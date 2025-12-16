Trostruki užitak: Recept za kremasti blagdanski kolač koji će svi obožavati

Ovaj kremasti kolač pravi je dokaz da se trud u kuhinji uvijek isplati. Budite sigurni da će trostruki užitak postati pravi hit i da će se uvijek tražiti komad više

Bliže se blagdani, a s njima i mirisi koji ispunjavaju domove toplinom i sjećanjima. Uz nezaobilazne klasike poput orahnjače i makovnjače, koji su desetljećima kraljice hrvatskih božićnih stolova, sve češće se traži i pokoji moderniji, kremasti božićni kolač. Upravo je takav trostruki užitak – slastica čije ime obećava mnogo, a okus to i ispunjava.

Ovaj kolač pravi je hit na obiteljskim okupljanjima i proslavama, a idealan je izbor za sve koji vole bogate, slojevite i profinjene deserte. Sastoji se od tri glavna sloja koja se savršeno nadopunjuju, stvarajući harmoniju okusa i tekstura koja će oduševiti i najzahtjevnija nepca. Ako na svoj blagdanski meni želite dodati kolač koji je istovremeno elegantan i neodoljivo ukusan, donosimo detaljan recept za trostruki užitak.

Savršena harmonija okusa u tri sloja

Ono što ovaj kolač čini posebnim jest upravo njegova slojevitost. Svaki dio ima svoju ulogu, a zajedno čine cjelinu koja je više od zbroja svojih dijelova.

Bezé biskvit s orasima: Podloga kolača nije klasični biskvit sa žumanjcima, već prozračni beze biskvit od bjelanjaka obogaćen izdašnom količinom mljevenih oraha. Iako su biskviti od bjelanjaka često prhki, orasi mu daju mekoću i sočnost, stvarajući finu i podatnu podlogu za raskošne kreme.

Podloga kolača nije klasični biskvit sa žumanjcima, već prozračni beze biskvit od bjelanjaka obogaćen izdašnom količinom mljevenih oraha. Iako su biskviti od bjelanjaka često prhki, orasi mu daju mekoću i sočnost, stvarajući finu i podatnu podlogu za raskošne kreme. Dvije vrste kreme: Srce kolača čine dvije kreme, vanilija i čokolada. Njihova osnova je identična, spravljena od žumanjaka i mlijeka, što im daje skladnu poveznicu. U jednu polovicu dodaje se otopljena čokolada, čime se dobivaju dva različita, a opet savršeno usklađena okusa.

Srce kolača čine dvije kreme, vanilija i čokolada. Njihova osnova je identična, spravljena od žumanjaka i mlijeka, što im daje skladnu poveznicu. U jednu polovicu dodaje se otopljena čokolada, čime se dobivaju dva različita, a opet savršeno usklađena okusa. Sloj keksa: Između dvije kreme nalazi se red Petit Beurre keksa, kratko namočenih u mlijeko. Nakon što kolač odstoji u hladnjaku, keksi postaju savršeno mekani i stapaju se s kremama, dodajući još jednu dimenziju teksture.

Za kraj, cijeli kolač posipa se kakaom u prahu, ribanom čokoladom ili mljevenim orasima, što zaokružuje ovu bogatu i zamamnu slasticu.

Trostruki užitak kolač recept

Priprema ovog kolača nije pretjerano komplicirana, a rezultat je vrijedan svakog truda. Slijedite korake i pripremite desert koji će postati zvijezda vašeg blagdanskog stola.

Sastojci za biskvit:

8 bjelanjaka

250 g šećera

150 g mljevenih oraha

40 g glatkog brašna

30 g krušnih mrvica

Za kremu:

8 žumanjaka

300 g šećera

3 praška za puding od vanilije

2 žlice škrobnog brašna (gustina)

1 litra mlijeka

250 g maslaca

150 g čokolade za kuhanje

Dodatno:

200 g petit beurre keksa

200 ml mlijeka za namakanje keksa (po želji s malo ruma)

Kakao u prahu ili mljeveni orasi za posipanje

Priprema: