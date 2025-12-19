Miris blagdana u vašem domu: Sočni kuglof s jabukama koji uvijek uspijeva
Dolaskom prosinca, domovi se polako počinju ispunjavati mirisima koji najavljuju blagdane. Miris cimeta, klinčića i pečenih jabuka nepogrešiv je znak da je stiglo najsvečanije doba godine. U moru tradicionalnih slastica, jedan skroman, ali raskošan božićni kolač zauzima posebno mjesto na mnogim stolovima, a to je kuglof s jabukama. Ovaj kolač, sočan i bogat aromama, savršen je spoj jednostavnosti i elegancije te idealan pratitelj popodnevne kave ili svečanog doručka.
Njegova popularnost ne leži samo u okusu, već i u osjećaju ugode i topline koji pruža. Svaki zalogaj vraća u djetinjstvo i podsjeća na obiteljska okupljanja, čineći ga više od običnog deserta, pravim simbolom zajedništva i blagdanskog duha. Priprema je jednostavna, a rezultat je kolač koji će oduševiti sve generacije.
Tajna savršeno sočnog biskvita
Ključ uspjeha svakog kuglofa s jabukama krije se, naravno, u samim jabukama. One su te koje biskvitu daju prepoznatljivu vlažnost i svježinu, sprječavajući da postane suh. No, nije svejedno kako ih pripremate. Naribane jabuke otpustit će najviše soka i gotovo se stopiti s tijestom, osiguravajući ravnomjernu sočnost u svakom zalogaju. S druge strane, jabuke narezane na sitne kockice, veličine oko pola centimetra, zadržat će svoj oblik tijekom pečenja i pružiti ugodnu teksturu te male, slatke džepove voćnog okusa.
Za one koji žele još bogatiji i vlažniji kolač, odličan je izbor i pire od jabuka. On daje gustu, mekanu strukturu i čini kolač postojanim i nakon nekoliko dana. Koju god metodu odabrali, važno je ne pretjerati s miješanjem tijesta nakon dodavanja jabuka kako bi biskvit ostao rahli i prozračan.
Recept za blagdanski kuglof s jabukama i orasima
Ovaj recept spaja najbolje od tradicionalnih okusa, a rezultat je mirisan i mekan kolač koji će postati neizostavan dio vašeg blagdanskog stola.
Sastojci:
- 3 veća jaja
- 200 g šećera (može i kombinacija bijelog i smeđeg)
- jedan vanilin šećer
- 150 ml biljnog ulja
- 400 g glatkog brašna
- jedna vrećica praška za pecivo
- pola žličice sode bikarbone
- dvije žličice cimeta
- pola žličice muškatnog oraščića
- prstohvat soli
- tri srednje velike jabuke (oko 400 g), oguljene i naribane
- 100 g sjeckanih oraha
Priprema:
- Zagrijte pećnicu na 180 °C. Kalup za kuglof temeljito namastite maslacem i pospite brašnom, pazeći da prekrijete sve utore. Višak brašna istresite.
- U jednoj posudi pomiješajte suhe sastojke: brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, cimet, muškatni oraščić i sol.
- U drugoj, većoj posudi, pjenasto umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane svijetla i prozračna. Postupno dodajte ulje, neprestano miksajući.
- U smjesu jaja i šećera naizmjenično dodajte mješavinu suhih sastojaka i naribane jabuke. Miješajte lagano, špatulom, tek toliko da se sastojci sjedine. Na kraju nježno umiješajte sjeckane orahe.
- Tijesto izlijte u pripremljeni kalup i poravnajte površinu. Pecite u zagrijanoj pećnici otprilike 50 do 60 minuta. Je li kolač pečen, provjerite drvenim štapićem; ako izađe čist, gotov je.
- Pečeni kuglof ostavite da se hladi u kalupu desetak minuta, a zatim ga pažljivo preokrenite na rešetku za hlađenje i pustite da se potpuno ohladi.
Glazura za svečani dojam i savjeti za uspjeh
Ohlađeni kuglof možete jednostavno posuti šećerom u prahu za rustikalan izgled. Za svečaniji dojam, pripremite glazuru od smeđeg šećera. U malom loncu otopite 50 g maslaca, dodajte 100 g smeđeg šećera i tri žlice mlijeka. Miješajte na laganoj vatri dok se šećer ne otopi. Maknite s vatre i umiješajte oko 100 g šećera u prahu dok ne dobijete glatku smjesu. Pustite da se malo ohladi, a zatim prelijte preko kuglofa.
Najveći strah kod pripreme kuglofa jest vađenje iz kalupa. Ključ je u dobroj pripremi: kalup mora biti besprijekorno namašćen i pobrašnjen. Također, važno je pustiti kolač da se ohladi u kalupu desetak do petnaest minuta. Vruć kolač je previše krhak i raspast će se, dok će se potpuno ohlađen zalijepiti za stijenke. Ako i dalje zapne, prekrijte kalup vrućom, vlažnom krpom na nekoliko minuta. Para će pomoći da se kolač odvoji.