Kremaste i mirisne: Juhe idealne za hladne jesenske dane
S dolaskom oštrog zraka, šuštanja lišća pod nogama i zagasitih, zlatnih boja prirode, budi se i naša želja za toplinom i utjehom. Malo je stvari koje tako dobro griju tijelo i dušu kao tanjur tople, krepke juhe. Jesen je idealno vrijeme da prigrlimo sezonske namirnice i pretvorimo ih u raskošne obroke na žlicu koji će ispuniti dom predivnim mirisima.
Od klasične juhe od bundeve do bogatih šumskih okusa gljiva, pripremili smo četiri recepta koji slave sve ono najbolje što jesen nudi. Bilo da tražite brzi obrok za radni dan ili elegantno predjelo za posebnu večeru, ove će juhe postati nezaobilazan dio vašeg jesenskog jelovnika.
Baršunasta krem juha od bundeve
Ne postoji jelo koje više asocira na jesen od krem juhe od bundeve. Njena predivna narančasta boja, blaga slatkoća i svilenkasta tekstura čine je apsolutnim favoritom sezone. Najbolji okus dat će hokaido ili butternut tikva, koje su bogate vitaminima i savršene za kremaste juhe.
Sastojci:
- 1 kg bundeve (hokaido ili butternut), očišćene i narezane na kocke
- 1 veća glavica luka, nasjeckana
- 2 mrkve, narezane na kolutiće
- 2 režnja češnjaka, nasjeckana
- 2 žlice maslinovog ulja
- 1 litra povrtnog ili pilećeg temeljca
- 200 ml vrhnja za kuhanje (ili kokosovog mlijeka za vegansku verziju)
- Sol i svježe mljeveni papar
- Prstohvat muškatnog oraščića
- Bučine sjemenke i bučino ulje za posluživanje
Priprema:
- U većem loncu zagrijte maslinovo ulje na srednje jakoj vatri. Dodajte nasjeckani luk i mrkvu te pirjajte otprilike 5-7 minuta, dok luk ne postane staklast i mekan.
- Dodajte češnjak i pirjajte još minutu dok ne zamiriše.
- Ubacite kockice bundeve, posolite, popaprite i dodajte muškatni oraščić. Promiješajte i kuhajte 5 minuta.
- Ulijte temeljac tako da prekrije sve povrće. Pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru, poklopite i kuhajte 20-25 minuta, dok bundeva ne postane potpuno mekana.
- Maknite lonac s vatre. Štapnim mikserom izmiksajte juhu dok ne dobijete potpuno glatku, baršunastu teksturu.
- Vratite lonac na laganu vatru, umiješajte vrhnje za kuhanje i pustite da se zagrije, ali bez vrenja. Kušajte i po potrebi dodatno začinite.
- Poslužite vruće, ukrašeno preprženim bučinim sjemenkama i s nekoliko kapi bučinog ulja.
Bogata i aromatična juha od gljiva
Za sve ljubitelje zemljanih, dubokih okusa, krem juha od gljiva pravi je pogodak. Kombinacijom svježih i sušenih gljiva postići ćete nevjerojatnu punoću okusa i miris koji podsjeća na šetnju šumom nakon kiše.
Sastojci:
- 500 g svježih gljiva (šampinjoni, bukovače)
- 20 g sušenih vrganja
- 1 glavica luka, sitno nasjeckana
- 2 režnja češnjaka, sitno nasjeckana
- 2 žlice maslaca
- 1 litra povrtnog temeljca
- 150 ml vrhnja za kuhanje
- Sol i papar
- Svježi peršin ili timijan za ukras
Priprema:
- Sušene vrganje prelijte s 200 ml vruće vode i ostavite da se namaču 20-ak minuta.
- Svježe gljive očistite i narežite na listiće.
- U loncu otopite maslac i pirjajte luk dok ne omekša. Dodajte češnjak i svježe gljive. Pirjajte dok gljive ne puste vodu i dok ona ne ispari, a gljive dobiju zlatnu boju.
- Namočene vrganje ocijedite (sačuvajte tekućinu) i sitno nasjeckajte. Dodajte ih u lonac i kratko pirjajte.
- Ulijte temeljac i procijeđenu tekućinu od namakanja vrganja. Začinite solju i paprom. Kuhajte na laganoj vatri 15 minuta.
- Odvojite nekoliko žlica gljiva za ukras, a ostatak juhe izmiksajte štapnim mikserom do željene gustoće.
- Vratite juhu na vatru, umiješajte vrhnje i odvojene komadiće gljiva. Kratko prokuhajte i poslužite posuto svježim začinskim biljem.
Juha od crvene leće s daškom Orijenta
Crvena leća je fantastična namirnica – brzo se kuha, iznimno je hranjiva i savršena za guste, zasitne juhe. Uz dodatak začina poput kumina i kurkume, ova jednostavna juha pretvara se u egzotičan obrok koji grije iznutra.
Sastojci:
- 250 g crvene leće, isprane
- 1 veliki luk, nasjeckan
- 2 mrkve, naribane
- 2 režnja češnjaka, zgnječena
- 1 žlica maslinovog ulja
- 1 žličica mljevenog kumina
- ½ žličice kurkume
- 1,5 litra povrtnog temeljca
- Sok polovice limuna
- Sol, papar
- Svježi korijander ili peršin za posluživanje
Priprema:
- U loncu na maslinovom ulju pirjajte luk dok ne omekša. Dodajte naribanu mrkvu i češnjak pa pirjajte još nekoliko minuta.
- Dodajte kumin i kurkumu i miješajte oko 30 sekundi dok začini ne zamirišu.
- Ubacite ispranu leću, promiješajte, a zatim zalijte temeljcem.
- Pustite da zavrije, smanjite vatru i kuhajte 15-20 minuta dok leća ne omekša i ne počne se raspadati.
- Juhu možete ostaviti kakva jest, s komadićima, ili je djelomično izmiksati štapnim mikserom za kremastiju teksturu.
- Na kraju umiješajte sok od limuna, posolite i popaprite po ukusu. Poslužite toplo, posuto svježim korijanderom.
Juha od mrkve i đumbira
Vibrantna, lagano pikantna i puna vitamina, ova juha je pravi podizač energije u tmurnim jesenskim danima. Slatkoća mrkve savršeno se spaja s oštrinom đumbira, stvarajući harmoničan i osvježavajući okus.
Sastojci:
- 700 g mrkve, oguljene i narezane
- 1 glavica luka, nasjeckana
- 2-3 cm svježeg đumbira, naribanog
- 1 režanj češnjaka, nasjeckan
- 1 žlica maslinovog ulja
- 1 litra povrtnog temeljca
- Sol i papar
- Malo čilija u prahu (po želji)
- Kiselo vrhnje ili grčki jogurt za posluživanje
Priprema:
- Na maslinovom ulju pirjajte luk dok ne postane proziran.
- Dodajte mrkvu, đumbir i češnjak te pirjajte uz miješanje oko 5 minuta.
- Ulijte temeljac, posolite, popaprite i dodajte prstohvat čilija ako volite pikantnije.
- Kuhajte dok mrkva potpuno ne omekša, otprilike 20-25 minuta.
- Sve sastojke izmiksajte štapnim mikserom dok ne dobijete glatku juhu. Ako je pregusta, dodajte još malo temeljca ili vode.
- Poslužite s žlicom kiselog vrhnja ili grčkog jogurta i pospite svježe mljevenim paprom.