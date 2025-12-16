Neodoljivi čokoladni kolači koji će oduševiti sva osjetila
Dan čokoladnih kolača je ovdje, a 27. siječnja zvuči kao savršen izgovor da zaboraviš na sve i zagrizeš u komad savršene čokoladne čarolije. Bilo da si ljubiteljica bogatih torti, sočnih muffina ili jednostavnih kolača koje možeš smiksati u jednoj zdjeli, danas je dan kada je čokolada glavna zvijezda.
Bijela, mliječna ili tamna – nije važno, jer svaka vrsta čokolade ima svoj trenutak u kuhinji. Pečenje kolača ne mora biti komplicirano, a imamo i recepte koji ne zahtijevaju pećnicu, tako da stvarno nema izgovora. Samo odaberi recept, ugrij pećnicu (ili ne), i prepusti se uživanju u mirisu i okusu. Ako tražiš inspiraciju, pripremili smo nekoliko recepata za najbolje čokoladne kolače koje možeš isprobati.
Najbolji čokoladni kolači
Umjesto odlaska u slastičarnicu, kod kuće možeš napraviti ove fancy, a zaista jednostavne čokoladne stastice. Ne moraš imati ekspertno znanje u kuhinji da bi uživala u čokoladnim kolačima.
Čokoladni lava kolačići
Mini kolači s tekućom čokoladnom sredinom, savršeni su za posebne trenutke, a ima li posebnijeg dana od Dana čokoladnih kolača? Posluži ih s kuglicom sladoleda i svježim voćem za ekstra dojam.
Čokoladni lava kolačići sastojci:
- 100 g tamne čokolade
- 100 g maslaca
- 2 jaja
- 2 žumanjka
- 80 g šećera
- 50 g glatkog brašna
- Malo maslaca i kakaa za kalupe
Čokoladni lava kolačići priprema:
Zagrij pećnicu na 200°C i namaži kalupe maslacem pa ih pospi kakaom.
Otopi čokoladu i maslac na pari ili u mikrovalnoj.
U zdjeli izmiksaj jaja, žumanjke i šećer dok ne postanu pjenasti. Dodaj otopljenu čokoladu i maslac, a zatim umiješaj brašno.
Smjesu podijeli u kalupe i peci 10-12 minuta – rubovi trebaju biti pečeni, a sredina još tekuća.
Izvadi iz kalupa, posluži toplo uz kuglicu sladoleda ili malo šlaga.
Brownie cheesecake kocke
Kombinacija sočnih browniesa i kremastog cheesecake sloja, spoj je koji izgleda i zvuči luksuzno, a zapravo se lako priprema.
Brownie cheesecake kocke sastojci za brownie sloj:
- 150 g tamne čokolade
- 100 g maslaca
- 2 jaja
- 150 g šećera
- 80 g brašna
- Prstohvat soli
Brownie cheesecake kocke sastojci za cheesecake sloj:
- 250 g krem sira
- 1 jaje
- 50 g šećera
- 1 žličica vanilije
Brownie cheesecake kocke priprema:
Zagrij pećnicu na 180°C i obloži kalup (20x20 cm) papirom za pečenje.
Za brownie sloj otopi čokoladu i maslac, a zatim umiješaj jaja, šećer, brašno i sol. Ulij smjesu u kalup.
Za cheesecake sloj izmiksaj krem sir, jaje, šećer i vaniliju dok ne dobiješ glatku kremu.
Cheesecake smjesu stavi preko brownie smjese i lagano promiješaj vilicom da dobiješ mramorni uzorak.
Peci 25-30 minuta, ohladi, nareži na kocke i uživaj!
Torta od tamne čokolade i malina
Elegantan spoj bogate tamne čokolade i svježih malina nikad nije pogreška. Idealna je za sve koji vole desert s dozom profinjenosti.
Torta od tamne čokolade i malina sastojci:
- 200 g tamne čokolade
- 150 g maslaca
- 4 jaja
- 100 g šećera
- 100 g mljevenih badema
- 200 g svježih malina
- Šećer u prahu za posipanje
Torta od tamne čokolade i malina priprema:
Zagrij pećnicu na 180°C i obloži kalup papirom za pečenje.
Otopi čokoladu i maslac na pari. U drugoj zdjeli izmiksaj žumanjke sa šećerom, pa dodaj čokoladu i mljevene bademe.
U posebnoj zdjeli istuci bjelanjke u čvrsti snijeg i pažljivo ih umiješaj u čokoladnu smjesu.
Ulij smjesu u kalup i peci 25-30 minuta.
Kad se torta ohladi, ukrasi malinama i pospi šećerom u prahu.
Čokoladni mousse u čaši
Brz i jednostavan desert koji ne treba pećnicu, složen u prozirnim čašama s dekoracijom poput šlaga, ribane čokolade i voća.
Čokoladni mousse u čaši sastojci:
- 200 g tamne čokolade
- 3 jaja
- 50 g šećera
- 300 ml slatkog vrhnja
- Malo ribane čokolade i voća za dekoraciju
Čokoladni mousse u čaši priprema:
Otopi čokoladu na pari i ostavi da se malo ohladi.
Odvoji žumanjke od bjelanjaka. Istuci bjelanjke u snijeg, a vrhnje u šlag.
Žumanjke izmiksaj sa šećerom, dodaj čokoladu, a zatim umiješaj šlag i snijeg od bjelanjaka.
Smjesu ulij u čaše i stavi u hladnjak na 2-3 sata.
Ukrasi mousse ribanom čokoladom i voćem prije posluživanja.