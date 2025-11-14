Najmirisnija pita od jabuka koju možeš napraviti bez puno muke

Idealna za vikend druženja, popodnevnu kavu ili kada poželiš nešto slatko

Nema ništa bolje od mirisa svježe pečene pite koji ispuni cijelu kuću. Ova pita od jabuka klasik je koji nikad ne izlazi iz mode – jednostavna, sočna i topla, idealna za vikend druženja, popodnevnu kavu ili kada poželiš nešto slatko, a ne prezahtjevno. Tijesto je mekano i podatno, a nadjev savršeno začinjen cimetom, vanilijom i malo limuna.

Sastojci:

50 g glatkog brašna

180 g maslaca (hladnog, narezanog na kockice)

80 g šećera

1 jaje

1 vanilin šećer

prstohvat soli

2–3 žlice hladne vode (po potrebi)

Za nadjev:

5–6 većih jabuka (kiselo-slatke sorte)

100 g šećera (može i manje, ovisno o jabukama)

1 vanilin šećer

1 žličica cimeta

sok od pola limuna

2 žlice griza ili krušnih mrvica

Za završno premazivanje:

1 jaje (za premaz)

šećer u prahu (po želji)

Priprema: