Najbolji recepti za božićne kekse: Neodoljivi klasici koji moraju biti na blagdanskom stolu
Božićno vrijeme nezamislivo je bez mirisnih i ukusnih slastica koje ispunjavaju domove toplinom i blagdanskim duhom. Miris vanilije, cimeta i prženih lješnjaka budi najljepša sjećanja, a priprema kolača postaje omiljena obiteljska aktivnost tijekom adventa. Bilo da ste ljubitelj tradicije ili tražite nešto novo, božićni keksi i sitni božićni kesići neizostavan su dio svakog blagdanskog stola.
Za vas smo pripremili nekoliko provjerenih recepata za omiljene božićne kekse, od nezaobilaznih husarskih kolačića do modernih gingerbread keksića i tradicionalnih šapa, koji će oduševiti vaše ukućane i goste. Pripremite pregače i uronite u slatki svijet blagdanskog pečenja.
Husarski kolačići
Jednostavni, a efektni božićni kesići s udubljenjem punjenim džemom. Često se nazivaju i "thumbprint cookies".
Sastojci:
- 200 g maslaca
- 200 g šećera u prahu
- 2 jaja
- 100 g mljevenih oraha
- 500 g brašna
- Marmelada po želji
Priprema:
- Zamijesite tijesto od svih sastojaka (osim marmelade).
- Oblikujte male kuglice veličine oraha.
- U sredini svake kuglice drškom kuhače napravite udubljenje.
- Pecite na 180 °C oko 10-15 minuta.
- Kada se ohlade, udubljenja napunite zagrijanom marmeladom.
Limun raspucanci
Osvježavajuća verzija raspucanaca koja unosi citrusnu notu na pladanj s kolačima.
Sastojci:
- 2 jaja
- 200 g šećera
- 50 g maslaca, 40 ml ulja
- Korica i sok 1 limuna
- 350 g glatkog brašna, prašak za pecivo
- Šećeri za valjanje
Priprema:
- Izmutite jaja, šećer, maslac i ulje. Dodajte limun.
- Umiješajte brašno i prašak za pecivo.
- Dobro ohladite smjesu u hladnjaku.
- Oblikujte kuglice, uvaljajte u kristal pa u šećer u prahu.
- Pecite na 180 °C oko 10-15 minuta.
Orasnice
Tradicionalna slastica koja zahtijeva malo vještine, ali rezultat je fantastičan. Ovi božićni keksi se više suše nego peku.
Sastojci:
- 2 bjelanjka
- 250 g šećera u prahu
- 300 g mljevenih oraha
- 200 g sjeckanih oraha
- 2 žličice alkoholnog octa (ili limunovog soka)
Priprema:
- Umutite bjelanjke u čvrst snijeg, postepeno dodajući šećer.
- Umiješajte mljevene orahe i ocat lagano kuhačom.
- Vlažnim rukama oblikujte valjčiće, pa potkovice.
- Uvaljajte ih u sjeckane orahe.
- Stavite u pećnicu zagrijanu na 200 °C, ali odmah smanjite na 100 °C. Sušite ih 20-40 minuta.
Gingerbread keksići
Poznati "čovječuljci" od đumbira zabava su za cijelu obitelj, posebno za najmlađe koji uživaju u ukrašavanju.
Sastojci:
- 300 g glatkog brašna
- 100 g maslaca, 100 g meda
- 120 g smeđeg šećera, 1 jaje
- Začini: cimet, đumbir, klinčić
- 1/2 žličice sode bikarbone
Priprema:
- Izmiksajte maslac i šećer, dodajte jaje i med.
- Umiješajte suhe sastojke i začine.
- Ohladite tijesto (min. 1 sat).
- Razvaljajte i izrezujte oblike čovječuljaka.
- Pecite 8-10 minuta na 180 °C. Ukrasite bijelom glazurom.
Čokoladni keksi
Jednostavni, a bogati okusom. Ovo je baza koju možete nadograditi komadićima čokolade ili orašastim plodovima.
Sastojci:
- 370 g maslaca
- 150 g šećera u prahu
- 2 bjelanjka
- 470 g brašna
- 3 žlice tamnog kakaa
- 3 žlice mlijeka
Priprema:
- Izmiksajte maslac i šećer, dodajte bjelanjke.
- Dodajte kakao, mlijeko i brašno te umijesite tijesto.
- Ohladite tijesto u hladnjaku.
- Razvaljajte i izrezujte oblike po želji.
- Pecite na 160-170 °C oko 6-7 minuta.
Prhki keksići s maslacem
Osnovni recept za svijetle kekse koji savršeno drže oblik kalupa. Idealni su za bojanje i crtanje šećernom glazurom.
Sastojci:
- 370 g maslaca
- 150 g šećera u prahu
- 2 bjelanjka
- 2 žlice ekstrakta vanilije
- 450 g brašna
- Pola žličice praška za pecivo
Priprema:
- Pjenasto izmiksajte maslac i šećer u prahu.
- Dodajte bjelanjke i vaniliju.
- Postupno dodajte brašno i prašak za pecivo dok se tijesto ne sjedini.
- Ohladite, razvaljajte i režite kalupima.
- Pecite kratko na 170 °C, pazeći da ostanu svijetli.
Domaće šape
Tradicionalni recept koji se često prenosi s koljena na koljeno. Korištenje svinjske masti čini ih posebno prhkima, no možete koristiti i maslac.
Sastojci:
- 250 g glatkog brašna
- 150 g mljevenih oraha
- 150 g šećera
- 150 g svinjske masti (ili maslaca)
- 1 jaje
- Malo cimeta i mljevenih klinčića
- Šećer u prahu za uvaljati
Priprema:
- U većoj posudi pomiješajte brašno, orahe, šećer i začine.
- Dodajte mast sobne temperature i jaje te umijesite tijesto.
- Metalne kalupe za šape namastite i pobrašnite (ako koristite silikonske, ne treba).
- Punite kalupe tijestom, ali ne do samog vrha jer će malo narasti.
- Pecite na 180 °C oko 12-15 minuta dok ne porumene.
- Tople šape izvadite iz kalupa i uvaljajte u šećer u prahu.
Išleri
Fini, bogati keksići punjeni čokoladnom kremom i preliveni glazurom, inspirirani slavnom austrijskom slasticom.
Sastojci:
- 140 g maslaca
- 200 g glatkog brašna
- 70 g šećera u prahu
- 70 g mljevenih oraha ili badema
- 1 žumanjak
- Punjenje: Čokoladni namaz ili ganache krema
- Glazura: 100 g čokolade za kuhanje, 3 žlice ulja
Priprema:
- Zamijesite prhko tijesto od maslaca, brašna, šećera, oraha i žumanjka.
- Zamotajte u foliju i ohladite 30 minuta.
- Razvaljajte tijesto i čašicom ili kalupom režite krugove.
- Pecite na 180 °C oko 8-10 minuta.
- Kada se ohlade, spajajte dva po dva keksića čokoladnim punjenjem.
- Otopite čokoladu s uljem na pari.
- Gornju stranu svakog spojenog išlera umočite u čokoladnu glazuru i po želji ukrasite polovicom oraha ili badema.
Bez obzira na to koje recepte odaberete, najvažniji sastojak je ljubav s kojom ih pripremate. Ovi božićni keksi mogu stajati u limenim kutijama tjednima, što ih čini savršenim poklonom za drage osobe.