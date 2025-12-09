403 Forbidden

Gastro
Najbolji recepti za božićne kekse: Neodoljivi klasici koji moraju biti na blagdanskom stolu

Ana Ivančić
9. prosinca 2025.
Najbolji recepti za božićne kekse: Neodoljivi klasici koji moraju biti na blagdanskom stolu
Unsplash
Blagdanska tradicija nezamisliva je bez mirisa božićnih keksića koji ispunjavaju dom toplinom i nostalgijom. Klasični božićni recepti nose posebnu čar, jer spajaju jednostavne sastojke, provjerene tehnike i okuse uz koje smo odrasli

Božićno vrijeme nezamislivo je bez mirisnih i ukusnih slastica koje ispunjavaju domove toplinom i blagdanskim duhom. Miris vanilije, cimeta i prženih lješnjaka budi najljepša sjećanja, a priprema kolača postaje omiljena obiteljska aktivnost tijekom adventa. Bilo da ste ljubitelj tradicije ili tražite nešto novo, božićni keksi i sitni božićni kesići neizostavan su dio svakog blagdanskog stola.

Za vas smo pripremili nekoliko provjerenih recepata za omiljene božićne kekse, od nezaobilaznih husarskih kolačića do modernih gingerbread keksića i tradicionalnih šapa, koji će oduševiti vaše ukućane i goste. Pripremite pregače i uronite u slatki svijet blagdanskog pečenja.

Husarski kolačići

Jednostavni, a efektni božićni kesići s udubljenjem punjenim džemom. Često se nazivaju i "thumbprint cookies".

Sastojci:

  • 200 g maslaca
  • 200 g šećera u prahu
  • 2 jaja
  • 100 g mljevenih oraha
  • 500 g brašna
  • Marmelada po želji

Priprema:

  • Zamijesite tijesto od svih sastojaka (osim marmelade).
  • Oblikujte male kuglice veličine oraha.
  • U sredini svake kuglice drškom kuhače napravite udubljenje.
  • Pecite na 180 °C oko 10-15 minuta.
  • Kada se ohlade, udubljenja napunite zagrijanom marmeladom.

Limun raspucanci

Osvježavajuća verzija raspucanaca koja unosi citrusnu notu na pladanj s kolačima.

Sastojci:

  • 2 jaja
  • 200 g šećera
  • 50 g maslaca, 40 ml ulja
  • Korica i sok 1 limuna
  • 350 g glatkog brašna, prašak za pecivo
  • Šećeri za valjanje

Priprema:

  • Izmutite jaja, šećer, maslac i ulje. Dodajte limun.
  • Umiješajte brašno i prašak za pecivo.
  • Dobro ohladite smjesu u hladnjaku.
  • Oblikujte kuglice, uvaljajte u kristal pa u šećer u prahu.
  • Pecite na 180 °C oko 10-15 minuta.

Najbolji recepti za božićne kekse: Neodoljivi klasici koji moraju biti na blagdanskom stolu
Unsplash

Orasnice

Tradicionalna slastica koja zahtijeva malo vještine, ali rezultat je fantastičan. Ovi božićni keksi se više suše nego peku.

Sastojci:

  • 2 bjelanjka
  • 250 g šećera u prahu
  • 300 g mljevenih oraha
  • 200 g sjeckanih oraha
  • 2 žličice alkoholnog octa (ili limunovog soka)

Priprema:

  • Umutite bjelanjke u čvrst snijeg, postepeno dodajući šećer.
  • Umiješajte mljevene orahe i ocat lagano kuhačom.
  • Vlažnim rukama oblikujte valjčiće, pa potkovice.
  • Uvaljajte ih u sjeckane orahe.
  • Stavite u pećnicu zagrijanu na 200 °C, ali odmah smanjite na 100 °C. Sušite ih 20-40 minuta.

Gingerbread keksići

Poznati "čovječuljci" od đumbira zabava su za cijelu obitelj, posebno za najmlađe koji uživaju u ukrašavanju.

Sastojci:

  • 300 g glatkog brašna
  • 100 g maslaca, 100 g meda
  • 120 g smeđeg šećera, 1 jaje
  • Začini: cimet, đumbir, klinčić
  • 1/2 žličice sode bikarbone

Priprema:

  • Izmiksajte maslac i šećer, dodajte jaje i med.
  • Umiješajte suhe sastojke i začine.
  • Ohladite tijesto (min. 1 sat).
  • Razvaljajte i izrezujte oblike čovječuljaka.
  • Pecite 8-10 minuta na 180 °C. Ukrasite bijelom glazurom.

Najbolji recepti za božićne kekse: Neodoljivi klasici koji moraju biti na blagdanskom stolu
Unsplash

Čokoladni keksi

Jednostavni, a bogati okusom. Ovo je baza koju možete nadograditi komadićima čokolade ili orašastim plodovima.

Sastojci:

  • 370 g maslaca
  • 150 g šećera u prahu
  • 2 bjelanjka
  • 470 g brašna
  • 3 žlice tamnog kakaa
  • 3 žlice mlijeka

Priprema:

  • Izmiksajte maslac i šećer, dodajte bjelanjke.
  • Dodajte kakao, mlijeko i brašno te umijesite tijesto.
  • Ohladite tijesto u hladnjaku.
  • Razvaljajte i izrezujte oblike po želji.
  • Pecite na 160-170 °C oko 6-7 minuta.

Prhki keksići s maslacem

Osnovni recept za svijetle kekse koji savršeno drže oblik kalupa. Idealni su za bojanje i crtanje šećernom glazurom.

Sastojci:

  • 370 g maslaca
  • 150 g šećera u prahu
  • 2 bjelanjka
  • 2 žlice ekstrakta vanilije
  • 450 g brašna
  • Pola žličice praška za pecivo

Priprema:

  • Pjenasto izmiksajte maslac i šećer u prahu.
  • Dodajte bjelanjke i vaniliju.
  • Postupno dodajte brašno i prašak za pecivo dok se tijesto ne sjedini.
  • Ohladite, razvaljajte i režite kalupima.
  • Pecite kratko na 170 °C, pazeći da ostanu svijetli.

Najbolji recepti za božićne kekse: Neodoljivi klasici koji moraju biti na blagdanskom stolu
Unsplash

Domaće šape

Tradicionalni recept koji se često prenosi s koljena na koljeno. Korištenje svinjske masti čini ih posebno prhkima, no možete koristiti i maslac.

Sastojci:

  • 250 g glatkog brašna
  • 150 g mljevenih oraha
  • 150 g šećera
  • 150 g svinjske masti (ili maslaca)
  • 1 jaje
  • Malo cimeta i mljevenih klinčića
  • Šećer u prahu za uvaljati

Priprema:

  • U većoj posudi pomiješajte brašno, orahe, šećer i začine.
  • Dodajte mast sobne temperature i jaje te umijesite tijesto.
  • Metalne kalupe za šape namastite i pobrašnite (ako koristite silikonske, ne treba).
  • Punite kalupe tijestom, ali ne do samog vrha jer će malo narasti.
  • Pecite na 180 °C oko 12-15 minuta dok ne porumene.
  • Tople šape izvadite iz kalupa i uvaljajte u šećer u prahu.

Išleri

Fini, bogati keksići punjeni čokoladnom kremom i preliveni glazurom, inspirirani slavnom austrijskom slasticom.

Sastojci:

  • 140 g maslaca
  • 200 g glatkog brašna
  • 70 g šećera u prahu
  • 70 g mljevenih oraha ili badema
  • 1 žumanjak
  • Punjenje: Čokoladni namaz ili ganache krema
  • Glazura: 100 g čokolade za kuhanje, 3 žlice ulja

Priprema:

  • Zamijesite prhko tijesto od maslaca, brašna, šećera, oraha i žumanjka.
  • Zamotajte u foliju i ohladite 30 minuta.
  • Razvaljajte tijesto i čašicom ili kalupom režite krugove.
  • Pecite na 180 °C oko 8-10 minuta.
  • Kada se ohlade, spajajte dva po dva keksića čokoladnim punjenjem.
  • Otopite čokoladu s uljem na pari.
  • Gornju stranu svakog spojenog išlera umočite u čokoladnu glazuru i po želji ukrasite polovicom oraha ili badema.

Bez obzira na to koje recepte odaberete, najvažniji sastojak je ljubav s kojom ih pripremate. Ovi božićni keksi mogu stajati u limenim kutijama tjednima, što ih čini savršenim poklonom za drage osobe.

Božićni Keksi
