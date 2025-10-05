Kremaste i mirisne: Juhe idealne za hladne jesenske dane

Od klasične juhe od bundeve do bogatih šumskih okusa gljiva, pripremili smo četiri recepta koji slave sve ono najbolje što jesen nudi

S dolaskom oštrog zraka, šuštanja lišća pod nogama i zagasitih, zlatnih boja prirode, budi se i naša želja za toplinom i utjehom. Malo je stvari koje tako dobro griju tijelo i dušu kao tanjur tople, krepke juhe. Jesen je idealno vrijeme da prigrlimo sezonske namirnice i pretvorimo ih u raskošne obroke na žlicu koji će ispuniti dom predivnim mirisima.

Od klasične juhe od bundeve do bogatih šumskih okusa gljiva, pripremili smo četiri recepta koji slave sve ono najbolje što jesen nudi. Bilo da tražite brzi obrok za radni dan ili elegantno predjelo za posebnu večeru, ove će juhe postati nezaobilazan dio vašeg jesenskog jelovnika.

Baršunasta krem juha od bundeve

Ne postoji jelo koje više asocira na jesen od krem juhe od bundeve. Njena predivna narančasta boja, blaga slatkoća i svilenkasta tekstura čine je apsolutnim favoritom sezone. Najbolji okus dat će hokaido ili butternut tikva, koje su bogate vitaminima i savršene za kremaste juhe.

Sastojci:

1 kg bundeve (hokaido ili butternut), očišćene i narezane na kocke

1 veća glavica luka, nasjeckana

2 mrkve, narezane na kolutiće

2 režnja češnjaka, nasjeckana

2 žlice maslinovog ulja

1 litra povrtnog ili pilećeg temeljca

200 ml vrhnja za kuhanje (ili kokosovog mlijeka za vegansku verziju)

Sol i svježe mljeveni papar

Prstohvat muškatnog oraščića

Bučine sjemenke i bučino ulje za posluživanje

Priprema:

U većem loncu zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte nasjeckani luk i mrkvu te pirjajte otprilike 5-7 minuta, dok luk ne postane staklast i mekan.

Dodajte češnjak i pirjajte još minutu dok ne zamiriše.

Ubacite kockice bundeve, posolite, popaprite i dodajte muškatni oraščić. Promiješajte i kuhajte 5 minuta.

Ulijte temeljac tako da prekrije sve povrće. Pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru, poklopite i kuhajte 20-25 minuta, dok bundeva ne postane potpuno mekana.

Maknite lonac s vatre. Štapnim mikserom izmiksajte juhu dok ne dobijete potpuno glatku, baršunastu teksturu.

Vratite lonac na laganu vatru, umiješajte vrhnje za kuhanje i pustite da se zagrije, ali bez vrenja. Kušajte i po potrebi dodatno začinite.

Poslužite vruće, ukrašeno preprženim bučinim sjemenkama i s nekoliko kapi bučinog ulja.

Pexels

Bogata i aromatična juha od gljiva

Za sve ljubitelje zemljanih, dubokih okusa, krem juha od gljiva pravi je pogodak. Kombinacijom svježih i sušenih gljiva postići ćete nevjerojatnu punoću okusa i miris koji podsjeća na šetnju šumom nakon kiše.

Sastojci:

500 g svježih gljiva (šampinjoni, bukovače)

20 g sušenih vrganja

1 glavica luka, sitno nasjeckana

2 režnja češnjaka, sitno nasjeckana

2 žlice maslaca

1 litra povrtnog temeljca

150 ml vrhnja za kuhanje

Sol i papar

Svježi peršin ili timijan za ukras

Priprema:

Sušene vrganje prelijte s 200 ml vruće vode i ostavite da se namaču 20-ak minuta.

Svježe gljive očistite i narežite na listiće.

U loncu otopite maslac i pirjajte luk dok ne omekša. Dodajte češnjak i svježe gljive. Pirjajte dok gljive ne puste vodu i dok ona ne ispari, a gljive dobiju zlatnu boju.

Namočene vrganje ocijedite (sačuvajte tekućinu) i sitno nasjeckajte. Dodajte ih u lonac i kratko pirjajte.

Ulijte temeljac i procijeđenu tekućinu od namakanja vrganja. Začinite solju i paprom. Kuhajte na laganoj vatri 15 minuta.

Odvojite nekoliko žlica gljiva za ukras, a ostatak juhe izmiksajte štapnim mikserom do željene gustoće.

Vratite juhu na vatru, umiješajte vrhnje i odvojene komadiće gljiva. Kratko prokuhajte i poslužite posuto svježim začinskim biljem.

Pexels

Juha od crvene leće s daškom Orijenta

Crvena leća je fantastična namirnica – brzo se kuha, iznimno je hranjiva i savršena za guste, zasitne juhe. Uz dodatak začina poput kumina i kurkume, ova jednostavna juha pretvara se u egzotičan obrok koji grije iznutra.

Sastojci:

250 g crvene leće, isprane

1 veliki luk, nasjeckan

2 mrkve, naribane

2 režnja češnjaka, zgnječena

1 žlica maslinovog ulja

1 žličica mljevenog kumina

½ žličice kurkume

1,5 litra povrtnog temeljca

Sok polovice limuna

Sol, papar

Svježi korijander ili peršin za posluživanje

Priprema:

U loncu na maslinovom ulju pirjajte luk dok ne omekša. Dodajte naribanu mrkvu i češnjak pa pirjajte još nekoliko minuta.

Dodajte kumin i kurkumu i miješajte oko 30 sekundi dok začini ne zamirišu.

Ubacite ispranu leću, promiješajte, a zatim zalijte temeljcem.

Pustite da zavrije, smanjite vatru i kuhajte 15-20 minuta dok leća ne omekša i ne počne se raspadati.

Juhu možete ostaviti kakva jest, s komadićima, ili je djelomično izmiksati štapnim mikserom za kremastiju teksturu.

Na kraju umiješajte sok od limuna, posolite i popaprite po ukusu. Poslužite toplo, posuto svježim korijanderom.

Pexels

Juha od mrkve i đumbira

Vibrantna, lagano pikantna i puna vitamina, ova juha je pravi podizač energije u tmurnim jesenskim danima. Slatkoća mrkve savršeno se spaja s oštrinom đumbira, stvarajući harmoničan i osvježavajući okus.

Sastojci:

700 g mrkve, oguljene i narezane

1 glavica luka, nasjeckana

2-3 cm svježeg đumbira, naribanog

1 režanj češnjaka, nasjeckan

1 žlica maslinovog ulja

1 litra povrtnog temeljca

Sol i papar

Malo čilija u prahu (po želji)

Kiselo vrhnje ili grčki jogurt za posluživanje

Priprema: