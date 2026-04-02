Ideje za uskrsni ručak: Stvorite nezaboravnu gozbu uz provjerene recepte

Ana Ivančić
2. travnja 2026.
Kako bismo vam olakšali planiranje za uskrsni ručak, pripremili smo kompletan jelovnik koji spaja najdraže okuse tradicije. Od krepke juhe i glavnog jela do raskošnog deserta, ovi će recepti oduševiti vaše ukućane i goste

Uskrs je vrijeme obiteljskog okupljanja, a u središtu svake proslave nalazi se stol prepun delicija. Nakon jutarnjeg doručka koji tradicionalno uključuje šunku, jaja, mladi luk i hren, slijedi kruna blagdana - svečani uskrsni ručak. To je prilika da se posvetimo pripremi jela koja spajaju generacije, od klasičnih pečenja do nezaobilaznih slastica. Donosimo vam prijedlog uskrsnog jelovnika s receptima koji će vaš blagdanski stol učiniti posebnim.

Što kuhati za Uskrs?

Odabir glavnog jela za uskrsni ručak često ovisi o regionalnim običajima i obiteljskoj tradiciji. U mnogim hrvatskim domovima janjetina je apsolutni favorit, simbolizirajući "Jaganjca Božjeg" i novo buđenje. Sočno pečeni but ili plećka s hrskavom koricom i aromatičnim krumpirom klasik je s kojim ne možete pogriješiti.

Ovisno o kraju, na stolu se može naći i slasna teletina ispod peke, purica s mlincima kao specijalitet sjeverozapadne Hrvatske ili pak pečeni odojak. U Slavoniji je ručak nezamisliv bez bogate domaće juhe, nakon koje slijedi pečenje, najčešće teletina ili svinjetina, uz prilog poput "satrice", jednostavne salate od svježeg sira, vrhnja i mladog luka. Koji god komad mesa odabrali, ključ je u polaganoj pripremi s puno pažnje.

Blagdanski ručak za Uskrs: Uskrsni jelovnik prijedlog

Kako bismo vam olakšali planiranje, pripremili smo kompletan jelovnik koji spaja najdraže okuse tradicije. Od krepke juhe i glavnog jela do raskošnog deserta, ovi će recepti oduševiti vaše ukućane i goste.

Početak gozbe: Juha i punjena jaja

Svečani ručak najljepše je započeti tanjurom tople domaće juhe. Bistra goveđa ili kokošja juha s domaćim rezancima ugrijat će dušu i pripremiti nepce za ono što slijedi. Uz juhu, kao malo predjelo ili dekoracija na stolu, nezaobilazna su punjena ili đavolja jaja. Tvrdo kuhana jaja prerežite, a žumanjke pomiješajte s malo majoneze, senfa, hrena ili sitno sjeckanog vlasca te smjesom ponovno napunite bjelanjke.

Zvijezda stola: Glavna jela

Tradicionalna pečena janjetina s krumpirom

Sočna iznutra, a hrskava izvana, janjetina je pravi simbol Uskrsa. Poslužena s mladim krumpirom pečenim u istom soku, postaje jelo koje se pamti.

Sastojci

  • dva kilograma janjećeg buta ili plećke
  • jedan i pol kilogram mladog krumpira
  • tri do četiri češnja češnjaka
  • nekoliko grančica svježeg ružmarina
  • maslinovo ulje, sol i svježe mljeveni papar
  • jedan decilitar bijelog vina

Priprema

  • Pećnicu zagrijte na 200 °C. Meso operite, dobro posušite papirnatim ručnicima i natrljajte solju i paprom sa svih strana. Oštrim nožem napravite male, duboke zareze po mesu te u njih utisnite komadiće češnjaka i grančice ružmarina.
  • Meso stavite u nauljenu posudu za pečenje i pecite oko 30 minuta, dok ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju.
  • Smanjite temperaturu pećnice na 180 °C, podlijte meso bijelim vinom i pokrijte ga aluminijskom folijom ili poklopcem.
  • Nakon otprilike sat vremena, oko mesa rasporedite očišćene i posoljene mlade krumpire.
  • Uklonite foliju i pecite sve zajedno još 45 do 60 minuta. Povremeno prelijevajte meso i krumpire sokom koji se skupio na dnu posude kako bi sve ostalo sočno, a krumpir dobio zlatnu i hrskavu koricu.

Slasna teletina ispod peke

Za one koji preferiraju teletinu, peka je idealan način pripreme jer meso ostaje nevjerojatno mekano i sočno, a povrće upija sve arome.

Sastojci

  • jedan i pol kilogram teleće plećke ili vrata u komadu
  • jedan kilogram krumpira
  • dvije veće mrkve
  • dvije glavice luka
  • nekoliko češnjeva češnjaka
  • jedna crvena paprika
  • dva decilitra bijelog vina
  • svinjska mast ili ulje, sol, papar, vegeta, ružmarin

Priprema

  • Meso natrljajte solju, paprom i vegetom. Krumpir, mrkvu, luk i papriku narežite na veće komade.
  • Nauljite posudu za peku, na dno stavite luk, a zatim rasporedite meso i povrće oko njega. Dodajte cijele češnjeve češnjaka i grančicu ružmarina. Sve dobro posolite i popaprite.
  • Podlijte vinom i s malo vode ili temeljca. Poklopite pekom i zagrnite žarom.
  • Pecite otprilike sat i pol. Zatim otvorite peku, promiješajte krumpire i meso okrenite na drugu stranu.
  • Poklopite i pecite još 45 minuta do sat vremena, dok meso ne bude potpuno mekano, a krumpir zlatne boje.

Prilozi koji čine razliku

Francuska salata

Uz bogato pečenje savršeno pristaje kremasta i osvježavajuća francuska salata, klasik svake svečane trpeze.

Sastojci

  • 400 g smrznute mješavine graška i mrkve
  • tri do četiri veća kisela krastavca
  • dva tvrdo kuhana jaja
  • 200 g kvalitetne majoneze
  • jedna žlica kiselog vrhnja
  • sol, papar i žličica senfa

Priprema

  • Mješavinu graška i mrkve skuhajte u posoljenoj vodi prema uputama na pakiranju. Ocijedite i pustite da se potpuno ohladi.
  • Kisele krastavce i ohlađena tvrdo kuhana jaja narežite na što sitnije i pravilnije kockice.
  • U velikoj zdjeli nježno pomiješajte ohlađeno povrće, sjeckane krastavce i jaja.
  • Dodajte majonezu, kiselo vrhnje, senf te začinite solju i paprom po ukusu. Sve lagano sjedinite.
  • Salatu je najbolje ostaviti u hladnjaku barem dva sata prije posluživanja kako bi se okusi proželi.

Osvježavajuća salata "satrica"

Ova jednostavna salata od sira i mladog luka idealan je lagani prilog koji se tradicionalno poslužuje u Slavoniji.

Sastojci

  • 500 g svježeg kravljeg sira
  • 200 g kiselog vrhnja
  • jedan vezica mladog luka
  • sol i papar po ukusu

Priprema

  • Mladi luk očistite i sitno nasjeckajte, i bijeli i zeleni dio.
  • U zdjeli vilicom dobro izmiješajte svježi sir i kiselo vrhnje dok ne dobijete kremastu smjesu.
  • Dodajte nasjeckani mladi luk, posolite i popaprite po želji.
  • Sve dobro promiješajte i ohladite prije posluživanja.

Slatki mirisi Uskrsa

Nijedan uskrsni ručak nije potpun bez tradicionalnog deserta. Miris svježe pečene pince ili bogate orahnjače ispunjava domove i najavljuje slatki završetak gozbe.

Domaća pinca (sirnica)

Sastojci

  • jedan kilogram glatkog brašna
  • 200 g šećera
  • 100 g maslaca (otopljenog i ohlađenog)
  • četiri žumanjka i jedno cijelo jaje
  • 40 g svježeg kvasca
  • dva decilitra toplog mlijeka
  • naribana korica jednog limuna i jedne naranče
  • malo ruma, vanilin šećer
  • jedno jaje za premazivanje i krupni šećer za posipanje

Priprema

  • Kvasac razmutite u malo toplog mlijeka sa žličicom šećera i žličicom brašna. Ostavite na toplom desetak minuta da se aktivira.
  • U velikoj posudi pomiješajte brašno, šećer, vanilin šećer, sol, jaja, otopljeni maslac, korice agruma i rum. Dodajte dignuti kvasac.
  • Postupno dodajući ostatak toplog mlijeka, umijesite glatko i elastično tijesto. Mijesite ga barem 15 minuta. Pokrijte čistom krpom i ostavite na toplom mjestu da mu se volumen udvostruči, otprilike dva sata.
  • Tijesto premijesite, podijelite na dvije ili tri kugle (pince), stavite na lim za pečenje obložen papirom i pustite da se dižu još 30 minuta.
  • Škarama zarežite vrh svake pince u obliku križa. Premažite ih razmućenim jajetom i pospite krupnim šećerom.
  • Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C oko 40 do 45 minuta, dok ne dobiju prekrasnu tamnozlatnu boju.

Bogata uskrsna orahnjača

Mekano dizano tijesto i raskošan nadjev od oraha čine orahnjaču kraljicom blagdanskih slastica.

Sastojci za tijesto:

  • 500 g glatkog brašna
  • jedan suhi kvasac (7 g)
  • 80 g šećera
  • 80 g maslaca
  • dva žumanjka
  • 250 ml toplog mlijeka
  • prstohvat soli, naribana korica limuna

Sastojci za nadjev:

  • 400 g mljevenih oraha
  • 150 g šećera
  • jedan vanilin šećer
  • 150 ml vrućeg mlijeka
  • dvije žlice ruma (po želji)

Priprema:

  • Zamijesite tijesto od navedenih sastojaka i ostavite ga na toplom da se udvostruči.
  • Za nadjev, pomiješajte orahe i šećer te ih prelijte vrućim mlijekom. Dobro izmiješajte i dodajte rum. Ostavite da se ohladi.
  • Dignuto tijesto razvaljajte na pravokutnik debljine oko pola centimetra. Premažite ga ohlađenim nadjevom od oraha.
  • Čvrsto zarolajte, krajeve podvucite ispod i stavite u namašćen i pobrašnjen kalup za kruh. Ostavite da se diže još 30-ak minuta.
  • Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C oko 45 minuta.

