403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Gastro
ADVENT NA ŽENA.HR

Trostruki užitak: Recept za kremasti blagdanski kolač koji će svi obožavati

Ana Ivančić
16. prosinca 2025.
Trostruki užitak: Recept za kremasti blagdanski kolač koji će svi obožavati
Pexels
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Ovaj kremasti kolač pravi je dokaz da se trud u kuhinji uvijek isplati. Budite sigurni da će trostruki užitak postati pravi hit i da će se uvijek tražiti komad više

Bliže se blagdani, a s njima i mirisi koji ispunjavaju domove toplinom i sjećanjima. Uz nezaobilazne klasike poput orahnjače i makovnjače, koji su desetljećima kraljice hrvatskih božićnih stolova, sve češće se traži i pokoji moderniji, kremasti božićni kolač. Upravo je takav trostruki užitak – slastica čije ime obećava mnogo, a okus to i ispunjava.

Ovaj kolač pravi je hit na obiteljskim okupljanjima i proslavama, a idealan je izbor za sve koji vole bogate, slojevite i profinjene deserte. Sastoji se od tri glavna sloja koja se savršeno nadopunjuju, stvarajući harmoniju okusa i tekstura koja će oduševiti i najzahtjevnija nepca. Ako na svoj blagdanski meni želite dodati kolač koji je istovremeno elegantan i neodoljivo ukusan, donosimo detaljan recept za trostruki užitak.

Savršena harmonija okusa u tri sloja

Ono što ovaj kolač čini posebnim jest upravo njegova slojevitost. Svaki dio ima svoju ulogu, a zajedno čine cjelinu koja je više od zbroja svojih dijelova.

  • Bezé biskvit s orasima: Podloga kolača nije klasični biskvit sa žumanjcima, već prozračni beze biskvit od bjelanjaka obogaćen izdašnom količinom mljevenih oraha. Iako su biskviti od bjelanjaka često prhki, orasi mu daju mekoću i sočnost, stvarajući finu i podatnu podlogu za raskošne kreme.
  • Dvije vrste kreme: Srce kolača čine dvije kreme, vanilija i čokolada. Njihova osnova je identična, spravljena od žumanjaka i mlijeka, što im daje skladnu poveznicu. U jednu polovicu dodaje se otopljena čokolada, čime se dobivaju dva različita, a opet savršeno usklađena okusa.
  • Sloj keksa: Između dvije kreme nalazi se red Petit Beurre keksa, kratko namočenih u mlijeko. Nakon što kolač odstoji u hladnjaku, keksi postaju savršeno mekani i stapaju se s kremama, dodajući još jednu dimenziju teksture.

Za kraj, cijeli kolač posipa se kakaom u prahu, ribanom čokoladom ili mljevenim orasima, što zaokružuje ovu bogatu i zamamnu slasticu.

Trostruki užitak kolač recept

Priprema ovog kolača nije pretjerano komplicirana, a rezultat je vrijedan svakog truda. Slijedite korake i pripremite desert koji će postati zvijezda vašeg blagdanskog stola.

Sastojci za biskvit:

  • 8 bjelanjaka
  • 250 g šećera
  • 150 g mljevenih oraha
  • 40 g glatkog brašna
  • 30 g krušnih mrvica

Za kremu:

  • 8 žumanjaka
  • 300 g šećera
  • 3 praška za puding od vanilije
  • 2 žlice škrobnog brašna (gustina)
  • 1 litra mlijeka
  • 250 g maslaca
  • 150 g čokolade za kuhanje

Dodatno:

  • 200 g petit beurre keksa
  • 200 ml mlijeka za namakanje keksa (po želji s malo ruma)
  • Kakao u prahu ili mljeveni orasi za posipanje

 Priprema:

  • Priprema biskvita: Pećnicu zagrijte na 180 °C. Lim za pečenje (dimenzija otprilike 35x25 cm) obložite papirom za pečenje ili ga namastite i pobrašnite. Bjelanjke sa šećerom izmiksajte u čvrst i sjajan snijeg. U snijeg lagano špatulom umiješajte mljevene orahe, brašno i krušne mrvice. Smjesu ravnomjerno rasporedite po limu za pečenje i pecite 20-25 minuta. Pečeni biskvit ostavite da se potpuno ohladi.
  • Priprema kreme: Žumanjke pjenasto izmiksajte sa šećerom. Dodajte prašak za puding i škrobno brašno te malo mlijeka (oduzmite od 1 litre) kako biste dobili glatku smjesu bez grudica. Ostatak mlijeka zakuhajte. U kipuće mlijeko, neprestano miješajući pjenjačom, ulijte smjesu sa žumanjcima. Kuhajte na laganoj vatri dok se krema ne zgusne. Kuhanu kremu prebacite u drugu posudu, prekrijte prozirnom folijom direktno po površini kako se ne bi stvorila korica i ostavite da se potpuno ohladi.
  • Dorada kreme: Maslac sobne temperature pjenasto izradite. U ohlađenu kremu postepeno dodajte izrađeni maslac i sve zajedno dobro sjedinite mikserom. Dobivenu kremu podijelite na dva jednaka dijela. U jedan dio umiješajte otopljenu i lagano prohlađenu čokoladu za kuhanje.
  • Slaganje kolača: Na ohlađeni biskvit ravnomjerno nanesite žutu kremu od vanilije. Preko kreme složite red petit beurre keksa koje ste kratko umočili u mlijeko. Preko keksa nanesite tamnu čokoladnu kremu i lijepo je poravnajte.
  • Hlađenje i posluživanje: Kolač pospite kakaom u prahu, mljevenim orasima ili naribanom čokoladom. Ostavite ga u hladnjaku najmanje nekoliko sati, a najbolje preko noći, kako bi se svi okusi proželi, a slojevi stisnuli. Dobro ohlađen kolač lakše ćete rezati na uredne kocke.
Pročitajte još o:
KolačiBožićni KolačiAdventRecept
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ADVENT NA ŽENA.HR
Trostruki užitak: Recept za kremasti blagdanski kolač koji će svi obožavati