Ne znate što s kuhanim jajima nakon Uskrsa? Imamo recepte i ideje koje će vas oduševiti
Nakon blagdana često se borimo s ostacima hrane. Tako se zna dogoditi da poslije Uskrsa imamo hladnjak pun kuhanih jaja s kojima ne znamo što napraviti. Umjesto da ih bacite, pretvorite kuhana jaja u zvijezdu novih, kreativnih jela. Tvrdo kuhana jaja nisu samo hranjiv i praktičan obrok bogat proteinima, već i iznenađujuće svestrana namirnica. Pravilno skladištena u ljusci, u hladnjaku mogu potrajati i do sedam dana, što vam daje dovoljno vremena da isprobate neke od naših prijedloga.
Od zasitnih salata do namaza, u nastavku otkrivamo kako iskoristiti kuhana jaja u finim i kreativnim jelima.
Salate s kuhanim jajima: Od klasika do novih okusa
Salate su najočitiji, ali i najkreativniji način za iskoristiti višak kuhanih jaja. Naravno, tu su nezaobilazni blagdanski klasici poput francuske ili ruske salate, gdje sjeckana jaja daju onu poznatu kremoznost i bogatstvo. Hladna salata od krumpira ili tjestenine također postaje cjelovit obrok dodatkom jaja. Za nešto drugačiji doživljaj, isprobajte bogatu američku Cobb salatu.
Cobb salata
Sastojci:
- 4 tvrdo kuhana jaja, narezana na četvrtine
- 1 glava zelene salate (npr. iceberg ili romana), nasjeckana
- 200 g pilećih prsa, pečenih i narezanih na kockice
- 100 g slanine, pržene i izmrvljene
- 1 avokado, narezan na kockice
- 2 rajčice, narezane na kockice
- 100 g sira s plavom plijesni, izmrvljenog
- Za preljev: maslinovo ulje, crveni vinski ocat, Dijon senf, sol, papar
Priprema:
- Na veliki tanjur ili zdjelu ravnomjerno rasporedite nasjeckanu zelenu salatu.
- U urednim redovima posložite ostale sastojke jedan do drugoga: piletinu, slaninu, avokado, rajčicu, sir i kuhana jaja.
- U maloj posudi pomiješajte sastojke za preljev i prelijte preko salate netom prije posluživanja.
Salata s kuhanim jajima i mladim lukom
Sastojci:
- 4 kuhana jaja
- 1 vezica mladog luka
- 1 veći krumpir (kuhan)
- šaka rikole ili zelene salate
- maslinovo ulje
- sol i papar
- malo limunovog soka
Priprema:
- Narežite kuhana jaja na četvrtine.
- Kuhani krumpir narežite na kockice.
- Mladi luk sitno nasjeckajte.
- Sve sastojke pomiješajte u zdjeli sa salatom.
- Začinite maslinovim uljem, limunovim sokom, soli i paprom.
- Lagano promiješajte i poslužite.
Salata od jaja i avokada
Sastojci:
- 3 kuhana jaja
- 1 zreli avokado
- sok pola limuna
- 1 žlica maslinovog ulja
- sol i papar
- malo sjeckanog peršina
Priprema:
- Kuhana jaja narežite na komade.
- Avokado ogulite i narežite na kockice.
- Sve stavite u zdjelu i dodajte limunov sok i maslinovo ulje.
- Začinite solju i paprom.
- Lagano promiješajte i pospite peršinom.
Recepti za namaz od kuhanih jaja
Namaz od jaja jednostavan je za pripremu, a savršen za doručak, večeru ili brzi zalogaj. Možete se držati klasike ili isprobati moderniju verziju s avokadom.
Klasični namaz od jaja
Sastojci:
- 6 tvrdo kuhanih jaja
- 3-4 žlice majoneze
- 1 žličica Dijon senfa
- Sol i svježe mljeveni papar po ukusu
- 1 žlica nasjeckanog svježeg vlasca ili peršina
Priprema:
- Ogulite kuhana jaja i sitno ih nasjeckajte ili zgnječite vilicom u zdjeli.
- Dodajte majonezu, senf, sol i papar. Dobro promiješajte dok se svi sastojci ne sjedine.
- Na kraju umiješajte svježe nasjeckani vlasac ili peršin. Poslužite na kruhu, tostu ili krekerima.
Kremasti namaz od jaja i avokada
Sastojci:
- 4 tvrdo kuhana jaja
- 1 zreli avokado
- 1 žlica soka od limuna ili limete
- 2 žlice sitno sjeckanog crvenog luka (po želji)
- Sol i papar po ukusu
Priprema:
- Jaja ogulite i zgnječite vilicom.
- Avokado prepolovite, izvadite košticu i meso avokada dodajte jajima.
- Odmah dodajte limunov sok kako avokado ne bi potamnio. Sve zajedno zgnječite dok ne dobijete željenu teksturu.
- Dodajte crveni luk, sol i papar te sve dobro promiješajte.
Što još napraviti od kuhanih jaja? Ideje za ručak i večeru
Kuhana jaja mogu biti više od priloga ili sastojka salate; ona mogu postati temelj glavnog jela. Od jednostavnih zalogaja do konkretnih obiteljskih ručkova, evo nekoliko ideja koje će vas inspirirati.
Punjena jaja na stotinu načina
Punjena ili "đavolja" jaja omiljeni su zalogaj na svakoj proslavi, a njihova priprema je vrlo jednostavna.
Sastojci:
- 6 tvrdo kuhanih jaja
- 3 žlice majoneze
- 1 žličica senfa
- Prstohvat slatke crvene paprike (za ukras)
- Sol i papar
Priprema:
- Jaja pažljivo prerežite na polovice.
- Izvadite žumanjke i stavite ih u manju zdjelu. Bjelanjke posložite na tanjur za posluživanje.
- Žumanjke zgnječite vilicom, dodajte im majonezu, senf, sol i papar. Miješajte dok ne dobijete glatku, kremastu smjesu.
- Smjesom napunite udubine u bjelanjcima pomoću žličice ili slastičarske vrećice.
- Pospite crvenom paprikom i ohladite prije posluživanja.
Tjestenina s kuhanim jajima i špinatom
Sastojci:
- 200 g tjestenine po izboru
- 3 kuhana jaja
- šaka svježeg špinata
- 2 žlice maslinovog ulja
- 1 češanj češnjaka
- naribani sir (po želji)
- sol i papar
Priprema:
- Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju.
- Na maslinovom ulju kratko popržite nasjeckani češnjak.
- Dodajte špinat i pirjajte dok ne uvene.
- Kuhana jaja narežite na komade.
- Pomiješajte tjesteninu sa špinatom i jajima.
- Začinite solju i paprom te po želji pospite sirom.
Jaja kao zvijezda glavnog jela
Inspiraciju možete potražiti u britanskoj kuhinji i pripremiti škotska jaja - savršen spoj jaja i mesa.
Škotska jaja
Sastojci:
- 6 tvrdo kuhanih jaja, ohlađenih i oguljenih
- 400 g mljevenog svinjskog mesa (ili mješavine)
- Sol, papar, začinsko bilje po želji (kadulja, timijan)
- 50 g brašna
- 2 sirova jaja, razmućena
- 100 g krušnih mrvica
- Ulje za prženje
Priprema:
- Mljeveno meso začinite solju, paprom i začinskim biljem. Podijelite ga na 6 jednakih dijelova.
- Svaki dio mesa spljoštite na dlanu u tanki disk, pa njime pažljivo omotajte jedno kuhano jaje. Pobrinite se da je jaje potpuno prekriveno.
- Pripremite tri tanjura: jedan s brašnom, drugi s razmućenim jajima i treći s krušnim mrvicama.
- Svako jaje omotano mesom prvo uvaljajte u brašno, zatim u jaja i na kraju u krušne mrvice.
- U dubljoj tavi zagrijte ulje i pržite jaja 5-7 minuta, okrećući ih, dok ne dobiju zlatnosmeđu boju sa svih strana.
- Izvadite ih na papirnati ubrus da se ocijedi višak masnoće. Poslužite toplo ili hladno.
Brzi i jednostavni prilozi i zalogaji
Jedan od zanimljivijih načina za čuvanje i konzumaciju kuhanih jaja je kiseljenje. Dobit ćete ukusan zalogaj oštrog okusa.
Ukiseljena jaja
Sastojci:
- 8 tvrdo kuhanih jaja, oguljenih
- 250 ml alkoholnog octa
- 250 ml vode
- 1 žlica šećera
- 1 žličica soli
- Začini po želji: nekoliko zrna papra, 1 lovorov list, 2 češnja češnjaka (narezana)
Priprema:
- U loncu pomiješajte ocat, vodu, šećer, sol i začine. Pustite da zavrije i kuhajte 2-3 minute. Ostavite da se malo ohladi.
- Kuhana jaja posložite u čistu staklenku.
- Prelijte jaja ohlađenom tekućinom za kiseljenje. Pobrinite se da su sva jaja potpuno potopljena.
- Zatvorite staklenku i ostavite je u hladnjaku najmanje 3 dana prije konzumacije.
Brzi sendvič s kuhanim jajima
Sastojci:
- 2 kuhana jaja
- 2 kriške kruha ili pecivo
- malo majoneze ili humusa
- listovi zelene salate
- nekoliko kolutića rajčice
- sol i papar
Priprema:
- Kuhana jaja narežite na ploške.
- Kruh premažite majonezom ili humusom.
- Dodajte salatu, rajčicu i jaja.
- Začinite solju i paprom.
- Poklopite i poslužite.
Zato, sljedeći put kada vam u hladnjaku ostane višak kuhanih jaja, nemojte ih zanemariti. Smatrajte ih početnom točkom za kulinarsku kreativnost i dopustite da vas njihova jednostavnost inspirira na stvaranje novih, ukusnih jela.