razinu. Kombinacija fine kokos mase, nježnog kremastog punjenja i neodoljivog završnog sloja pretvara ovaj poznati desert u mali gurmanski zalogaj kojem nitko neće odoljeti. Priprema je brza, jednostavna i ne zahtijeva pečenje, što ih čini savršenim izborom za sve koji žele slatku deliciju u svega nekoliko minuta.
Sastojci:
- 200 g kokosa + 3 dodatne žlice
- 200 ml zaslađenog kondenziranog mlijeka
- 50 g maslaca
- 1 žličica ekstrakta vanilije
- 80 g mljevenih petit keksa (twist koji daje savršenu teksturu)
- 20–25 badema ili lješnjaka
- Čokolada za preljev
Priprema:
- U većoj zdjeli pomiješajte kokos, mljevene kekse, omekšali maslac i ekstrakt vanilije.
- Dodajte kondenzirano mlijeko i dobro promiješajte dok ne dobijete gustu, ljepljivu smjesu koja se lako oblikuje.
- Smjesu stavite u hladnjak 15 minuta kako bi se stisnula.
- Uzimajte male količine smjese, u sredinu stavite badem ili lješnjak i oblikujte kuglice.
- Po želji svaku kuglicu uronite u otopljenu čokoladu, a zatim uvaljajte u kokos za dodatni efekt.
- Ohladite još 20 minuta u hladnjaku prije posluživanja.
