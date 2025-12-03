Najbolji recepti za zdrave božićne kolače u kojima možete uživati bez grižnje savjesti

Priprema zdravih božićnih kolača ne mora biti komplicirana niti zahtijevati egzotične namirnice. Ovi recepti dokazuju da se uz male preinake i pametan odabir sastojaka može uživati u bogatstvu okusa Božića, a istovremeno učiniti nešto dobro za svoje tijelo. Bez obzira na to birate li hrskave sjemenke, aromatični cimet ili bogate datulje, vaš blagdanski stol bit će jednako svečan, a vi ćete se osjećati lakše i poletnije

Blagdansko vrijeme pred nama donosi obilje radosti, druženja, ali i neizbježnih slatkih iskušenja. Dok su tradicionalne slastice neizostavan dio božićnog ugođaja tijekom adventa, prekomjerna konzumacija rafiniranog šećera i bijelog brašna može dovesti do neželjenih posljedica, poput upalnih procesa u tijelu. Srećom, postoji rješenje koje spaja tradiciju i brigu o zdravlju – zdravi božićni kolači.

Ove modernije, nutritivno bogatije verzije omiljenih slastica omogućuju nam da zadržimo čaroliju blagdanskog stola, a pritom unesemo vrijedne nutrijente poput vlakana, zdravih masti i proteina. Zamjenom bijelog šećera prirodnim zaslađivačima poput meda, javorovog sirupa ili datulja, te korištenjem integralnog ili orašastog brašna, dobivamo kekse koji su jednako ukusni, ali znatno blaži prema našem organizmu.

U nastavku donosimo recepte za fine i zdrave božićne kolače koji će oduševiti vaše ukućane i goste.

Zvjezdice od badema i chia sjemenki

Ove aromatične zvjezdice podsjećaju na klasične njemačke Zimtsterne, popularizirane na raznim blogovima, ali u ovoj varijanti dolaze obogaćene chia sjemenkama koje služe kao vezivo i izvor omega-3 masnih kiselina. Savršene su kao jestiva dekoracija stola.

Sastojci:

250 g mljevenih badema

100 g kokosovog šećera

1 čajna žličica chia sjemenki

2 čajne žličice javorovog sirupa

2 čajne žličice hladne vode

3 čajne žličice cimeta

Prstohvat vanilije u prahu

Eritrit u prahu (za posipanje)

Priprema:

Zasebno sameljite bademe i chia sjemenke.

Mljevene chia sjemenke pomiješajte s vodom i ostavite da nabubre oko 10 minuta.

U većoj zdjeli sjedinite mljevene bademe, kokosov šećer, cimet i vaniliju.

Dodajte pripremljene chia sjemenke i javorov sirup te rukama umijesite kompaktno tijesto.

Zagrijte pećnicu na 160 °C.

Tijesto razvaljajte između dva lista papira za pečenje kako se ne bi lijepilo, a zatim modlicama izrezujte oblike zvjezdica.

Pecite oko 10 minuta dok lagano ne potamne. Ohlađene zvjezdice posipajte eritritom u prahu za efekt snijega.

Hrskavi keksi sa sjemenkama

Za ljubitelje hrskavih tekstura, ovi keksi su pravi pogodak. Bogati su vlaknima zahvaljujući integralnom brašnu i sjemenkama, a posebnu notu daje im dodatak bijelog vina. Mogu dugo stajati u zatvorenoj posudi, što ih čini idealnim za pripremu unaprijed.

Sastojci:

350 g integralnog brašna

100 g sjemenki suncokreta

50 g sjemenki lana

50 g sezama

100 g otopljenog maslaca

1 dcl kokosovog ulja

1 dcl bijelog vina

Pola vrećice praška za pecivo

1 žličica soli

1 jaje

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 °C.

U velikoj posudi pomiješajte sve suhe i mokre sastojke te rukama zamijesite tijesto.

Na papiru za pečenje razvaljajte tijesto na debljinu od otprilike 0,5 cm.

Nožem ili kalupima oblikujte kekse po želji.

Pecite 15 do 20 minuta dok ne postanu zlatno-smeđi i hrskavi.

Kolačići od zobi i kikiriki maslaca s džemom

Ovo je zdravija verzija popularnih Thumbprint kolačića. Kombinacija zobi i maslaca od kikirikija pruža osjećaj sitosti, dok džem od bobičastog voća daje potrebnu svježinu i kiselkastu notu koja "razbija" slatkoću.

Sastojci:

1 šalica zobenih pahuljica (izblendanih u brašno)

5 žlica maslaca od kikirikija

1 jaje

Pola praška za pecivo

Pola žličice stevije

Prstohvat soli

Džem od aronije, maline ili drugog bobičastog voća

Priprema:

Pećnicu zagrijte na 170 °C.

Zobene pahuljice usitnite u blenderu dok ne dobijete teksturu brašna, zatim dodajte prašak za pecivo, steviju i sol.

Umutite jaje, dodajte ga suhoj smjesi zajedno s maslacem od kikirikija i zamijesite tijesto.

Oblikujte kuglice i rasporedite ih na lim obložen papirom za pečenje.

Svaku kuglicu lagano spljoštite dlanom, a drškom kuhače u sredini napravite udubljenje.

Pecite 15-20 minuta. Kada se kolačići ohlade, udubljenja ispunite džemom.

Energetske kuglice od datulja i kokosa

Ako želite izbjeći pečenje, ove sirove kuglice su savršen izbor. Datulje su prirodno vrlo slatke i odličan su izvor energije, dok orašasti plodovi osiguravaju zdrave masnoće.

Sastojci (za 15 kuglica):

200 g datulja bez koštica

50 g badema

50 g lješnjaka

30 g kokosovog brašna

1 žlica kakaa (po želji)

1 žlica kokosovog ulja

Kokosove mrvice za valjanje

Priprema:

Datulje namočite u toploj vodi 10 minuta kako bi omekšale, zatim ih ocijedite.

U multipraktiku prvo usitnite bademe i lješnjake.

Dodajte ocijeđene datulje, kokosovo brašno, kakao i kokosovo ulje. Miksajte dok se smjesa ne poveže i postane ljepljiva.

Vlažnim rukama oblikujte kuglice i uvaljajte ih u kokosove mrvice.

Prije posluživanja, ohladite ih u hladnjaku barem sat vremena.

Klasični keksići s brusnicama i integralnim brašnom

Brusnice su simbol zime, a u kombinaciji s bananom i zobenom kašom čine mekani keks koji se topi u ustima. Ovi keksići su odličan izbor za doručak uz kavu ili čaj.

Sastojci:

30 g smeđeg šećera

2 žlice maslaca

1 zrela banana

1 žlica ekstrakta vanilije

75 g integralnog brašna

40 g zobene kaše (prethodno pripremljene/skuhane)

60 g suhih brusnica

Priprema:

U zdjeli pjenasto izmiješajte maslac i šećer. Dodajte vaniliju i vilicom zgnječenu bananu.

U smjesu umiješajte pripremljenu zobenu kašu i integralno brašno dok se sve ne sjedini.

Na kraju ručno umiješajte suhe brusnice (po želji možete dodati i komadiće tamne čokolade).

Žlicom vadite hrpice smjese na papir za pečenje.

Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C oko 12-15 minuta.

Keksi od badema i meda (Paleo friendly)

Jednostavnost je ponekad najbolji izbor. Ovi keksi sastoje se od svega nekoliko sastojaka, ne sadrže brašno žitarica te su pogodni za osobe koje izbjegavaju gluten.

Sastojci:

150 g mljevenih badema

2 jaja

3 žlice meda

1 žličica ekstrakta vanilije

Prstohvat soli

30 g sjeckanih badema (za dekoraciju)

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 °C i pripremite lim za pečenje.

U posudi pjenjačom umutite jaja, med i vaniliju.

Dodajte mljevene bademe i sol te dobro promiješajte špatulom.

Oblikujte male kuglice, stavite ih na lim i spljoštite dlanom ili dnom čaše.

Pritisnite sjeckane bademe na vrh svakog keksa.

Pecite 10 do 12 minuta dok rubovi ne postanu zlatni.

Klasični božićni keksići

Klasični božićni keksići su hrskavi, okrugli i apsolutno neodoljivi. Možete ih raditi s dodatkom namirnica po svojem vlastitom ukusu, no mi donosimo recept s dodatkom brusnice.

Sastojci:

30 grama smeđeg šećera

2 žlice maslaca

1 banana

1 žlica ekstrakta od vanilije

75 grama integralnog brašna

40 grama zobene kaše

60 grama suhih brusnica

Priprema:

Krenite ih izrađivati tako da pomiješate šećer i maslac, te dodate vaniliju i vilicom potpuno usitnjenu bananu.

Skuhanu i pripremljenu zobenu kašu pomiješajte s brašnom, te kada se to sve lijepo spoji dodajte tu smjesu u prvu posudu.

Brusnicu i ostale dodatke po želji (poput čokolade, oraha, lješnjaka, badema, itd.) dodajte na kraju i postavite kolačiće na papir za pečenje.

Možete ih oblikovati žlicom ili kalupima po želji.

Keksiće pecite 15 minuta na 180 stupnjeva.

Muffini s jabukama

Muffini su jedna od najdražih slastica svima, no kako biste izbjegli sve loše što šećer donosi, okušajte se u spravljanju jedne sasvim zanimljive, zdrave verzije muffina s jabukama.

Sastojci:

60 grama maslaca

340 grama integralnog brašna

Prašak za pecivo

2 jaja

4 jabuke

200 ml mlijeka (bez laktoze)

1 žličica cimeta

Priprema:

Najprije spojite sastojke poput brašna i praška za pecivo, a onda napravite smjesu u kojoj će se nalaziti šećer, jaja i mlijeko, te rastopite maslac, pa i njega dodajte. Sve to pomiješajte.

Naribajte jabuke i dodajte ih svojoj smjesi.

U slučaju da ste ljubitelj orašastih plodova, možete usitniti neke od njih i dodati ih smjesi prije nego što napunite kalupe za pečenje muffina. Isto vrijedi i za cimet.

Pecite ih 15 minuta na 180 stupnjeva.

Zobeni keksići

Osim omiljenog doručka, zobene kaše, zob je idealna i za božićne keksiće. Kako su zaista neodoljivi, uvjerite se sami uz ovaj recept.

Sastojci:

25 g nerafiniranog šećera

130 g zobenih pahuljica

2 žlice cimeta

2 žlice praška za pecivo

180 g jabuka

Limunova korica

3 žlice vode

180 ml mlijeka

1 bjelanjak

Priprema:

U posudu pomiješajte zobene pahuljice, malo cimeta i praška za pecivo.

Zatim ogulite jabuke, te ih narežite na komadiće.

Dodajte vodu, mlijeko i bjelanjak, te sve pomiješajte i usitnite mikserom.

Pripremite okrugle male kalupe za keksiće ili neki drugi oblik prema vašoj želji, te pričekajte desetak minuta da se smjesa stvrdne.

Kolačiće postavite u kalupe i pecite ih dvadesetak minuta na 200 stupnjeva, dok ne postanu sasvim smeđi.

Kolačići od vanilije i badema

Bademi su jedna od namirnica koja je iznimno bogata proteinima, vitaminom E, vlaknima i aminokiselinama. Iznimno su dobri za osobe koje se žele zdravo hraniti, očuvati zdravlje srca, te za osobe koje pate od dijabetesa. U kombinaciji s vanilijom stvaraju zdravu poslasticu kojoj je zaista teško odoljeti.

Sastojci:

Šalica badema

¾ šalice nerafiniranog šećera

¾ šalice integralnog brašna

¾ šalice kokosovog ulja

¼ šalice vode

2 žličice vanilije

Priprema:

Za početak, dobro usitnite bademe i šećer. Trebali bi biti što je moguće sitniji, stoga ako imate blender, usitnite ih u njemu.

Takvoj usitnjenoj smjesti dodajte brašno, sol, kokosovo ulje, te sve pomiješajte.

Na kraju još dodajte vodu i vaniliju.

Kolačiće pecite 15 minuta na 180 stupnjeva, te ih oblikujte po želji.

Na kraju ih možete posipati sitnim kokosom ili s malo šećera u prahu.

Kolačići od đumbira

Đumbir je namirnica koja je poznata po tome što je iznimno ljekovit. Osim što je savršen za očuvanje imuniteta, osobito zimi, đumbir sprječava pojavu virusa, idealan je u poticanju i regulaciji probave, sprječava bolove, osobito menstrualne, kao i glavobolje i još mnogo, mnogo toga. Kolačići od đumbira, osim što će vam biti neodoljivi i slastan dio božićne trpeze, donijet će vam i zdravlje.

Sastojci:

Pola šalice nerafiniranog šećera

1 žličica đumbira u prahu

1 žličica cimeta

Pola šalice melase

½ šalice sojinog mlijeka

2 i pol šalice integralnog brašna

Priprema:

U posudu stavite šećer, đumbir i cimet, te dodajte melasu koja može biti izvrsna zamjena za nezdravi šećer.

U pripravljenu smjesu dodajte sojino mlijeko i sve to izmiješajte mikserom.

Na kraju još dodajte brašno i vrlo tanko razvaljajte dobiveno tijesto.

Odaberite kalupe za izgled vaših kolačića i poslažite ih na lim koji prije pečenja treba namastiti i pobrašniti.

Kolačiće pecite na 180 stupnjeva 15 do 20 minuta.

Božićni kruh

U slučaju da nemate običaj peći ovaj slatki, božićni kruh, vrijeme je da mu ove godine svakako pružite šansu. Nećete pogriješiti!

Sastojci:

300 g integralnog brašna

1 prašak za pecivo

1 šalica naribane mrkve

220 g smeđeg šećera

65 g sušenih brusnica

1 žličica cimeta

2 jaja

125 ml mlijeka

125 ml biljnog ulja

2 žlice sjemenki bundeve

Priprema: