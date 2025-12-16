403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Gastro
ČOKOLADNI RAJ

Neodoljivi čokoladni kolači koji će oduševiti sva osjetila

Žena.hr
16. prosinca 2025.
Neodoljivi čokoladni kolači koji će oduševiti sva osjetila
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Ako ti se jede nešto slatko imaš sreće - danas je dan čokoladnih kolača i bilo bi šteta ne proslaviti ga

Dan čokoladnih kolača je ovdje, a 27. siječnja zvuči kao savršen izgovor da zaboraviš na sve i zagrizeš u komad savršene čokoladne čarolije. Bilo da si ljubiteljica bogatih torti, sočnih muffina ili jednostavnih kolača koje možeš smiksati u jednoj zdjeli, danas je dan kada je čokolada glavna zvijezda.

Bijela, mliječna ili tamna – nije važno, jer svaka vrsta čokolade ima svoj trenutak u kuhinji. Pečenje kolača ne mora biti komplicirano, a imamo i recepte koji ne zahtijevaju pećnicu, tako da stvarno nema izgovora. Samo odaberi recept, ugrij pećnicu (ili ne), i prepusti se uživanju u mirisu i okusu. Ako tražiš inspiraciju, pripremili smo nekoliko recepata za najbolje čokoladne kolače koje možeš isprobati.

Najbolji čokoladni kolači

Umjesto odlaska u slastičarnicu, kod kuće možeš napraviti ove fancy, a zaista jednostavne čokoladne stastice. Ne moraš imati ekspertno znanje u kuhinji da bi uživala u čokoladnim kolačima.

Čokoladni lava kolačići

Mini kolači s tekućom čokoladnom sredinom, savršeni su za posebne trenutke, a ima li posebnijeg dana od Dana čokoladnih kolača? Posluži ih s kuglicom sladoleda i svježim voćem za ekstra dojam.

Čokoladni lava kolačići sastojci:

  • 100 g tamne čokolade
  • 100 g maslaca
  • 2 jaja
  • 2 žumanjka
  • 80 g šećera
  • 50 g glatkog brašna
  • Malo maslaca i kakaa za kalupe
 

Čokoladni lava kolačići priprema:

Zagrij pećnicu na 200°C i namaži kalupe maslacem pa ih pospi kakaom.

Otopi čokoladu i maslac na pari ili u mikrovalnoj.

U zdjeli izmiksaj jaja, žumanjke i šećer dok ne postanu pjenasti. Dodaj otopljenu čokoladu i maslac, a zatim umiješaj brašno.

Smjesu podijeli u kalupe i peci 10-12 minuta – rubovi trebaju biti pečeni, a sredina još tekuća.

Izvadi iz kalupa, posluži toplo uz kuglicu sladoleda ili malo šlaga.

Brownie cheesecake kocke

Kombinacija sočnih browniesa i kremastog cheesecake sloja, spoj je koji izgleda i zvuči luksuzno, a zapravo se lako priprema.

Brownie cheesecake kocke sastojci za brownie sloj:

  • 150 g tamne čokolade
  • 100 g maslaca
  • 2 jaja
  • 150 g šećera
  • 80 g brašna
  • Prstohvat soli

Brownie cheesecake kocke sastojci za cheesecake sloj:

  • 250 g krem sira
  • 1 jaje
  • 50 g šećera
  • 1 žličica vanilije

Brownie cheesecake kocke priprema:

Zagrij pećnicu na 180°C i obloži kalup (20x20 cm) papirom za pečenje.

Za brownie sloj otopi čokoladu i maslac, a zatim umiješaj jaja, šećer, brašno i sol. Ulij smjesu u kalup.

Za cheesecake sloj izmiksaj krem sir, jaje, šećer i vaniliju dok ne dobiješ glatku kremu.

Cheesecake smjesu stavi preko brownie smjese i lagano promiješaj vilicom da dobiješ mramorni uzorak.

Peci 25-30 minuta, ohladi, nareži na kocke i uživaj!

Torta od tamne čokolade i malina

Elegantan spoj bogate tamne čokolade i svježih malina nikad nije pogreška. Idealna je za sve koji vole desert s dozom profinjenosti.

Torta od tamne čokolade i malina sastojci:

  • 200 g tamne čokolade
  • 150 g maslaca
  • 4 jaja
  • 100 g šećera
  • 100 g mljevenih badema
  • 200 g svježih malina
  • Šećer u prahu za posipanje
 

Torta od tamne čokolade i malina priprema:

Zagrij pećnicu na 180°C i obloži kalup papirom za pečenje.

Otopi čokoladu i maslac na pari. U drugoj zdjeli izmiksaj žumanjke sa šećerom, pa dodaj čokoladu i mljevene bademe.

U posebnoj zdjeli istuci bjelanjke u čvrsti snijeg i pažljivo ih umiješaj u čokoladnu smjesu.

Ulij smjesu u kalup i peci 25-30 minuta.

Kad se torta ohladi, ukrasi malinama i pospi šećerom u prahu.

Čokoladni mousse u čaši

Brz i jednostavan desert koji ne treba pećnicu, složen u prozirnim čašama s dekoracijom poput šlaga, ribane čokolade i voća.

Čokoladni mousse u čaši sastojci:

  • 200 g tamne čokolade
  • 3 jaja
  • 50 g šećera
  • 300 ml slatkog vrhnja
  • Malo ribane čokolade i voća za dekoraciju

Čokoladni mousse u čaši priprema:

Otopi čokoladu na pari i ostavi da se malo ohladi.

Odvoji žumanjke od bjelanjaka. Istuci bjelanjke u snijeg, a vrhnje u šlag.

Žumanjke izmiksaj sa šećerom, dodaj čokoladu, a zatim umiješaj šlag i snijeg od bjelanjaka.

Smjesu ulij u čaše i stavi u hladnjak na 2-3 sata.

Ukrasi mousse ribanom čokoladom i voćem prije posluživanja.

Pročitajte još o:
Kolačičokolada
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ČOKOLADNI RAJ
Neodoljivi čokoladni kolači koji će oduševiti sva osjetila