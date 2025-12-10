Miris Božića u vašem domu: Jednostavne cimet rolice koje uvijek uspijevaju

Ova jednostavna, nježna poslastica odmah budi osjećaj topline, opuštenosti i pravog božićnog ugođaja. Upravo zato donosimo recept koji uspijeva svakome – mekan, mirisan i dovoljno jednostavan da ga pripremite i u najsvečanijim, ali i najužurbanijim danima prosinca

Dok se vani temperature spuštaju, a gradske ulice ukrašavaju blagdanskim svjetlima, nema ničeg ljepšeg od topline doma ispunjenog mirisom svježe pečenih božićnih kolača. A ako postoji jedan miris koji nepogrešivo najavljuje dolazak Božića, onda je to opojna aroma cimeta. Upravo su cimet rolice postale sinonim za blagdansku udobnost i obiteljsko okupljanje. One nisu samo desert; one su doživljaj koji budi najljepše uspomene i stvara nove.

Ako ste u potrazi za onim savršenim receptom koji će vam uvijek uspjeti i čiji će rezultat biti neodoljivo mekane i mirisne rolice, na pravom ste mjestu. Donosimo detaljan vodič za jednostavne cimet rolice koje će oduševiti vaše ukućane i goste, pretvarajući vaš dom u najslađu blagdansku oazu.

Klasik koji spaja generacije

Iako ih danas smatramo globalnim fenomenom, cimet rolice (švedski kanelbulle) potječu iz Skandinavije, gdje su neizostavan dio kulture i svakodnevnog rituala ispijanja kave, poznatog kao fika. Njihova popularnost brzo se proširila svijetom, a svaka je kultura dodala svoj mali pečat. Ipak, osnova je uvijek ista: meko dizano tijesto bogato maslacem, velikodušan nadjev od cimeta i šećera te slasna glazura koja zaokružuje cijelu priču.

Ono što cimet rolice čini toliko posebnima jest proces njihove pripreme. Od miješenja tijesta, koje pod prstima postaje glatko i elastično, preko uzbuđenja dok promatrate kako se udvostručuje, do pažljivog rolanja i rezanja – svaki je korak mala ceremonija. A trenutak kada ih izvadite iz pećnice, zlatne i napuhnute, ispunjavajući kuhinju božanstvenim mirisom, neprocjenjiv je. To je miris koji zove na zajedništvo, topli napitak i bezbrižne trenutke s najdražima.

Pexels

Cimet rolice recept

Ovaj recept osmišljen je kako bi bio što jednostavniji, bez kompliciranih koraka, a jamči savršeno mekane i sočne rezultate svaki put. Pratite upute i prepustite se čaroliji stvaranja najukusnijih blagdanskih poslastica.

Sastojci za tijesto:

500 g glatkog brašna

1 paketić suhog kvasca (7 g)

250 ml toplog mlijeka

100 g šećera

80 g maslaca, otopljenog

1 jaje

Prstohvat soli

Za nadjev:

150 g smeđeg šećera

2 žlice cimeta u prahu

60-100 g maslaca, sobne temperature

Za glazuru:

100 g krem sira

50 g maslaca, sobne temperature

100 g šećera u prahu

1 žličica ekstrakta vanilije ili vanilin šećer

Malo mlijeka (po potrebi, za postizanje željene gustoće)

Priprema:

Priprema tijesta: U većoj posudi pomiješajte brašno, sol i suhi kvasac. U sredini napravite udubljenje pa dodajte toplo (ne vruće!) mlijeko, otopljeni i blago prohlađeni maslac, šećer i razmućeno jaje. Sve sastojke povežite kuhačom, a zatim tijesto prebacite na lagano pobrašnjenu radnu površinu. Mijesite ga rukama otprilike 10 minuta, sve dok ne postane glatko, elastično i prestane se lijepiti za ruke. Formirajte kuglu, stavite je u nauljenu posudu, prekrijte čistom krpom i ostavite na toplom mjestu da se diže oko sat vremena, odnosno dok ne udvostruči volumen.

Priprema nadjeva: Dok se tijesto diže, pripremite nadjev. U manjoj zdjeli jednostavno pomiješajte smeđi šećer i cimet. Maslac za nadjev obavezno mora biti na sobnoj temperaturi kako bi bio savršeno maziv.

Oblikovanje rolica: Dignuto tijesto nježno premijesite i razvaljajte na pobrašnjenoj površini u oblik pravokutnika, debljine otprilike 1 cm.

Cijelu površinu razvaljanog tijesta premažite omekšalim maslacem, ostavljajući slobodan rub od otprilike 1 cm s jedne duže strane. Preko maslaca ravnomjerno pospite pripremljenu mješavinu smeđeg šećera i cimeta.

Krenuvši od duže strane, čvrsto zarolajte tijesto u roladu. Kraj koji ste ostavili bez nadjeva lagano premažite vodom kako bi se rolada bolje zalijepila.

Rezanje i slaganje: Roladu narežite na komade širine 2-3 cm. Za savršeno uredne rezove bez gnječenja tijesta, poslužite se koncem za zube ili običnim koncem. Svaku rolicu položite u namašćen i pobrašnjen lim za pečenje, ostavljajući malo razmaka između svake jer će dodatno narasti.

Drugo dizanje i pečenje: Pokrijte lim krpom i ostavite rolice da se dižu još 30-45 minuta na toplom mjestu. Za to vrijeme zagrijte pećnicu na 180 °C. Pecite ih 20-25 minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju. Pazite da ih ne prepečete kako bi ostale mekane.

Priprema glazure i posluživanje: Dok se rolice peku, pripremite glazuru. Mikserom ili pjenjačom umutite krem sir i maslac sobne temperature. Postupno dodajte šećer u prahu i vaniliju, miješajući dok ne dobijete potpuno glatku kremu. Ako je glazura pregusta, dodajte žličicu ili dvije mlijeka. Pečene rolice ostavite da se malo ohlade (5-10 minuta), a zatim ih još tople obilno prelijte pripremljenom glazurom.

Pexels

Poslužite ih tople i uživajte u svakom zalogaju koji donosi istinski okus i miris blagdana. Uz šalicu kave, čaja ili toplog mlijeka, ove jednostavne cimet rolice postat će vaša omiljena zimska tradicija.