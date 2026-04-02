Ideje za uskrsni ručak: Stvorite nezaboravnu gozbu uz provjerene recepte
Uskrs je vrijeme obiteljskog okupljanja, a u središtu svake proslave nalazi se stol prepun delicija. Nakon jutarnjeg doručka koji tradicionalno uključuje šunku, jaja, mladi luk i hren, slijedi kruna blagdana - svečani uskrsni ručak. To je prilika da se posvetimo pripremi jela koja spajaju generacije, od klasičnih pečenja do nezaobilaznih slastica. Donosimo vam prijedlog uskrsnog jelovnika s receptima koji će vaš blagdanski stol učiniti posebnim.
Što kuhati za Uskrs?
Odabir glavnog jela za uskrsni ručak često ovisi o regionalnim običajima i obiteljskoj tradiciji. U mnogim hrvatskim domovima janjetina je apsolutni favorit, simbolizirajući "Jaganjca Božjeg" i novo buđenje. Sočno pečeni but ili plećka s hrskavom koricom i aromatičnim krumpirom klasik je s kojim ne možete pogriješiti.
Ovisno o kraju, na stolu se može naći i slasna teletina ispod peke, purica s mlincima kao specijalitet sjeverozapadne Hrvatske ili pak pečeni odojak. U Slavoniji je ručak nezamisliv bez bogate domaće juhe, nakon koje slijedi pečenje, najčešće teletina ili svinjetina, uz prilog poput "satrice", jednostavne salate od svježeg sira, vrhnja i mladog luka. Koji god komad mesa odabrali, ključ je u polaganoj pripremi s puno pažnje.
Blagdanski ručak za Uskrs: Uskrsni jelovnik prijedlog
Kako bismo vam olakšali planiranje, pripremili smo kompletan jelovnik koji spaja najdraže okuse tradicije. Od krepke juhe i glavnog jela do raskošnog deserta, ovi će recepti oduševiti vaše ukućane i goste.
Početak gozbe: Juha i punjena jaja
Svečani ručak najljepše je započeti tanjurom tople domaće juhe. Bistra goveđa ili kokošja juha s domaćim rezancima ugrijat će dušu i pripremiti nepce za ono što slijedi. Uz juhu, kao malo predjelo ili dekoracija na stolu, nezaobilazna su punjena ili đavolja jaja. Tvrdo kuhana jaja prerežite, a žumanjke pomiješajte s malo majoneze, senfa, hrena ili sitno sjeckanog vlasca te smjesom ponovno napunite bjelanjke.
Zvijezda stola: Glavna jela
Tradicionalna pečena janjetina s krumpirom
Sočna iznutra, a hrskava izvana, janjetina je pravi simbol Uskrsa. Poslužena s mladim krumpirom pečenim u istom soku, postaje jelo koje se pamti.
Sastojci
- dva kilograma janjećeg buta ili plećke
- jedan i pol kilogram mladog krumpira
- tri do četiri češnja češnjaka
- nekoliko grančica svježeg ružmarina
- maslinovo ulje, sol i svježe mljeveni papar
- jedan decilitar bijelog vina
Priprema
- Pećnicu zagrijte na 200 °C. Meso operite, dobro posušite papirnatim ručnicima i natrljajte solju i paprom sa svih strana. Oštrim nožem napravite male, duboke zareze po mesu te u njih utisnite komadiće češnjaka i grančice ružmarina.
- Meso stavite u nauljenu posudu za pečenje i pecite oko 30 minuta, dok ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju.
- Smanjite temperaturu pećnice na 180 °C, podlijte meso bijelim vinom i pokrijte ga aluminijskom folijom ili poklopcem.
- Nakon otprilike sat vremena, oko mesa rasporedite očišćene i posoljene mlade krumpire.
- Uklonite foliju i pecite sve zajedno još 45 do 60 minuta. Povremeno prelijevajte meso i krumpire sokom koji se skupio na dnu posude kako bi sve ostalo sočno, a krumpir dobio zlatnu i hrskavu koricu.
Slasna teletina ispod peke
Za one koji preferiraju teletinu, peka je idealan način pripreme jer meso ostaje nevjerojatno mekano i sočno, a povrće upija sve arome.
Sastojci
- jedan i pol kilogram teleće plećke ili vrata u komadu
- jedan kilogram krumpira
- dvije veće mrkve
- dvije glavice luka
- nekoliko češnjeva češnjaka
- jedna crvena paprika
- dva decilitra bijelog vina
- svinjska mast ili ulje, sol, papar, vegeta, ružmarin
Priprema
- Meso natrljajte solju, paprom i vegetom. Krumpir, mrkvu, luk i papriku narežite na veće komade.
- Nauljite posudu za peku, na dno stavite luk, a zatim rasporedite meso i povrće oko njega. Dodajte cijele češnjeve češnjaka i grančicu ružmarina. Sve dobro posolite i popaprite.
- Podlijte vinom i s malo vode ili temeljca. Poklopite pekom i zagrnite žarom.
- Pecite otprilike sat i pol. Zatim otvorite peku, promiješajte krumpire i meso okrenite na drugu stranu.
- Poklopite i pecite još 45 minuta do sat vremena, dok meso ne bude potpuno mekano, a krumpir zlatne boje.
Prilozi koji čine razliku
Francuska salata
Uz bogato pečenje savršeno pristaje kremasta i osvježavajuća francuska salata, klasik svake svečane trpeze.
Sastojci
- 400 g smrznute mješavine graška i mrkve
- tri do četiri veća kisela krastavca
- dva tvrdo kuhana jaja
- 200 g kvalitetne majoneze
- jedna žlica kiselog vrhnja
- sol, papar i žličica senfa
Priprema
- Mješavinu graška i mrkve skuhajte u posoljenoj vodi prema uputama na pakiranju. Ocijedite i pustite da se potpuno ohladi.
- Kisele krastavce i ohlađena tvrdo kuhana jaja narežite na što sitnije i pravilnije kockice.
- U velikoj zdjeli nježno pomiješajte ohlađeno povrće, sjeckane krastavce i jaja.
- Dodajte majonezu, kiselo vrhnje, senf te začinite solju i paprom po ukusu. Sve lagano sjedinite.
- Salatu je najbolje ostaviti u hladnjaku barem dva sata prije posluživanja kako bi se okusi proželi.
Osvježavajuća salata "satrica"
Ova jednostavna salata od sira i mladog luka idealan je lagani prilog koji se tradicionalno poslužuje u Slavoniji.
Sastojci
- 500 g svježeg kravljeg sira
- 200 g kiselog vrhnja
- jedan vezica mladog luka
- sol i papar po ukusu
Priprema
- Mladi luk očistite i sitno nasjeckajte, i bijeli i zeleni dio.
- U zdjeli vilicom dobro izmiješajte svježi sir i kiselo vrhnje dok ne dobijete kremastu smjesu.
- Dodajte nasjeckani mladi luk, posolite i popaprite po želji.
- Sve dobro promiješajte i ohladite prije posluživanja.
Slatki mirisi Uskrsa
Nijedan uskrsni ručak nije potpun bez tradicionalnog deserta. Miris svježe pečene pince ili bogate orahnjače ispunjava domove i najavljuje slatki završetak gozbe.
Domaća pinca (sirnica)
Sastojci
- jedan kilogram glatkog brašna
- 200 g šećera
- 100 g maslaca (otopljenog i ohlađenog)
- četiri žumanjka i jedno cijelo jaje
- 40 g svježeg kvasca
- dva decilitra toplog mlijeka
- naribana korica jednog limuna i jedne naranče
- malo ruma, vanilin šećer
- jedno jaje za premazivanje i krupni šećer za posipanje
Priprema
- Kvasac razmutite u malo toplog mlijeka sa žličicom šećera i žličicom brašna. Ostavite na toplom desetak minuta da se aktivira.
- U velikoj posudi pomiješajte brašno, šećer, vanilin šećer, sol, jaja, otopljeni maslac, korice agruma i rum. Dodajte dignuti kvasac.
- Postupno dodajući ostatak toplog mlijeka, umijesite glatko i elastično tijesto. Mijesite ga barem 15 minuta. Pokrijte čistom krpom i ostavite na toplom mjestu da mu se volumen udvostruči, otprilike dva sata.
- Tijesto premijesite, podijelite na dvije ili tri kugle (pince), stavite na lim za pečenje obložen papirom i pustite da se dižu još 30 minuta.
- Škarama zarežite vrh svake pince u obliku križa. Premažite ih razmućenim jajetom i pospite krupnim šećerom.
- Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C oko 40 do 45 minuta, dok ne dobiju prekrasnu tamnozlatnu boju.
Bogata uskrsna orahnjača
Mekano dizano tijesto i raskošan nadjev od oraha čine orahnjaču kraljicom blagdanskih slastica.
Sastojci za tijesto:
- 500 g glatkog brašna
- jedan suhi kvasac (7 g)
- 80 g šećera
- 80 g maslaca
- dva žumanjka
- 250 ml toplog mlijeka
- prstohvat soli, naribana korica limuna
Sastojci za nadjev:
- 400 g mljevenih oraha
- 150 g šećera
- jedan vanilin šećer
- 150 ml vrućeg mlijeka
- dvije žlice ruma (po želji)
Priprema:
- Zamijesite tijesto od navedenih sastojaka i ostavite ga na toplom da se udvostruči.
- Za nadjev, pomiješajte orahe i šećer te ih prelijte vrućim mlijekom. Dobro izmiješajte i dodajte rum. Ostavite da se ohladi.
- Dignuto tijesto razvaljajte na pravokutnik debljine oko pola centimetra. Premažite ga ohlađenim nadjevom od oraha.
- Čvrsto zarolajte, krajeve podvucite ispod i stavite u namašćen i pobrašnjen kalup za kruh. Ostavite da se diže još 30-ak minuta.
- Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 °C oko 45 minuta.