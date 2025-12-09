Najbolji recepti za božićne kekse: Neodoljivi klasici koji moraju biti na blagdanskom stolu

Blagdanska tradicija nezamisliva je bez mirisa božićnih keksića koji ispunjavaju dom toplinom i nostalgijom. Klasični božićni recepti nose posebnu čar, jer spajaju jednostavne sastojke, provjerene tehnike i okuse uz koje smo odrasli

Božićno vrijeme nezamislivo je bez mirisnih i ukusnih slastica koje ispunjavaju domove toplinom i blagdanskim duhom. Miris vanilije, cimeta i prženih lješnjaka budi najljepša sjećanja, a priprema kolača postaje omiljena obiteljska aktivnost tijekom adventa. Bilo da ste ljubitelj tradicije ili tražite nešto novo, božićni keksi i sitni božićni kesići neizostavan su dio svakog blagdanskog stola.

Za vas smo pripremili nekoliko provjerenih recepata za omiljene božićne kekse, od nezaobilaznih husarskih kolačića do modernih gingerbread keksića i tradicionalnih šapa, koji će oduševiti vaše ukućane i goste. Pripremite pregače i uronite u slatki svijet blagdanskog pečenja.

Husarski kolačići

Jednostavni, a efektni božićni kesići s udubljenjem punjenim džemom. Često se nazivaju i "thumbprint cookies".

Sastojci:

200 g maslaca

200 g šećera u prahu

2 jaja

100 g mljevenih oraha

500 g brašna

Marmelada po želji

Priprema:

Zamijesite tijesto od svih sastojaka (osim marmelade).

Oblikujte male kuglice veličine oraha.

U sredini svake kuglice drškom kuhače napravite udubljenje.

Pecite na 180 °C oko 10-15 minuta.

Kada se ohlade, udubljenja napunite zagrijanom marmeladom.

Limun raspucanci

Osvježavajuća verzija raspucanaca koja unosi citrusnu notu na pladanj s kolačima.

Sastojci:

2 jaja

200 g šećera

50 g maslaca, 40 ml ulja

Korica i sok 1 limuna

350 g glatkog brašna, prašak za pecivo

Šećeri za valjanje

Priprema:

Izmutite jaja, šećer, maslac i ulje. Dodajte limun.

Umiješajte brašno i prašak za pecivo.

Dobro ohladite smjesu u hladnjaku.

Oblikujte kuglice, uvaljajte u kristal pa u šećer u prahu.

Pecite na 180 °C oko 10-15 minuta.

Orasnice

Tradicionalna slastica koja zahtijeva malo vještine, ali rezultat je fantastičan. Ovi božićni keksi se više suše nego peku.

Sastojci:

2 bjelanjka

250 g šećera u prahu

300 g mljevenih oraha

200 g sjeckanih oraha

2 žličice alkoholnog octa (ili limunovog soka)

Priprema:

Umutite bjelanjke u čvrst snijeg, postepeno dodajući šećer.

Umiješajte mljevene orahe i ocat lagano kuhačom.

Vlažnim rukama oblikujte valjčiće, pa potkovice.

Uvaljajte ih u sjeckane orahe.

Stavite u pećnicu zagrijanu na 200 °C, ali odmah smanjite na 100 °C. Sušite ih 20-40 minuta.

Gingerbread keksići

Poznati "čovječuljci" od đumbira zabava su za cijelu obitelj, posebno za najmlađe koji uživaju u ukrašavanju.

Sastojci:

300 g glatkog brašna

100 g maslaca, 100 g meda

120 g smeđeg šećera, 1 jaje

Začini: cimet, đumbir, klinčić

1/2 žličice sode bikarbone

Priprema:

Izmiksajte maslac i šećer, dodajte jaje i med.

Umiješajte suhe sastojke i začine.

Ohladite tijesto (min. 1 sat).

Razvaljajte i izrezujte oblike čovječuljaka.

Pecite 8-10 minuta na 180 °C. Ukrasite bijelom glazurom.

Čokoladni keksi

Jednostavni, a bogati okusom. Ovo je baza koju možete nadograditi komadićima čokolade ili orašastim plodovima.

Sastojci:

370 g maslaca

150 g šećera u prahu

2 bjelanjka

470 g brašna

3 žlice tamnog kakaa

3 žlice mlijeka

Priprema:

Izmiksajte maslac i šećer, dodajte bjelanjke.

Dodajte kakao, mlijeko i brašno te umijesite tijesto.

Ohladite tijesto u hladnjaku.

Razvaljajte i izrezujte oblike po želji.

Pecite na 160-170 °C oko 6-7 minuta.

Prhki keksići s maslacem

Osnovni recept za svijetle kekse koji savršeno drže oblik kalupa. Idealni su za bojanje i crtanje šećernom glazurom.

Sastojci:

370 g maslaca

150 g šećera u prahu

2 bjelanjka

2 žlice ekstrakta vanilije

450 g brašna

Pola žličice praška za pecivo

Priprema:

Pjenasto izmiksajte maslac i šećer u prahu.

Dodajte bjelanjke i vaniliju.

Postupno dodajte brašno i prašak za pecivo dok se tijesto ne sjedini.

Ohladite, razvaljajte i režite kalupima.

Pecite kratko na 170 °C, pazeći da ostanu svijetli.

Domaće šape

Tradicionalni recept koji se često prenosi s koljena na koljeno. Korištenje svinjske masti čini ih posebno prhkima, no možete koristiti i maslac.

Sastojci:

250 g glatkog brašna

150 g mljevenih oraha

150 g šećera

150 g svinjske masti (ili maslaca)

1 jaje

Malo cimeta i mljevenih klinčića

Šećer u prahu za uvaljati

Priprema:

U većoj posudi pomiješajte brašno, orahe, šećer i začine.

Dodajte mast sobne temperature i jaje te umijesite tijesto.

Metalne kalupe za šape namastite i pobrašnite (ako koristite silikonske, ne treba).

Punite kalupe tijestom, ali ne do samog vrha jer će malo narasti.

Pecite na 180 °C oko 12-15 minuta dok ne porumene.

Tople šape izvadite iz kalupa i uvaljajte u šećer u prahu.

Išleri

Fini, bogati keksići punjeni čokoladnom kremom i preliveni glazurom, inspirirani slavnom austrijskom slasticom.

Sastojci:

140 g maslaca

200 g glatkog brašna

70 g šećera u prahu

70 g mljevenih oraha ili badema

1 žumanjak

Punjenje: Čokoladni namaz ili ganache krema

Glazura: 100 g čokolade za kuhanje, 3 žlice ulja

Priprema:

Zamijesite prhko tijesto od maslaca, brašna, šećera, oraha i žumanjka.

Zamotajte u foliju i ohladite 30 minuta.

Razvaljajte tijesto i čašicom ili kalupom režite krugove.

Pecite na 180 °C oko 8-10 minuta.

Kada se ohlade, spajajte dva po dva keksića čokoladnim punjenjem.

Otopite čokoladu s uljem na pari.

Gornju stranu svakog spojenog išlera umočite u čokoladnu glazuru i po želji ukrasite polovicom oraha ili badema.

Bez obzira na to koje recepte odaberete, najvažniji sastojak je ljubav s kojom ih pripremate. Ovi božićni keksi mogu stajati u limenim kutijama tjednima, što ih čini savršenim poklonom za drage osobe.