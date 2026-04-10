Slatka fantazija: Kolač od jabuka s pudingom

Starija generacija će se sigurno sjećati ovog jednostavnog i osvježavajućeg jabučnog kolača i koji je često kraljevao na stolovima domaćica koje su držale do sebe. Prozračni biskvit, slatke jabuke, aromatična krema od pudinga i ukusna šlag krema. Toliko dobrih okusa i svi povezani u savršenu cjelinu.
Sastojci za 12 osoba
- 200 ml slatkog vrhnja za šlag
- kakao u prahu ili čokoladne mrvice za dekoraciju
- 3 jaja
- 120 grama šećera
- 1 vanilin šećer
- 1 dl ulja
- 1 dl mlijeka
- 150 grama brašna
- 0,5 vrećice praška za pecivo
- 1 prstohvat soli
- 1 kg jabuka
- 3 žlice šećera
- 1 l vode
- 2 vrećice vanilin pudinga
- voda u kojoj su se kuhale jabuke
Postupak korak po korak
Jaja i šećer miksamo električnim mikserom najmanje 15 minuta, dok se smjesa znatno ne poveća. Dodamo mlijeko i ulje, lagano promiješamo, zatim dodamo prosijano brašno pomiješano s praškom za pecivo i solju. Lopaticom pažljivo miješamo da dobijemo glatku masu bez grudica, koju izlijemo u namašćen i pobrašnjen kalup (veličine 22 x 30 centimetara). Biskvit pečemo na 180 stupnjeva otprilike 25 minuta (provjerimo čačkalicom je li pečen).
Dok se biskvit peče, pripremamo ostale sastojke. Jabuke operemo, ogulimo i naribamo. Stavimo ih u lonac, dodamo 2-3 žlice šećera i ulijemo litru vode. Stavimo na štednjak i pustimo da zavrije. Čim zavrije, maknemo s vatre i jabuke procijedimo (tekućinu sačuvamo).
Od praška za puding i sačuvane tekućine u kojoj smo kuhali jabuke, prema uputama proizvođača skuhamo puding.
Na još vrući biskvit stavimo kuhane i ocijeđene jabuke te ih poravnamo stražnjom stranom žlice da dobijemo jednolični jabučni sloj. Na jabučni sloj izlijemo kuhan puding i lijepo ga rasporedimo po cijeloj površini te poravnamo. Kolač dobro ohladimo (najbolje preko noći u hladnjaku).
Na hladni kolač stavimo sloj tučenog slatkog vrhnja, koji lijepo poravnamo i zagladimo. Desert ukrasimo kakaom ili čokoladnim mrvicama.
Dodatni savjet
Jabuke radije naribaj, nego da ih režeš na kriške, jer će tako kolač biti lakše rezati na komade kad se ohladi. Umjesto jabuka možete koristiti i voće iz kompota (ananas, trešnje i slično.). Soku od kompota dodaj toliko vode da dobiješ 1 litru tekućine, a voće nareži na manje komade. Umjesto slatkog vrhnja možeš koristiti šlag iz vrećice, piše okusno.je.