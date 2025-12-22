Imamo recept za okruglice od bakalara koje će obožavati i djeca

Kako je bakalar, skandinavska riba postala tradicionalno mediteransko jelo, koje se servira posebno u blagdansko vrijeme, otkrio je jedan od najvećih majstora bakalara Aleksandar Stefanov, vlasnik prve hrvatske bakalarnice Baccalà della Mamma, smještene u mjestu Bačva pokraj Višnjana.

Mletački plemić Piero Querini glavni je "krivac" što možemo danas uživati u bakalaru. Tijekom jednog od svojih putovanja 1431. doživio je havariju i završio na sjeveru Norveške, na Lofotskom otočju, gdje su ga domaćini počastili tom ribom. "Lukavi trgovac pri povratku u domovinu ponio je sa sobom velike količine bakalara i tako ga uveo u mediteransku kuhinju. Od 16. stoljeća počinje se uvoziti u europske zemlje, gdje ubrzo postaje traženi specijalitet", ispričao je Aleksandar, koji bakalarnicu ima od 1996. godine.

Saša Halambek

Zdravlje i gurmanski doživljaj

Bakalar je ukusan, ali i iznimno zdrav. Osim omega-3 masnih kiselina, odličan je izvor proteina, minerala i vitamina te sadrži vrlo niske razine štetnih masnoća. Nije to problem objasniti odraslima, ali kako pridobiti najmlađe da posegnu za ovom ribljom poslasticom? "Lako, uz recept za pržene ili pohane okruglice od bakalara koji će oduševiti male i velike gurmane", dodao je Stefanov i otkrio recept za ovu riblju poslasticu. Evo kako je pripremiti.

Pržene (pohane) okruglice od bakalara

250 g bakalara na bijelo

1 jaje

brašno

krušne mrvice

mlijeko (ili gazirana mineralna voda)

ulje za prženje

sol i papar

Saša Halambek

Priprema:

Pripremite smjesu za pohanje od jedne čaše mlijeka (ili vode), jednog jaja, dvije žlice brašna, prstohvata soli i papra te sve dobro pomiješajte. Od bakalara na bijelo žličicom oblikujte okruglice, uronite ih u smjesu i ispržite u većoj količini vrelog ulja. Kad poprime zlatno-smeđu boju, izvadite ih, ocijedite i kratko posušite na kuhinjskom papiru. Poslužite s kriškom limuna i omiljenim umakom.

Saša Halambek

Savjet: Umjesto navedene smjese, možete primijeniti i klasičan postupak pohanja – uvaljati okruglice redom u brašno, jaje i krušne mrvice. Navedi sastojci su za dvije osobe.