Neodoljivi čokoladni kolači koji će oduševiti sva osjetila

Ako ti se jede nešto slatko imaš sreće - danas je dan čokoladnih kolača i bilo bi šteta ne proslaviti ga

Dan čokoladnih kolača je ovdje, a 27. siječnja zvuči kao savršen izgovor da zaboraviš na sve i zagrizeš u komad savršene čokoladne čarolije. Bilo da si ljubiteljica bogatih torti, sočnih muffina ili jednostavnih kolača koje možeš smiksati u jednoj zdjeli, danas je dan kada je čokolada glavna zvijezda.

Bijela, mliječna ili tamna – nije važno, jer svaka vrsta čokolade ima svoj trenutak u kuhinji. Pečenje kolača ne mora biti komplicirano, a imamo i recepte koji ne zahtijevaju pećnicu, tako da stvarno nema izgovora. Samo odaberi recept, ugrij pećnicu (ili ne), i prepusti se uživanju u mirisu i okusu. Ako tražiš inspiraciju, pripremili smo nekoliko recepata za najbolje čokoladne kolače koje možeš isprobati.

Najbolji čokoladni kolači

Umjesto odlaska u slastičarnicu, kod kuće možeš napraviti ove fancy, a zaista jednostavne čokoladne stastice. Ne moraš imati ekspertno znanje u kuhinji da bi uživala u čokoladnim kolačima.

Čokoladni lava kolačići

Mini kolači s tekućom čokoladnom sredinom, savršeni su za posebne trenutke, a ima li posebnijeg dana od Dana čokoladnih kolača? Posluži ih s kuglicom sladoleda i svježim voćem za ekstra dojam.

Čokoladni lava kolačići sastojci:

100 g tamne čokolade

100 g maslaca

2 jaja

2 žumanjka

80 g šećera

50 g glatkog brašna

Malo maslaca i kakaa za kalupe

Čokoladni lava kolačići priprema:

Zagrij pećnicu na 200°C i namaži kalupe maslacem pa ih pospi kakaom.

Otopi čokoladu i maslac na pari ili u mikrovalnoj.

U zdjeli izmiksaj jaja, žumanjke i šećer dok ne postanu pjenasti. Dodaj otopljenu čokoladu i maslac, a zatim umiješaj brašno.

Smjesu podijeli u kalupe i peci 10-12 minuta – rubovi trebaju biti pečeni, a sredina još tekuća.

Izvadi iz kalupa, posluži toplo uz kuglicu sladoleda ili malo šlaga.

Brownie cheesecake kocke

Kombinacija sočnih browniesa i kremastog cheesecake sloja, spoj je koji izgleda i zvuči luksuzno, a zapravo se lako priprema.

Brownie cheesecake kocke sastojci za brownie sloj:

150 g tamne čokolade

100 g maslaca

2 jaja

150 g šećera

80 g brašna

Prstohvat soli

Brownie cheesecake kocke sastojci za cheesecake sloj:

250 g krem sira

1 jaje

50 g šećera

1 žličica vanilije

Brownie cheesecake kocke priprema:

Zagrij pećnicu na 180°C i obloži kalup (20x20 cm) papirom za pečenje.

Za brownie sloj otopi čokoladu i maslac, a zatim umiješaj jaja, šećer, brašno i sol. Ulij smjesu u kalup.

Za cheesecake sloj izmiksaj krem sir, jaje, šećer i vaniliju dok ne dobiješ glatku kremu.

Cheesecake smjesu stavi preko brownie smjese i lagano promiješaj vilicom da dobiješ mramorni uzorak.

Peci 25-30 minuta, ohladi, nareži na kocke i uživaj!

Torta od tamne čokolade i malina

Elegantan spoj bogate tamne čokolade i svježih malina nikad nije pogreška. Idealna je za sve koji vole desert s dozom profinjenosti.

Torta od tamne čokolade i malina sastojci:

200 g tamne čokolade

150 g maslaca

4 jaja

100 g šećera

100 g mljevenih badema

200 g svježih malina

Šećer u prahu za posipanje

Torta od tamne čokolade i malina priprema:

Zagrij pećnicu na 180°C i obloži kalup papirom za pečenje.

Otopi čokoladu i maslac na pari. U drugoj zdjeli izmiksaj žumanjke sa šećerom, pa dodaj čokoladu i mljevene bademe.

U posebnoj zdjeli istuci bjelanjke u čvrsti snijeg i pažljivo ih umiješaj u čokoladnu smjesu.

Ulij smjesu u kalup i peci 25-30 minuta.

Kad se torta ohladi, ukrasi malinama i pospi šećerom u prahu.

Čokoladni mousse u čaši

Brz i jednostavan desert koji ne treba pećnicu, složen u prozirnim čašama s dekoracijom poput šlaga, ribane čokolade i voća.

Čokoladni mousse u čaši sastojci:

200 g tamne čokolade

3 jaja

50 g šećera

300 ml slatkog vrhnja

Malo ribane čokolade i voća za dekoraciju

Čokoladni mousse u čaši priprema:

Otopi čokoladu na pari i ostavi da se malo ohladi.

Odvoji žumanjke od bjelanjaka. Istuci bjelanjke u snijeg, a vrhnje u šlag.

Žumanjke izmiksaj sa šećerom, dodaj čokoladu, a zatim umiješaj šlag i snijeg od bjelanjaka.

Smjesu ulij u čaše i stavi u hladnjak na 2-3 sata.

Ukrasi mousse ribanom čokoladom i voćem prije posluživanja.