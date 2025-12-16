Trostruki užitak: Recept za kremasti blagdanski kolač koji će svi obožavati
Bliže se blagdani, a s njima i mirisi koji ispunjavaju domove toplinom i sjećanjima. Uz nezaobilazne klasike poput orahnjače i makovnjače, koji su desetljećima kraljice hrvatskih božićnih stolova, sve češće se traži i pokoji moderniji, kremasti božićni kolač. Upravo je takav trostruki užitak – slastica čije ime obećava mnogo, a okus to i ispunjava.
Ovaj kolač pravi je hit na obiteljskim okupljanjima i proslavama, a idealan je izbor za sve koji vole bogate, slojevite i profinjene deserte. Sastoji se od tri glavna sloja koja se savršeno nadopunjuju, stvarajući harmoniju okusa i tekstura koja će oduševiti i najzahtjevnija nepca. Ako na svoj blagdanski meni želite dodati kolač koji je istovremeno elegantan i neodoljivo ukusan, donosimo detaljan recept za trostruki užitak.
Savršena harmonija okusa u tri sloja
Ono što ovaj kolač čini posebnim jest upravo njegova slojevitost. Svaki dio ima svoju ulogu, a zajedno čine cjelinu koja je više od zbroja svojih dijelova.
- Bezé biskvit s orasima: Podloga kolača nije klasični biskvit sa žumanjcima, već prozračni beze biskvit od bjelanjaka obogaćen izdašnom količinom mljevenih oraha. Iako su biskviti od bjelanjaka često prhki, orasi mu daju mekoću i sočnost, stvarajući finu i podatnu podlogu za raskošne kreme.
- Dvije vrste kreme: Srce kolača čine dvije kreme, vanilija i čokolada. Njihova osnova je identična, spravljena od žumanjaka i mlijeka, što im daje skladnu poveznicu. U jednu polovicu dodaje se otopljena čokolada, čime se dobivaju dva različita, a opet savršeno usklađena okusa.
- Sloj keksa: Između dvije kreme nalazi se red Petit Beurre keksa, kratko namočenih u mlijeko. Nakon što kolač odstoji u hladnjaku, keksi postaju savršeno mekani i stapaju se s kremama, dodajući još jednu dimenziju teksture.
Za kraj, cijeli kolač posipa se kakaom u prahu, ribanom čokoladom ili mljevenim orasima, što zaokružuje ovu bogatu i zamamnu slasticu.
Trostruki užitak kolač recept
Priprema ovog kolača nije pretjerano komplicirana, a rezultat je vrijedan svakog truda. Slijedite korake i pripremite desert koji će postati zvijezda vašeg blagdanskog stola.
Sastojci za biskvit:
- 8 bjelanjaka
- 250 g šećera
- 150 g mljevenih oraha
- 40 g glatkog brašna
- 30 g krušnih mrvica
Za kremu:
- 8 žumanjaka
- 300 g šećera
- 3 praška za puding od vanilije
- 2 žlice škrobnog brašna (gustina)
- 1 litra mlijeka
- 250 g maslaca
- 150 g čokolade za kuhanje
Dodatno:
- 200 g petit beurre keksa
- 200 ml mlijeka za namakanje keksa (po želji s malo ruma)
- Kakao u prahu ili mljeveni orasi za posipanje
Priprema:
- Priprema biskvita: Pećnicu zagrijte na 180 °C. Lim za pečenje (dimenzija otprilike 35x25 cm) obložite papirom za pečenje ili ga namastite i pobrašnite. Bjelanjke sa šećerom izmiksajte u čvrst i sjajan snijeg. U snijeg lagano špatulom umiješajte mljevene orahe, brašno i krušne mrvice. Smjesu ravnomjerno rasporedite po limu za pečenje i pecite 20-25 minuta. Pečeni biskvit ostavite da se potpuno ohladi.
- Priprema kreme: Žumanjke pjenasto izmiksajte sa šećerom. Dodajte prašak za puding i škrobno brašno te malo mlijeka (oduzmite od 1 litre) kako biste dobili glatku smjesu bez grudica. Ostatak mlijeka zakuhajte. U kipuće mlijeko, neprestano miješajući pjenjačom, ulijte smjesu sa žumanjcima. Kuhajte na laganoj vatri dok se krema ne zgusne. Kuhanu kremu prebacite u drugu posudu, prekrijte prozirnom folijom direktno po površini kako se ne bi stvorila korica i ostavite da se potpuno ohladi.
- Dorada kreme: Maslac sobne temperature pjenasto izradite. U ohlađenu kremu postepeno dodajte izrađeni maslac i sve zajedno dobro sjedinite mikserom. Dobivenu kremu podijelite na dva jednaka dijela. U jedan dio umiješajte otopljenu i lagano prohlađenu čokoladu za kuhanje.
- Slaganje kolača: Na ohlađeni biskvit ravnomjerno nanesite žutu kremu od vanilije. Preko kreme složite red petit beurre keksa koje ste kratko umočili u mlijeko. Preko keksa nanesite tamnu čokoladnu kremu i lijepo je poravnajte.
- Hlađenje i posluživanje: Kolač pospite kakaom u prahu, mljevenim orasima ili naribanom čokoladom. Ostavite ga u hladnjaku najmanje nekoliko sati, a najbolje preko noći, kako bi se svi okusi proželi, a slojevi stisnuli. Dobro ohlađen kolač lakše ćete rezati na uredne kocke.