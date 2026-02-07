Svi vole krumpir: Tri ideje za obiteljski ručak s kojima ne možete pogriješiti

Bilo da se odlučite musaku, zapečeni ili punjeni krumpir, ova tri jela pokazuju nevjerojatnu moć ove popularne namirnice. Krumpir je dokaz da za kraljevski ručak nisu potrebni skupi sastojci, već samo malo mašte i ljubav prema dobroj, domaćoj hrani

Rijetko koja namirnica uživa takav status kao krumpir. Skroman, pristupačan i nevjerojatno svestran, temelj je bezbrojnih jela i nezaobilazan dio hrvatske kuhinje, gdje prosječan stanovnik godišnje pojede oko 45 kilograma. Iako ga često doživljavamo kao prilog, krumpir ima snagu i potencijal biti zvijezda kompletnog, zasitnog i ukusnog ručka. Od klasičnih složenaca do kreativnih punjenih verzija, donosimo tri jela koja su zasitna, ukusna - i domaća!

Musaka: klasik koji spaja generacije

Tajna savršene musake krije se u detaljima. Mnoge domaćice reći će vam da je okus neusporedivo bogatiji ako ploške krumpira prije slaganja kratko popržite na ulju. Time dobivaju zlatnu boju i finu koricu koja čuva njihov oblik tijekom pečenja. Drugi je trik u začinima, uz neizostavne sol i papar, prstohvat muškatnog oraščića u mljevenom mesu ili samom preljevu dat će jelu onaj profinjeni, restoranski štih.

Shutterstock

Sastojci (za 4 osobe):

1 kg krumpira

500 g mljevenog mesa (svinjsko ili miješano)

1 veći luk

2 češnja češnjaka

2 žlice ulja

1 žlica koncentrata rajčice

1/2 žličice mljevenog crnog papra

sol po ukusu

1/2 žličice mljevenog muškatnog oraščića (po želji)

Za preljev:

2 jaja

250 ml kiselog vrhnja

100 ml mlijeka

sol i papar

Postupak:

1. Krumpir ogulite i narežite na tanke ploške (oko 4–5 mm).

2. Na tavi zagrijte ulje, dodajte luk i pržite dok ne postane staklast. Dodajte češnjak i mljeveno meso, pržite dok meso ne porumeni.

3. Dodajte koncentrat rajčice, sol, papar i muškatni oraščić. Kratko pirjajte 5–7 minuta.

4. Pločice krumpira možete kratko popržiti na ulju (opcionalno) da dobiju zlatnu boju i ne raspadaju se.

5. U vatrostalnu posudu složite red krumpira, zatim red mesa, pa opet krumpir.

6. Umutite jaja, kiselo vrhnje i mlijeko, dodajte sol i papar te prelijte preko musake.

7. Pecite u pećnici na 180 °C oko 45–60 minuta, dok krumpir ne omekša, a vrh ne postane zlatan.

Zapečeni krumpir: francuska elegancija na domaći način

Poznatiji u svijetu kao 'Gratin Dauphinois', ovaj klasik francuske kuhinje dokaz je da jednostavnost može biti vrhunac elegancije. U svojoj osnovi, to je složenac od tanko narezanih ploški krumpira, češnjaka i vrhnja za kuhanje, pečen polako dok ne postane nestvarno kremast s hrskavom zlatnom koricom. Iako se često poslužuje kao prilog, uz nekoliko dodataka lako postaje raskošan samostalan obrok.

Unsplash

Sastojci (za 4 osobe):

1 kg krumpira

2 češnja češnjaka

400 ml vrhnja za kuhanje

100 g slanine ili šunke (po želji)

150 g sira (gauda/ementaler/parmezan)

sol, papar

malo maslaca za posudu

Postupak:

1. Krumpir ogulite i narežite na tanke ploške (2–3 mm).

2. Zagrijte pećnicu na 180 °C.

3. Posudu premažite maslacem, a češnjak naribajte ili sitno nasjeckajte i utrljajte po dnu posude.

4. Složite slojeve krumpira, lagano posolite i popaprite. Ako želite, dodajte komadiće slanine ili šunke između slojeva.

5. Prelijte vrhnje preko krumpira tako da ga gotovo pokrije.

6. Na vrh pospite sir.

7. Pecite 60–70 minuta na 180 °C, dok vrh ne postane zlatan, a krumpir mekan.

Punjeni krumpir: ručak po vlastitoj mjeri

Ako tražite jelo koje nudi bezbroj mogućnosti i prilagodbe, punjeni krumpir je idealno rješenje. Jedna od najpoznatijih verzija je takozvana harmonika-krumpir ili 'Hasselback krumpir', kod kojeg se veći krumpir zareže na tanke ploške, ali ne do kraja, tako da ostane u jednom komadu. Između zareza umeću se listići sira, slanine, šunke ili povrća, a tijekom pečenja masnoća i sokovi prožimaju cijeli krumpir, čineći ga iznimno sočnim i aromatičnim.

Sastojci (za 4 osobe):

4 velika krumpira

100 g sira (gauda, edamer ili cheddar)

100 g šunke ili slanine (po želji)

2–3 žlice maslaca ili ulja

sol, papar

1–2 žličice suhog začinskog bilja (ružmarin, timijan)

Postupak:

1. Krumpire dobro operite (može i s korom).

2. Nožem napravite tanke rezove po krumpiru, ali ne do kraja — ostavite donji dio netaknut (tako da ostane u jednom komadu).

3. Krumpire stavite u posudu za pečenje.

4. U svaki rez umetnite listiće sira i komadiće šunke/slanine.

5. Premažite maslacem ili uljem, posolite, popaprite i pospite začinskim biljem.

6. Pecite na 200 °C oko 45–55 minuta, dok se krumpir ne razmakne, a vrh ne postane hrskav i zlatan. Dobar tek!