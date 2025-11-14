VOLJENI KLASIK
Najmirisnija pita od jabuka koju možeš napraviti bez puno muke
14. studenoga 2025.
Idealna za vikend druženja, popodnevnu kavu ili kada poželiš nešto slatko
Nema ništa bolje od mirisa svježe pečene pite koji ispuni cijelu kuću. Ova pita od jabuka klasik je koji nikad ne izlazi iz mode – jednostavna, sočna i topla, idealna za vikend druženja, popodnevnu kavu ili kada poželiš nešto slatko, a ne prezahtjevno. Tijesto je mekano i podatno, a nadjev savršeno začinjen cimetom, vanilijom i malo limuna.
Sastojci:
- 50 g glatkog brašna
- 180 g maslaca (hladnog, narezanog na kockice)
- 80 g šećera
- 1 jaje
- 1 vanilin šećer
- prstohvat soli
- 2–3 žlice hladne vode (po potrebi)
Za nadjev:
- 5–6 većih jabuka (kiselo-slatke sorte)
- 100 g šećera (može i manje, ovisno o jabukama)
- 1 vanilin šećer
- 1 žličica cimeta
- sok od pola limuna
- 2 žlice griza ili krušnih mrvica
Za završno premazivanje:
- 1 jaje (za premaz)
- šećer u prahu (po želji)
Priprema:
- U veću zdjelu stavi brašno, šećer, vanilin šećer i sol. Dodaj hladni maslac pa ga utrljaj u brašno prstima dok se ne pretvori u mrvičastu smjesu.
- Dodaj jaje i malo hladne vode, pa brzo umijesi glatko tijesto. Podijeli ga na dva dijela, zamotaj u foliju i stavi u hladnjak 30 minuta.
- Jabuke oguli i naribaj. Dodaj šećer, vanilin šećer, cimet i limunov sok. Dodaj griz ili krušne mrvice kako bi nadjev bio kompaktniji.
- Razvaljaj prvi dio tijesta i položi ga u namašćen kalup. Rasporedi nadjev ravnomjerno. Prekrij drugim razvaljanim dijelom tijesta.
- Rubove dobro zatvori, površinu probodi vilicom i premaži razmućenim jajetom.
- Peci u pećnici zagrijanoj na 180°C otprilike 40–45 minuta, dok pita ne dobije zlatnu boju. Ohladi barem 20 minuta prije rezanja.
