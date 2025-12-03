Najbolji recepti za zdrave božićne kolače u kojima možete uživati bez grižnje savjesti
Blagdansko vrijeme pred nama donosi obilje radosti, druženja, ali i neizbježnih slatkih iskušenja. Dok su tradicionalne slastice neizostavan dio božićnog ugođaja tijekom adventa, prekomjerna konzumacija rafiniranog šećera i bijelog brašna može dovesti do neželjenih posljedica, poput upalnih procesa u tijelu. Srećom, postoji rješenje koje spaja tradiciju i brigu o zdravlju – zdravi božićni kolači.
Ove modernije, nutritivno bogatije verzije omiljenih slastica omogućuju nam da zadržimo čaroliju blagdanskog stola, a pritom unesemo vrijedne nutrijente poput vlakana, zdravih masti i proteina. Zamjenom bijelog šećera prirodnim zaslađivačima poput meda, javorovog sirupa ili datulja, te korištenjem integralnog ili orašastog brašna, dobivamo kekse koji su jednako ukusni, ali znatno blaži prema našem organizmu.
U nastavku donosimo recepte za fine i zdrave božićne kolače koji će oduševiti vaše ukućane i goste.
Zvjezdice od badema i chia sjemenki
Ove aromatične zvjezdice podsjećaju na klasične njemačke Zimtsterne, popularizirane na raznim blogovima, ali u ovoj varijanti dolaze obogaćene chia sjemenkama koje služe kao vezivo i izvor omega-3 masnih kiselina. Savršene su kao jestiva dekoracija stola.
Sastojci:
- 250 g mljevenih badema
- 100 g kokosovog šećera
- 1 čajna žličica chia sjemenki
- 2 čajne žličice javorovog sirupa
- 2 čajne žličice hladne vode
- 3 čajne žličice cimeta
- Prstohvat vanilije u prahu
- Eritrit u prahu (za posipanje)
Priprema:
- Zasebno sameljite bademe i chia sjemenke.
- Mljevene chia sjemenke pomiješajte s vodom i ostavite da nabubre oko 10 minuta.
- U većoj zdjeli sjedinite mljevene bademe, kokosov šećer, cimet i vaniliju.
- Dodajte pripremljene chia sjemenke i javorov sirup te rukama umijesite kompaktno tijesto.
- Zagrijte pećnicu na 160 °C.
- Tijesto razvaljajte između dva lista papira za pečenje kako se ne bi lijepilo, a zatim modlicama izrezujte oblike zvjezdica.
- Pecite oko 10 minuta dok lagano ne potamne. Ohlađene zvjezdice posipajte eritritom u prahu za efekt snijega.
Hrskavi keksi sa sjemenkama
Za ljubitelje hrskavih tekstura, ovi keksi su pravi pogodak. Bogati su vlaknima zahvaljujući integralnom brašnu i sjemenkama, a posebnu notu daje im dodatak bijelog vina. Mogu dugo stajati u zatvorenoj posudi, što ih čini idealnim za pripremu unaprijed.
Sastojci:
- 350 g integralnog brašna
- 100 g sjemenki suncokreta
- 50 g sjemenki lana
- 50 g sezama
- 100 g otopljenog maslaca
- 1 dcl kokosovog ulja
- 1 dcl bijelog vina
- Pola vrećice praška za pecivo
- 1 žličica soli
- 1 jaje
Priprema:
- Zagrijte pećnicu na 180 °C.
- U velikoj posudi pomiješajte sve suhe i mokre sastojke te rukama zamijesite tijesto.
- Na papiru za pečenje razvaljajte tijesto na debljinu od otprilike 0,5 cm.
- Nožem ili kalupima oblikujte kekse po želji.
- Pecite 15 do 20 minuta dok ne postanu zlatno-smeđi i hrskavi.
Kolačići od zobi i kikiriki maslaca s džemom
Ovo je zdravija verzija popularnih Thumbprint kolačića. Kombinacija zobi i maslaca od kikirikija pruža osjećaj sitosti, dok džem od bobičastog voća daje potrebnu svježinu i kiselkastu notu koja "razbija" slatkoću.
Sastojci:
- 1 šalica zobenih pahuljica (izblendanih u brašno)
- 5 žlica maslaca od kikirikija
- 1 jaje
- Pola praška za pecivo
- Pola žličice stevije
- Prstohvat soli
- Džem od aronije, maline ili drugog bobičastog voća
Priprema:
- Pećnicu zagrijte na 170 °C.
- Zobene pahuljice usitnite u blenderu dok ne dobijete teksturu brašna, zatim dodajte prašak za pecivo, steviju i sol.
- Umutite jaje, dodajte ga suhoj smjesi zajedno s maslacem od kikirikija i zamijesite tijesto.
- Oblikujte kuglice i rasporedite ih na lim obložen papirom za pečenje.
- Svaku kuglicu lagano spljoštite dlanom, a drškom kuhače u sredini napravite udubljenje.
- Pecite 15-20 minuta. Kada se kolačići ohlade, udubljenja ispunite džemom.
Energetske kuglice od datulja i kokosa
Ako želite izbjeći pečenje, ove sirove kuglice su savršen izbor. Datulje su prirodno vrlo slatke i odličan su izvor energije, dok orašasti plodovi osiguravaju zdrave masnoće.
Sastojci (za 15 kuglica):
- 200 g datulja bez koštica
- 50 g badema
- 50 g lješnjaka
- 30 g kokosovog brašna
- 1 žlica kakaa (po želji)
- 1 žlica kokosovog ulja
- Kokosove mrvice za valjanje
Priprema:
- Datulje namočite u toploj vodi 10 minuta kako bi omekšale, zatim ih ocijedite.
- U multipraktiku prvo usitnite bademe i lješnjake.
- Dodajte ocijeđene datulje, kokosovo brašno, kakao i kokosovo ulje. Miksajte dok se smjesa ne poveže i postane ljepljiva.
- Vlažnim rukama oblikujte kuglice i uvaljajte ih u kokosove mrvice.
- Prije posluživanja, ohladite ih u hladnjaku barem sat vremena.
Klasični keksići s brusnicama i integralnim brašnom
Brusnice su simbol zime, a u kombinaciji s bananom i zobenom kašom čine mekani keks koji se topi u ustima. Ovi keksići su odličan izbor za doručak uz kavu ili čaj.
Sastojci:
- 30 g smeđeg šećera
- 2 žlice maslaca
- 1 zrela banana
- 1 žlica ekstrakta vanilije
- 75 g integralnog brašna
- 40 g zobene kaše (prethodno pripremljene/skuhane)
- 60 g suhih brusnica
Priprema:
- U zdjeli pjenasto izmiješajte maslac i šećer. Dodajte vaniliju i vilicom zgnječenu bananu.
- U smjesu umiješajte pripremljenu zobenu kašu i integralno brašno dok se sve ne sjedini.
- Na kraju ručno umiješajte suhe brusnice (po želji možete dodati i komadiće tamne čokolade).
- Žlicom vadite hrpice smjese na papir za pečenje.
- Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C oko 12-15 minuta.
Keksi od badema i meda (Paleo friendly)
Jednostavnost je ponekad najbolji izbor. Ovi keksi sastoje se od svega nekoliko sastojaka, ne sadrže brašno žitarica te su pogodni za osobe koje izbjegavaju gluten.
Sastojci:
- 150 g mljevenih badema
- 2 jaja
- 3 žlice meda
- 1 žličica ekstrakta vanilije
- Prstohvat soli
- 30 g sjeckanih badema (za dekoraciju)
Priprema:
- Zagrijte pećnicu na 180 °C i pripremite lim za pečenje.
- U posudi pjenjačom umutite jaja, med i vaniliju.
- Dodajte mljevene bademe i sol te dobro promiješajte špatulom.
- Oblikujte male kuglice, stavite ih na lim i spljoštite dlanom ili dnom čaše.
- Pritisnite sjeckane bademe na vrh svakog keksa.
- Pecite 10 do 12 minuta dok rubovi ne postanu zlatni.
Klasični božićni keksići
Klasični božićni keksići su hrskavi, okrugli i apsolutno neodoljivi. Možete ih raditi s dodatkom namirnica po svojem vlastitom ukusu, no mi donosimo recept s dodatkom brusnice.
Sastojci:
- 30 grama smeđeg šećera
- 2 žlice maslaca
- 1 banana
- 1 žlica ekstrakta od vanilije
- 75 grama integralnog brašna
- 40 grama zobene kaše
- 60 grama suhih brusnica
Priprema:
- Krenite ih izrađivati tako da pomiješate šećer i maslac, te dodate vaniliju i vilicom potpuno usitnjenu bananu.
- Skuhanu i pripremljenu zobenu kašu pomiješajte s brašnom, te kada se to sve lijepo spoji dodajte tu smjesu u prvu posudu.
- Brusnicu i ostale dodatke po želji (poput čokolade, oraha, lješnjaka, badema, itd.) dodajte na kraju i postavite kolačiće na papir za pečenje.
- Možete ih oblikovati žlicom ili kalupima po želji.
- Keksiće pecite 15 minuta na 180 stupnjeva.
Muffini s jabukama
Muffini su jedna od najdražih slastica svima, no kako biste izbjegli sve loše što šećer donosi, okušajte se u spravljanju jedne sasvim zanimljive, zdrave verzije muffina s jabukama.
Sastojci:
- 60 grama maslaca
- 340 grama integralnog brašna
- Prašak za pecivo
- 2 jaja
- 4 jabuke
- 200 ml mlijeka (bez laktoze)
- 1 žličica cimeta
Priprema:
- Najprije spojite sastojke poput brašna i praška za pecivo, a onda napravite smjesu u kojoj će se nalaziti šećer, jaja i mlijeko, te rastopite maslac, pa i njega dodajte. Sve to pomiješajte.
- Naribajte jabuke i dodajte ih svojoj smjesi.
- U slučaju da ste ljubitelj orašastih plodova, možete usitniti neke od njih i dodati ih smjesi prije nego što napunite kalupe za pečenje muffina. Isto vrijedi i za cimet.
- Pecite ih 15 minuta na 180 stupnjeva.
Zobeni keksići
Osim omiljenog doručka, zobene kaše, zob je idealna i za božićne keksiće. Kako su zaista neodoljivi, uvjerite se sami uz ovaj recept.
Sastojci:
- 25 g nerafiniranog šećera
- 130 g zobenih pahuljica
- 2 žlice cimeta
- 2 žlice praška za pecivo
- 180 g jabuka
- Limunova korica
- 3 žlice vode
- 180 ml mlijeka
- 1 bjelanjak
Priprema:
- U posudu pomiješajte zobene pahuljice, malo cimeta i praška za pecivo.
- Zatim ogulite jabuke, te ih narežite na komadiće.
- Dodajte vodu, mlijeko i bjelanjak, te sve pomiješajte i usitnite mikserom.
- Pripremite okrugle male kalupe za keksiće ili neki drugi oblik prema vašoj želji, te pričekajte desetak minuta da se smjesa stvrdne.
- Kolačiće postavite u kalupe i pecite ih dvadesetak minuta na 200 stupnjeva, dok ne postanu sasvim smeđi.
Kolačići od vanilije i badema
Bademi su jedna od namirnica koja je iznimno bogata proteinima, vitaminom E, vlaknima i aminokiselinama. Iznimno su dobri za osobe koje se žele zdravo hraniti, očuvati zdravlje srca, te za osobe koje pate od dijabetesa. U kombinaciji s vanilijom stvaraju zdravu poslasticu kojoj je zaista teško odoljeti.
Sastojci:
- Šalica badema
- ¾ šalice nerafiniranog šećera
- ¾ šalice integralnog brašna
- ¾ šalice kokosovog ulja
- ¼ šalice vode
- 2 žličice vanilije
Priprema:
- Za početak, dobro usitnite bademe i šećer. Trebali bi biti što je moguće sitniji, stoga ako imate blender, usitnite ih u njemu.
- Takvoj usitnjenoj smjesti dodajte brašno, sol, kokosovo ulje, te sve pomiješajte.
- Na kraju još dodajte vodu i vaniliju.
- Kolačiće pecite 15 minuta na 180 stupnjeva, te ih oblikujte po želji.
- Na kraju ih možete posipati sitnim kokosom ili s malo šećera u prahu.
Kolačići od đumbira
Đumbir je namirnica koja je poznata po tome što je iznimno ljekovit. Osim što je savršen za očuvanje imuniteta, osobito zimi, đumbir sprječava pojavu virusa, idealan je u poticanju i regulaciji probave, sprječava bolove, osobito menstrualne, kao i glavobolje i još mnogo, mnogo toga. Kolačići od đumbira, osim što će vam biti neodoljivi i slastan dio božićne trpeze, donijet će vam i zdravlje.
Sastojci:
- Pola šalice nerafiniranog šećera
- 1 žličica đumbira u prahu
- 1 žličica cimeta
- Pola šalice melase
- ½ šalice sojinog mlijeka
- 2 i pol šalice integralnog brašna
Priprema:
- U posudu stavite šećer, đumbir i cimet, te dodajte melasu koja može biti izvrsna zamjena za nezdravi šećer.
- U pripravljenu smjesu dodajte sojino mlijeko i sve to izmiješajte mikserom.
- Na kraju još dodajte brašno i vrlo tanko razvaljajte dobiveno tijesto.
- Odaberite kalupe za izgled vaših kolačića i poslažite ih na lim koji prije pečenja treba namastiti i pobrašniti.
- Kolačiće pecite na 180 stupnjeva 15 do 20 minuta.
Božićni kruh
U slučaju da nemate običaj peći ovaj slatki, božićni kruh, vrijeme je da mu ove godine svakako pružite šansu. Nećete pogriješiti!
Sastojci:
- 300 g integralnog brašna
- 1 prašak za pecivo
- 1 šalica naribane mrkve
- 220 g smeđeg šećera
- 65 g sušenih brusnica
- 1 žličica cimeta
- 2 jaja
- 125 ml mlijeka
- 125 ml biljnog ulja
- 2 žlice sjemenki bundeve
Priprema:
- Za početak, pomiješajte brašno, prašak za pecivo, mrkvu, šećer, te na kraju dodajte brusnice i cimet.
- U drugu posudu umutite jaja, mlijeko i ulje, te sve to dodajte u prvu smjesu i dobro promiješajte mikserom.
- Kada kruh postavite u lim za pečenje, posipajte smjesu bučinim sjemenkama.
- Lim za pečenje kruha pripremite tako što ćeš ga obložiti papirom za pečenje i pecite kruh na 180 stupnjeva oko jedan sat.