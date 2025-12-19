Miris blagdana u vašem domu: Sočni kuglof s jabukama koji uvijek uspijeva

Kuglof s jabukama jedan je od onih kolača koji ne izlaze iz mode i koji se uvijek rado pripremaju. Njegova meka struktura, sočnost i prepoznatljiv miris jabuka čine ga idealnim desertom za blagdanska okupljanja, ali i za opuštena poslijepodneva uz šalicu kave ili čaja

Dolaskom prosinca, domovi se polako počinju ispunjavati mirisima koji najavljuju blagdane. Miris cimeta, klinčića i pečenih jabuka nepogrešiv je znak da je stiglo najsvečanije doba godine. U moru tradicionalnih slastica, jedan skroman, ali raskošan božićni kolač zauzima posebno mjesto na mnogim stolovima, a to je kuglof s jabukama. Ovaj kolač, sočan i bogat aromama, savršen je spoj jednostavnosti i elegancije te idealan pratitelj popodnevne kave ili svečanog doručka.

Njegova popularnost ne leži samo u okusu, već i u osjećaju ugode i topline koji pruža. Svaki zalogaj vraća u djetinjstvo i podsjeća na obiteljska okupljanja, čineći ga više od običnog deserta, pravim simbolom zajedništva i blagdanskog duha. Priprema je jednostavna, a rezultat je kolač koji će oduševiti sve generacije.

Tajna savršeno sočnog biskvita

Ključ uspjeha svakog kuglofa s jabukama krije se, naravno, u samim jabukama. One su te koje biskvitu daju prepoznatljivu vlažnost i svježinu, sprječavajući da postane suh. No, nije svejedno kako ih pripremate. Naribane jabuke otpustit će najviše soka i gotovo se stopiti s tijestom, osiguravajući ravnomjernu sočnost u svakom zalogaju. S druge strane, jabuke narezane na sitne kockice, veličine oko pola centimetra, zadržat će svoj oblik tijekom pečenja i pružiti ugodnu teksturu te male, slatke džepove voćnog okusa.

Za one koji žele još bogatiji i vlažniji kolač, odličan je izbor i pire od jabuka. On daje gustu, mekanu strukturu i čini kolač postojanim i nakon nekoliko dana. Koju god metodu odabrali, važno je ne pretjerati s miješanjem tijesta nakon dodavanja jabuka kako bi biskvit ostao rahli i prozračan.

Pexels

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Recept za blagdanski kuglof s jabukama i orasima

Ovaj recept spaja najbolje od tradicionalnih okusa, a rezultat je mirisan i mekan kolač koji će postati neizostavan dio vašeg blagdanskog stola.

Sastojci:

3 veća jaja

200 g šećera (može i kombinacija bijelog i smeđeg)

jedan vanilin šećer

150 ml biljnog ulja

400 g glatkog brašna

jedna vrećica praška za pecivo

pola žličice sode bikarbone

dvije žličice cimeta

pola žličice muškatnog oraščića

prstohvat soli

tri srednje velike jabuke (oko 400 g), oguljene i naribane

100 g sjeckanih oraha

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 °C. Kalup za kuglof temeljito namastite maslacem i pospite brašnom, pazeći da prekrijete sve utore. Višak brašna istresite.

U jednoj posudi pomiješajte suhe sastojke: brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, cimet, muškatni oraščić i sol.

U drugoj, većoj posudi, pjenasto umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smjesa ne postane svijetla i prozračna. Postupno dodajte ulje, neprestano miksajući.

U smjesu jaja i šećera naizmjenično dodajte mješavinu suhih sastojaka i naribane jabuke. Miješajte lagano, špatulom, tek toliko da se sastojci sjedine. Na kraju nježno umiješajte sjeckane orahe.

Tijesto izlijte u pripremljeni kalup i poravnajte površinu. Pecite u zagrijanoj pećnici otprilike 50 do 60 minuta. Je li kolač pečen, provjerite drvenim štapićem; ako izađe čist, gotov je.

Pečeni kuglof ostavite da se hladi u kalupu desetak minuta, a zatim ga pažljivo preokrenite na rešetku za hlađenje i pustite da se potpuno ohladi.

Pexels

Glazura za svečani dojam i savjeti za uspjeh

Ohlađeni kuglof možete jednostavno posuti šećerom u prahu za rustikalan izgled. Za svečaniji dojam, pripremite glazuru od smeđeg šećera. U malom loncu otopite 50 g maslaca, dodajte 100 g smeđeg šećera i tri žlice mlijeka. Miješajte na laganoj vatri dok se šećer ne otopi. Maknite s vatre i umiješajte oko 100 g šećera u prahu dok ne dobijete glatku smjesu. Pustite da se malo ohladi, a zatim prelijte preko kuglofa.

Najveći strah kod pripreme kuglofa jest vađenje iz kalupa. Ključ je u dobroj pripremi: kalup mora biti besprijekorno namašćen i pobrašnjen. Također, važno je pustiti kolač da se ohladi u kalupu desetak do petnaest minuta. Vruć kolač je previše krhak i raspast će se, dok će se potpuno ohlađen zalijepiti za stijenke. Ako i dalje zapne, prekrijte kalup vrućom, vlažnom krpom na nekoliko minuta. Para će pomoći da se kolač odvoji.