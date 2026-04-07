Ne znate što s kuhanim jajima nakon Uskrsa? Imamo recepte i ideje koje će vas oduševiti

Kuhana jaja svestrana su i zasitna namirnica koju možete lako uklopiti u razna jela - od laganih salata do kremastih namaza i brzih tjestenina. Donosimo nekoliko jednostavnih i ukusnih ideja koje će vam pomoći iskoristiti kuhana jaja nakon Uskrsa na malo drugačiji način

Nakon blagdana često se borimo s ostacima hrane. Tako se zna dogoditi da poslije Uskrsa imamo hladnjak pun kuhanih jaja s kojima ne znamo što napraviti. Umjesto da ih bacite, pretvorite kuhana jaja u zvijezdu novih, kreativnih jela. Tvrdo kuhana jaja nisu samo hranjiv i praktičan obrok bogat proteinima, već i iznenađujuće svestrana namirnica. Pravilno skladištena u ljusci, u hladnjaku mogu potrajati i do sedam dana, što vam daje dovoljno vremena da isprobate neke od naših prijedloga.

Od zasitnih salata do namaza, u nastavku otkrivamo kako iskoristiti kuhana jaja u finim i kreativnim jelima.

Pexels

Salate s kuhanim jajima: Od klasika do novih okusa

Salate su najočitiji, ali i najkreativniji način za iskoristiti višak kuhanih jaja. Naravno, tu su nezaobilazni blagdanski klasici poput francuske ili ruske salate, gdje sjeckana jaja daju onu poznatu kremoznost i bogatstvo. Hladna salata od krumpira ili tjestenine također postaje cjelovit obrok dodatkom jaja. Za nešto drugačiji doživljaj, isprobajte bogatu američku Cobb salatu.

Cobb salata

Sastojci:

4 tvrdo kuhana jaja, narezana na četvrtine

1 glava zelene salate (npr. iceberg ili romana), nasjeckana

200 g pilećih prsa, pečenih i narezanih na kockice

100 g slanine, pržene i izmrvljene

1 avokado, narezan na kockice

2 rajčice, narezane na kockice

100 g sira s plavom plijesni, izmrvljenog

Za preljev: maslinovo ulje, crveni vinski ocat, Dijon senf, sol, papar

Priprema:

Na veliki tanjur ili zdjelu ravnomjerno rasporedite nasjeckanu zelenu salatu.

U urednim redovima posložite ostale sastojke jedan do drugoga: piletinu, slaninu, avokado, rajčicu, sir i kuhana jaja.

U maloj posudi pomiješajte sastojke za preljev i prelijte preko salate netom prije posluživanja.

Pexels

Salata s kuhanim jajima i mladim lukom

Sastojci:

4 kuhana jaja

1 vezica mladog luka

1 veći krumpir (kuhan)

šaka rikole ili zelene salate

maslinovo ulje

sol i papar

malo limunovog soka

Priprema:

Narežite kuhana jaja na četvrtine.

Kuhani krumpir narežite na kockice.

Mladi luk sitno nasjeckajte.

Sve sastojke pomiješajte u zdjeli sa salatom.

Začinite maslinovim uljem, limunovim sokom, soli i paprom.

Lagano promiješajte i poslužite.

Salata od jaja i avokada

Sastojci:

3 kuhana jaja

1 zreli avokado

sok pola limuna

1 žlica maslinovog ulja

sol i papar

malo sjeckanog peršina

Priprema:

Kuhana jaja narežite na komade.

Avokado ogulite i narežite na kockice.

Sve stavite u zdjelu i dodajte limunov sok i maslinovo ulje.

Začinite solju i paprom.

Lagano promiješajte i pospite peršinom.

Recepti za namaz od kuhanih jaja

Namaz od jaja jednostavan je za pripremu, a savršen za doručak, večeru ili brzi zalogaj. Možete se držati klasike ili isprobati moderniju verziju s avokadom.

Klasični namaz od jaja

Sastojci:

6 tvrdo kuhanih jaja

3-4 žlice majoneze

1 žličica Dijon senfa

Sol i svježe mljeveni papar po ukusu

1 žlica nasjeckanog svježeg vlasca ili peršina

Priprema:

Ogulite kuhana jaja i sitno ih nasjeckajte ili zgnječite vilicom u zdjeli.

Dodajte majonezu, senf, sol i papar. Dobro promiješajte dok se svi sastojci ne sjedine.

Na kraju umiješajte svježe nasjeckani vlasac ili peršin. Poslužite na kruhu, tostu ili krekerima.

Kremasti namaz od jaja i avokada

Sastojci:

4 tvrdo kuhana jaja

1 zreli avokado

1 žlica soka od limuna ili limete

2 žlice sitno sjeckanog crvenog luka (po želji)

Sol i papar po ukusu

Priprema:

Jaja ogulite i zgnječite vilicom.

Avokado prepolovite, izvadite košticu i meso avokada dodajte jajima.

Odmah dodajte limunov sok kako avokado ne bi potamnio. Sve zajedno zgnječite dok ne dobijete željenu teksturu.

Dodajte crveni luk, sol i papar te sve dobro promiješajte.

Pexels

Što još napraviti od kuhanih jaja? Ideje za ručak i večeru

Kuhana jaja mogu biti više od priloga ili sastojka salate; ona mogu postati temelj glavnog jela. Od jednostavnih zalogaja do konkretnih obiteljskih ručkova, evo nekoliko ideja koje će vas inspirirati.

Punjena jaja na stotinu načina

Punjena ili "đavolja" jaja omiljeni su zalogaj na svakoj proslavi, a njihova priprema je vrlo jednostavna.

Sastojci:

6 tvrdo kuhanih jaja

3 žlice majoneze

1 žličica senfa

Prstohvat slatke crvene paprike (za ukras)

Sol i papar

Priprema:

Jaja pažljivo prerežite na polovice.

Izvadite žumanjke i stavite ih u manju zdjelu. Bjelanjke posložite na tanjur za posluživanje.

Žumanjke zgnječite vilicom, dodajte im majonezu, senf, sol i papar. Miješajte dok ne dobijete glatku, kremastu smjesu.

Smjesom napunite udubine u bjelanjcima pomoću žličice ili slastičarske vrećice.

Pospite crvenom paprikom i ohladite prije posluživanja.

Tjestenina s kuhanim jajima i špinatom

Sastojci:

200 g tjestenine po izboru

3 kuhana jaja

šaka svježeg špinata

2 žlice maslinovog ulja

1 češanj češnjaka

naribani sir (po želji)

sol i papar

Priprema:

Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju.

Na maslinovom ulju kratko popržite nasjeckani češnjak.

Dodajte špinat i pirjajte dok ne uvene.

Kuhana jaja narežite na komade.

Pomiješajte tjesteninu sa špinatom i jajima.

Začinite solju i paprom te po želji pospite sirom.

Jaja kao zvijezda glavnog jela

Inspiraciju možete potražiti u britanskoj kuhinji i pripremiti škotska jaja - savršen spoj jaja i mesa.

Škotska jaja

Sastojci:

6 tvrdo kuhanih jaja, ohlađenih i oguljenih

400 g mljevenog svinjskog mesa (ili mješavine)

Sol, papar, začinsko bilje po želji (kadulja, timijan)

50 g brašna

2 sirova jaja, razmućena

100 g krušnih mrvica

Ulje za prženje

Priprema:

Mljeveno meso začinite solju, paprom i začinskim biljem. Podijelite ga na 6 jednakih dijelova.

Svaki dio mesa spljoštite na dlanu u tanki disk, pa njime pažljivo omotajte jedno kuhano jaje. Pobrinite se da je jaje potpuno prekriveno.

Pripremite tri tanjura: jedan s brašnom, drugi s razmućenim jajima i treći s krušnim mrvicama.

Svako jaje omotano mesom prvo uvaljajte u brašno, zatim u jaja i na kraju u krušne mrvice.

U dubljoj tavi zagrijte ulje i pržite jaja 5-7 minuta, okrećući ih, dok ne dobiju zlatnosmeđu boju sa svih strana.

Izvadite ih na papirnati ubrus da se ocijedi višak masnoće. Poslužite toplo ili hladno.

Pexels

Brzi i jednostavni prilozi i zalogaji

Jedan od zanimljivijih načina za čuvanje i konzumaciju kuhanih jaja je kiseljenje. Dobit ćete ukusan zalogaj oštrog okusa.

Ukiseljena jaja

Sastojci:

8 tvrdo kuhanih jaja, oguljenih

250 ml alkoholnog octa

250 ml vode

1 žlica šećera

1 žličica soli

Začini po želji: nekoliko zrna papra, 1 lovorov list, 2 češnja češnjaka (narezana)

Priprema:

U loncu pomiješajte ocat, vodu, šećer, sol i začine. Pustite da zavrije i kuhajte 2-3 minute. Ostavite da se malo ohladi.

Kuhana jaja posložite u čistu staklenku.

Prelijte jaja ohlađenom tekućinom za kiseljenje. Pobrinite se da su sva jaja potpuno potopljena.

Zatvorite staklenku i ostavite je u hladnjaku najmanje 3 dana prije konzumacije.

Brzi sendvič s kuhanim jajima

Sastojci:

2 kuhana jaja

2 kriške kruha ili pecivo

malo majoneze ili humusa

listovi zelene salate

nekoliko kolutića rajčice

sol i papar

Priprema:

Kuhana jaja narežite na ploške.

Kruh premažite majonezom ili humusom.

Dodajte salatu, rajčicu i jaja.

Začinite solju i paprom.

Poklopite i poslužite.

Zato, sljedeći put kada vam u hladnjaku ostane višak kuhanih jaja, nemojte ih zanemariti. Smatrajte ih početnom točkom za kulinarsku kreativnost i dopustite da vas njihova jednostavnost inspirira na stvaranje novih, ukusnih jela.