403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Gastro
BLAGDANSKI KLASIK

Nezaobilazni recept: Kokos kuglice s twistom koje ćete obožavati

Žena.hr
26. studenoga 2025.
Nezaobilazni recept: Kokos kuglice s twistom koje ćete obožavati
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Priprema je brza, jednostavna i ne zahtijeva pečenje, što ih čini savršenim izborom za sve koji žele slatku deliciju u svega nekoliko minuta

Kokos kuglice su klasik koji nikad ne izlazi iz mode – meke, mirisne i uvijek omiljene na blagdanskom stolu. Ovaj put donosimo im mali twist koji ih podiže na potpuno novu razinu. Kombinacija fine kokos mase, nježnog kremastog punjenja i neodoljivog završnog sloja pretvara ovaj poznati desert u mali gurmanski zalogaj kojem nitko neće odoljeti. Priprema je brza, jednostavna i ne zahtijeva pečenje, što ih čini savršenim izborom za sve koji žele slatku deliciju u svega nekoliko minuta.

Sastojci:

  • 200 g kokosa + 3 dodatne žlice
  • 200 ml zaslađenog kondenziranog mlijeka
  • 50 g maslaca 
  • 1 žličica ekstrakta vanilije
  • 80 g mljevenih petit keksa (twist koji daje savršenu teksturu)
  • 20–25 badema ili lješnjaka
  • Čokolada za preljev

Priprema:

  • U većoj zdjeli pomiješajte kokos, mljevene kekse, omekšali maslac i ekstrakt vanilije.
  • Dodajte kondenzirano mlijeko i dobro promiješajte dok ne dobijete gustu, ljepljivu smjesu koja se lako oblikuje.
  • Smjesu stavite u hladnjak 15 minuta kako bi se stisnula.
  • Uzimajte male količine smjese, u sredinu stavite badem ili lješnjak i oblikujte kuglice.
  • Po želji svaku kuglicu uronite u otopljenu čokoladu, a zatim uvaljajte u kokos za dodatni efekt.
  • Ohladite još 20 minuta u hladnjaku prije posluživanja.

Pročitajte još o:
KokosRecept
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BLAGDANSKI KLASIK
Nezaobilazni recept: Kokos kuglice s twistom koje ćete obožavati